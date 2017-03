Alors que j’ai suivi en direct les deux discours d’Alain Juppé, celui de la reconnaissance de sa défaite aux primaires et celui de son renoncement «une bonne fois pour toute» à l’élection présidentielle française, j’ignorais quasiment tout du ministre malgache de la sécurité publique avant son limogeage. C’est que la politique, dans ces pays dont la tradition démocratique nous fait envie, comporte une lisibilité, par l’équilibre des mots honneur et dignité, loyauté et cohérence, ambition personnelle et grandeur nationale.

Qu’a dit Alain Juppé «Gaulliste, je ne me livrerai pas aux tractations et marchandages qui ne sont pas l’esprit d’une élection présidentielle». Mais, quelle est donc cette certaine idée gaulliste de la présidence de la République.

À nos yeux de Malgaches, le souvenir le plus marquant du général de Gaulle reste ce discours du 22 août 1958, à Mahamasina, quand il a déclaré : « Demain, vous serez de nouveau un État, comme vous l’étiez, quand ce palais de vos rois, là-haut, était habité par eux». Ce discours constitua la vraie fermeture de la parenthèse coloniale et un désaveu des prétendus «droits historiques» de la France, imposture assumée depuis Richelieu et Flacourt, au XVIIe siècle.

Pour la petite histoire, Madagascar a introduit l’élection du président de la République au suffrage universel direct, par la modification constitutionnelle du 6 juin 1962, avant que le général de Gaulle n’en fasse la proposition en France, le 20 septembre 1962. Singularité unique qui mérite d’être signalée, tant les Constitutions successives de la République malgache n’ont jamais su s’affranchir de la matrice originelle de la Constitution française du 4 octobre 1958, à l’adoption de laquelle, d’ailleurs, les électeurs de Madagascar avait participé (1.361.801 OUI, 77% des suffrages exprimés contre 391.166 NON, 22% des suffrages ; mais, dans la province de Tananarive, victoire du NON avec 51% des suffrages exprimés, et surtout dans la Capitale le NON à 62%).

Sa certaine idée de la présidence, il faut les chercher dans les discours du général de Gaulle. Et d’abord le discours de Bayeux, du 16 juin 1946, cinq mois après sa démission par refus du «régime des partis» et un mois après le «Non» au référendum sur le projet de Constitution : «qu’au-dessus des contingences politiques soit établi un arbitrage national qui fasse valoir la continuité au milieu des combinaisons». Ou encore le discours d’Épinal du 29 septembre 1946, quelques heures seulement après l’adoption par la deuxième constituante d’un autre projet de Constitution : «Non, franchement Non (…) qu’il appartienne (au chef de l’État) d’assurer, au-dessus des partis, le fonctionnement régulier des institutions, et de faire valoir, au milieu des contingences politiques, les intérêts permanents de la nation» (…) «que le pouvoir exécutif ne procède pas du législatif même par une voie détournée qui serait inévitablement celle des empiètements et des marchandages».

Cette transcendance, au service de l’État et de «ses droits, sa dignité, son autorité», se retrouve dans le même discours de Bayeux : «le salut vint d’une élite qui, bien au-dessus de toute préoccupation de parti ou de classe, se dévoua au combat pour la libération, la grandeur et la rénovation de la France. Sentiment de supériorité morale, conscience d’exercer une sorte de sacerdoce du sacrifice et de l’exemple, passion du risque et de l’entreprise, mépris des agitations, prétentions, surenchères». Dans le vocabulaire et la posture gaullistes, voilà donc les mots à bannir : «contingences politiques», «combinaisons», «empiètements», «marchandages», «agitations», «prétentions», «surenchères».

D’Alain Juppé, l’ancien président Jacques Chirac avait dit qu’il est «le meilleur d’entre nous». Cet éloge rappelle les mots de René Coty à l’élection du général de Gaulle, en décembre 1958 : «le premier des Français est désormais le premier en France».

Le vrai assassinat politique a été ourdi contre Alain Juppé : sollicité «trop tard» et par une offre qu’il ne pouvait que refuser.

Ce n’est donc pas à 72 ans que «le meilleur d’entre nous» allait commencer une carrière de succédané, «filan-draha tsy mahita». Imagine-t-on le général de Gaulle fourvoyer son «équation personnelle» à des primaires !

Par Nasolo-Valiavo Andriamihaja