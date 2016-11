Le plus beau voyage est celui de l’esprit qui va à la rencontre des autres pour grandir, pour se nourrir des expériences, des vécus d’ailleurs, des bonnes pratiques. Partager les erreurs, les errements et les moments de vide est également le meilleur moyen de ne pas refaire les mêmes erreurs. En ces rencontres dans le cadre de la francophonie, on se rend compte que les magnifiques verbes de la langue de Molière sont des glaives que nous pouvons aiguiser pour servir le peuple d’ici et d’ailleurs. Ces verbes sont également des liens que nous pouvons raffermir avec nos grands frères d’Afrique.

Le temps est aux rencontres avec les grands du monde des activistes qui ont fait bouger des choses dans leur pays. Et l’on s’en inspire, car étant ilien, finalement, on se retrouve seul. Si en Afrique, les vagues de mouvements citoyens font tache d’huile, les leaders peuvent se rencontrer plus ou moins facilement. Ici aussi, on essaie de se donner du courage, des inspirations et apparemment cela fait son bout de chemin.

« Il faut penser le changement au lieu de changer le pansement » disait encore un de ces grands frères, ce matin. Comme tout est question de choix, des citoyens ont choisi de se lever. Là-bas, quand il y a soulèvement avec le mouvement « Y En a marre » au Sénégal, les parents incitent leurs enfants à aller dans les rues pour participer avec les autres. Car une Nation ne se construit pas sur le sofa de son salon mais à coup de cris, de manifestations contre les injustices et les abus de pouvoir. Mais aussi, tout n’est pas question de contrepouvoir, il y a aussi l’éducation de masse, la fondation de nouvelles visions.

L’Afrique, si près et si loin. L’Afrique, à la fois la genèse de Madagascar tant sur le plan géographique que sur celui du peuplement. Mais finalement, quand on regarde la fougue avec laquelle ces

mouvements citoyens prennent en main leur destin et celui de leur pays, on se demande si on est vraiment plus Africain qu’Asiatique. Mais même, quand nous avons les échos des actions de revendication et de conscientisation qui sont aussi menées en Asie, on se rend compte qu’ils ont une fougue immense. Bref, on n’est ni Africain, ni Asiatique, alors qui on est vraiment La réflexion est que nous sommes à la recherche de notre identité.

À Madagascar, tout est sujet à protester. Que ce soit la pauvreté grandissante, l’existence de l’insécurité, l’éducation en berne, la non-prise en charge de la santé, les ruines sur l’environnement, l’impunité, l’instabilité politique. La liste est longue. La mobilisation est particulièrement difficile. Le traumatisme des renversements de pouvoir « raté » qui a entrainé plus de pauvreté que de développement est encore vif.

La population a développé une méfiance particulière envers les leaders car le mythe du « martyr » est là. De plus en plus, avec l’avènement des réseaux sociaux, on constate la montée de ce que l’on nomme le « Slacktivisme » ou l’engagement virtuel. Le slacktivisme qui signifie littéralement « activisme paresseux » est la fusion du terme anglais slacker (« fainéant ») et du mot « activisme ». C’est une forme de militantisme sur Internet qui s’est développé dans les années 2000 avec l’avènement des réseaux sociaux et qui consiste à cliquer pour participer à un mouvement collectif virtuel sans s’engager plus activement et concrètement.

L’Afrique si loin, si près, que nos grands frères puissent nous inspirer et nous soutenir pour que nos esprits se libèrent par eux-mêmes.

Mbolatiana Raveloarimisa