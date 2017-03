Une ingérence pure et simple. La réaction des États-Unis à propos de la condamnation à un an de prison ferme d’un administrateur d’un compte sur face book a de quoi surprendre. Le pays de l’oncle Sam se dit consterné par ce jugement qu’il qualifie d’anti-démocratique parce qu’entravant la liberté d’expression. Voilà donc la première puissance mondiale qui se permet de critiquer une décision de justice d’un pays souverain. C’est d’autant plus ahurissant que le coupable n’a pas été condamné à mort sur une chaise électrique ou à la cyanure pour que le monde entier s’en émeuve comme c’est le cas souvent aux États-Unis ou en Indonésie. Le monde ne se permet pas de critiquer la justice américaine qui juge selon les lois en vigueur aux États-Unis mais implore une clémence, supplie à ce que la condamnation à mort soit commuée en réclusion à perpétuité. Personne ne fait de commentaire ni sur le jugement rendu, ni sur la nature du délit commis. Dura lex, sed lex.

L’État malgache n’a jamais émis une quelconque remarque sur la prison de Guantanamo et les conditions dans lesquelles les détenus vivent. Le monde a beau soulever des entraves aux droits humains mais cela n’a rien changé.

En revanche les commentaires de Ratsiraka sur les attentats du 1er septembre 2001 avaient déplu aux Américains. Une réaction logique puisque les commentaires étaient déplacés dans un moment tragique et les Américains n’avaient pas de leçon à recevoir d’un Président qui avait mené son pays dans un état de pauvreté inqualifiable.

L’affaire Hiary Rapanoelina est un fait divers dans lequel et pour une fois, l’État n’avait aucun rôle à jouer et n’avait aucun intérêt à intervenir. Pour une fois la justice a tranché en toute indépendance loin des pressions habituelles. On comprend pourquoi remettre en cause la liberté d’expression et la démocratie dans une affaire où la dignité et l’honorabilité de certaines personnes ont été salies par des propos mensongers, diffamatoires et vexatoires Doit-on permettre de tels comportements au nom de la liberté d’expression Les gens ne peuvent-ils pas porter plainte et la justice n’a-t-elle pas le droit de prononcer la peine appropriée au délit commis Les États-Unis semblent ne pas bien connaître les tenants et les aboutissants de cette affaire et émettent un jugement hâtif. Certes, par rapport à certains criminels, la peine écopée par Hiary Rapanoelina paraît sévère, mais il s’agit là d’un autre débat sur le fonctionnement de la justice. Mais de là à remettre en cause un jugement rendu de manière officielle, on frôle un incident diplomatique. Normalement l’ambassadeur devrait être rappelé à l’ordre pour ingérence, voire insolence mais on doute que le ministre des Affaires étrangères ose le faire. En tout cas, la consternation est adressée à l’État comme si c’était lui qui avait jugé cette affaire.

Que certains propos émanent des intervenants anonymes sur son compte, l’esprit avec lequel il l’a crée est déjà suspect et il n’avait qu’à les gérer, à défaut il aurait du le fermer. Il y a une volonté manifeste de nuire et de détruire la vie de certaines célébrités. On se demande si aux États-Unis ce genre de délit est permis alors qu’un simple cri d’une femme dans un ascenseur peut vous causer de graves ennuis pour tentative de viol. DSK en sait quelque chose et il y a laissé des plumes et des poils de partout.

Par Sylvain Ranjalahy