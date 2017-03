Le contraire aurait étonné. La Banque mondiale elle-même a fait le constat. Le niveau de l’éducation est lamentable.

On a eu beau le contester, voire le dénigrer, l’État et la Banque mondiale n’ont fait qu’à leur tête en procédant au recrutement massif de maîtres Fram n’ayant aucun cursus académique encore moins une capacité pédagogique pour combler le manque d’instituteurs et d’institutrices, voire de professeurs dans le primaire et le secondaire.

Il n’aura fallu que trois ans après le recrutement d’un premier contingent de dix mille maîtres Fram pour que la Banque mondiale constate le désastre à l’issue d’une enquête dont les résultats ont été dévoilés au cours de deux journées de Knowledge fair organisées à Anosy. Ils ont révélé une vérité de la Palisse quant à l’ampleur de l’incompétence et de l’incapacité des maîtres Fram recrutés au nom du populisme et de la pression de la rue.

L’enquête a confirmé que certains enseignants sont de moindre niveau que leurs élèves du primaire. « 20% sont incapables d’effectuer une soustraction d’un nombre à deux chiffres et

55 % ne savent pas additionner des nombres décimaux ».

Pire, « un enseignant sur mille maîtrise 80% du programme de la huitième ». Il est clair que le l’État a commis ni plus ni moins un crime contre l’humanité en condamnant irrémédiablement plusieurs générations à l’ignorance, à la médiocratie.

Le droit à l’éducation figure en bonne place parmi les préoccupations de l’État, mais on voit bien qu’il méprise l’avenir de plusieurs millions d’enfants.

Si les jeunes d’aujourd’hui souffrent encore des séquelles de l’éducation socialiste révolutionnaire de Ratsiraka, les générations futures seront frappées au fer par cette «Framaconnerie».

Peut-on encore rattraper cette bourde ? A priori non, étant donné que l’État continue à glorifier le bien-fondé du recrutement de maîtres Fram et en a fait son arme principale de propagande. «Personne n’a pu recruter dix mille enseignants d’un coup et chaque année» entend on dans les discours.

Pour tenter de redresser la situation qu’il a lui-même voulue, le ministère de l’Éducation nationale propose le plan sectoriel de l’éducation où la formation des enseignants occupe une place prépondérante. Comme si on commet d’abord un crime puis on demande pardon.

On aurait du commencer et on n’a jamais eu de cesse de le dire, par la formation d’enseignants selon certains critères (niveau bac minimum) au lieu de dilapider l’argent de la Banque mondiale dans une décision politique. On a la structure pour ce besoin. On n’aura rien perdu à attendre étant donné que l’urgence a duré plusieurs années avec une longue transition où l’éducation n’était pas la principale préoccupation.

On devra aussi susciter des vocations en redonnant ses lettres de noblesse au métier d’enseignant, en tête dans la fonction publique pendant la première république. La dévalorisation dont il a fait l’objet progressivement depuis 40 ans a fait qu’il est devenu le dépotoir des laissés pour compte du marché du travail, un bac à ordures des déchets de la société, un business school pour les futés.

Comme la Banque mondiale a tiré elle-même la sonnette d’alarme, du moins celle qui résiste aux voleurs, la moindre des choses serait de geler le recrutement à la pelle d’enseignants tout venant pour juguler l’hémorragie. Mais comme la logique de l’erreur est la bêtise, on ne s’étonnerait guère si le zérocide continue contre vents et marées.

Par Sylvain Ranjalahy