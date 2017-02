«Ny Fanjakana tsy ananako havana», disaient nos rois. La classe politique française pourrait apprendre d’eux qu’on ne mêle pas inconsidérément conjoint et progéniture à une carrière publique. C’est la leçon qu’il faudrait tirer des déboires de François Fillon, candidat du parti «Les Républicains», à la présidentielle, en France.

«Imagine-t-on le général de Gaulle mis en examen !» : cette formule, létale, que François Fillon avait envoyée à la tête de son adversaire Nicolas Sarkozy, aux primaires du parti, lui revient, ces jours-ci, en boomerang. «Imagine-t-on le général de Gaulle salarier femme et enfants comme attachés parlementaires, plus ou moins fictifs » ; «Imagine-t-on le général de Gaulle s’épancher devant 15.000 per­sonnes et déclarer son amour pour Yvonne » ; «Imagine-t-on le général de Gaulle pleurnicher d’être victime d’une barbouzerie de plus ou de moins »

Faire peuple, faire «pipole». Dévoiler son intimité à l’intrusion des médias et se donner en pâture au voyeurisme social, dans une tentative désespérée et pathétique pour s’éviter le hallali qui a déjà sonné parmi ses propres partisans. C’était la démarche de François Fillon, qu’on a toujours connu pudique quant à sa vie privée, déclarant son amour à une épousée de trente ans plus tôt, devant quinze mille personnes. Dire, qu’en France, cinquante-cinq ans après l’instauration du suffrage universel direct pour l’élection du président de la République française (depuis un référendum d’octobre 1962, avec 13 millions de OUI contre 8 millions de NON), il y aurait donc encore des gens enclins à se décider pour un enjeu capital avec des critères aussi légers qu’un «Domenech» : depuis que l’ancien sélectionneur de l’équipe de France avait demandé la main de sa femme, en direct, à la télé, alors que son équipe sombrait à Knysna, en Afrique du Sud, ce genre de coming-out, censé émouvoir, porte son nom.

Le drame personnel du nominé, et ancien favori des sondages, doit être immense. Ce n’est tout de même pas tous les jours qu’on peut devenir président d’un pays comme la France, dans la lignée d’un Louis XIV, d’un Napoléon ou d’un de Gaulle. On pourrait reprendre le mot de l’ancien Premier Ministre Michel Rocard, «beau gâchis d’un immense talent», quant celui-ci évoquait le destin présidentiel brisé d’un DSK, pris la main dans la culotte d’une femme de chambre.

«Monarque républicain» : la formule, heureuse, du juriste Maurice Duverger, chechait à caractériser le régime de la Constitution française de 1958, avec la forte personnalité du général de Gaulle. Mais, la France avait déjà connu son «prince-président», avec Louis-Napoléon Bonaparte en 1848, quand il était question de «césarisme démocratique». La France, ce pays qui a longtemps, jusqu’en 1875, hésité entre la monarchie traditionnelle des Bourbons et la monarchie parlementaire des Orléans avant de se résigner à la Troisième République, non sans la transition du maréchal Mac-Mahon.

Moins d’un siècle plus tôt, en 1789, pour calmer l’exaspération du peuple de Paris, imagine-t-on la reine Marie-Antoinette, faire diversion, et distiller des commérages aux faiseurs de ragots, aux diseurs de cancans, aux colporteurs de potins Imagine-t-on Marie-Antoinette accordant une interview exclusive au Stéphane Bern de 1789, lui conter les joies de son union avec son impuissant de mari et inventer la fable d’un coup de foudre au mariage d’État franco-autrichien Imagine-t-on «L’Autrichienne», prodigue, scandaleuse et sans doute adultère, sauver son royal époux de la guillotine avec des mièvreries à l’eau-de-rose au «Paris Match» de l’époque Les révolutionnaires compagnons de Robespierre n’auraient pas été sensibles à cette «communication».

Imagine-t-on le général de Gaulle dans cette tourmente. Ayant triomphé de «la chienlit» de mai 1968, mais désavoué par un référendum en 1969, de Gaulle avait purement et simplement démissionné. Par le devenu légendaire communiqué, laconique, lapidaire, d’une concision méprisante, du 27 avril 1969. Sans trémolos dont tout le monde se moquerait, sans testament dont personne n’a cure.

Nasolo Valiavo Andriamihaja