Donald Trump a été élu selon le Code électoral américain. Que le vote populaire lui ait été moins favorable (près de 3 millions de voix de moins que son adversaire démocrate), et que la règle de la majorité des Grands Électeurs ait emporté la décision en sa faveur, est tout à fait légal. La règle n’a pas été inventée spécialement pour cette élection de 2016, personne n’a crié à la fraude électorale, et surtout le camp adverse a admis sa défaite. On peut donc être déçu que, dans une grande démocratie comme celle des États-Unis, des gens puissent crier que «Trump est illégitime».

Tous ces Américains, plutôt que de décrier le jeu normal d’une Constitution incontestée depuis 230 ans, devraient aller faire un tour dans une république comme celle de la Gambie, État africain enclavé au sein du Sénégal. Là-bas, le président sortant, au pouvoir depuis 22 ans, prétendait ne pas vouloir quitter son poste. Tandis que le vainqueur des urnes a dû s’exiler nuitamment au Sénégal pour prêter serment à l’ambassade de son pays, à l’heure convenue de sa prise de fonction. Là-bas, c’est par un coup d’État qu’un simple lieutenant avait pris le pouvoir en 1994. Là-bas, en 51 ans d’indépendance, le pays n’aura connu que deux dirigeants, chacun à la longévité exceptionnelle qui suppose absence de mécanisme d’alternance démocratique.

Tous ces gens de Washington, New York, Los Angeles, Chicago, Boston, Londres, Sydney, Auckland, Toulouse, Amsterdam, peuvent se féliciter de vivre dans des pays de libertés, et se garder de caricaturer leurs dirigeants de slogans qui sont ailleurs une réalité quotidienne tragique : dictateur, autocrate, despote.

J’aurais aimé voir les Madonna, Scarlett Johansson, Alicia Keys, ou Jamie Lee Lee Curtis, qui ont participé à la «Marche des femmes», pour protester contre la personne de Donald Trump, donner de la voix contre la condition de la femme dans ces pays de la charia et de l’obscurantisme islamiste que leur message de générosité, de mansuétude et d’amour, ne suffira pas à éradiquer de la surface de la Terre.

Que ces stars de Hollywood, et les millions de personnes qui auront manifesté dans les villes des démocraties occidentales, interpellent Donald Trump, plutôt que les Frères musulmans, les imams salafistes, ou les fous criminels de Daech, légitime finalement le président des États-Unis en interlocuteur humain : son dédain et ses moqueries ne seront jamais des balles de kalachnikov ni le sabre de la décapitation.

Bernie Sanders, écarté aux primaires du Parti démocrate, a pu écrire : «Président Trump, vous vous êtes trompé. En voulant nous diviser selon la race, la religion ou le sexe, au contraire, vous nous avez rassemblés». Représentant de l’aile socialiste du Parti démocrate, et très actif sur Twitter, Bernie Sanders n’a toujours pas condamné les actes de vandalisme, le jour de l’investiture de Donald Trump. Ils auront été au moins 62 millions d’Américains à avoir voté contre cette dictature de l’anarchie.

Par Nasolo-Valiavo Andriamihaja