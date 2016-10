Il semblerait, selon le rapport sur le développement humain en Afrique publié hier par le Pnud, que « les femmes et les filles africaines passent 40 milliards d’heures par an à collecter de l’eau ». Parce que l’eau potable n’existe pas à proximité de leur domicile, ou au sein même de leur foyer, le temps qu’elles peuvent utiliser pour produire ou pour générer des revenus supplémentaires pour leur foyer se perd dans les kilomètres qu’elles doivent faire pour trouver l’eau. Le temps qu’elles peuvent consacrer à l’éducation de leur progéniture leur file entre les doigts parce qu’elles doivent chercher l’eau qui permettent à leur famille de se nourrir correctement. Les 40 milliards d’heures leur permettent de prévenir certaines maladies, et d’épargner ainsi le budget familial des coûts exorbitants des soins et des médicaments, mais ne serait-il pas mieux si l’on pouvait leur épargner les deux ?

Certaines, quelques-unes, ont, certes, la chance d’avoir l’eau courante chez elles, mais rares sont celles qui se partagent à parts égales les travaux domestiques avec l’homme de la famille. « Le chef », comme le disaient encore les maires qui avaient célébré des mariages samedi, et comme le diront encore ceux qui officieront aux cérémonies des mariages civils ces jeudis et samedis prochains. Le statut des femmes au sein des sociétés et des communautés aura beau avoir évolué, le rapport du Pnud rappelle encore que « selon les croyances et normes sociales africaines, la responsabilité des soins et des travaux domestiques incombe principalement aux femmes et aux filles ». En 2016, en Afrique et à Madagascar, « les femmes passent encore en moyenne deux fois plus de temps que les hommes à effectuer des travaux domestiques ».

Il faudra encore une génération pour que les choses changent. Et ce n’est même pas garanti. Car si de nombreuses jeunes mamans d’aujourd’hui savent qu’en initiant leurs fils dès leur plus jeune âge à s’occuper des enfants et de la cuisine à travers les jeux, de nombreux jeunes pères, et malheureusement certaines jeunes mères, refusent que leurs fils, « leurs soldats » comme ils disent jouent à la poupée et à la dînette. Pour eux, ces jouets doivent être réservés aux filles et aux princesses. Celles-ci ont d’ailleurs beau être des princesses appelées, en principe, à être servies, dans la tête de certains, elles doivent, malheureusement, toujours servir leurs rois et leurs princes.

Mais ce n’est pas tout. Il paraît aussi, selon toujours le dernier rapport du Pnud, que pour chaque dollar gagné par un homme dans les secteurs de l’industrie manufacturière, des services et du commerce, une femme ne gagne que 70 cents. Car si les femmes sont de plus en plus nombreuses à être présentes sur le marché du travail, quel que soit le secteur, l’étude constate qu’elles n’ont pas pour autant un meilleur accès à des postes ou à des entreprises offrant une rémunération élevée. Dans beaucoup de secteurs, travail égal ne signifie pas toujours salaires égaux. Dans certains cas, les femmes doivent toujours faire plus pour gagner à peu près les mêmes rémunérations que les hommes …

Les choses pourront-elles changer un jour ? Grande question. Bonne question. Beaucoup d’hommes de demain ne seront convaincus de la nécessité de changer les choses que par leur mère. Mais les mères d’aujourd’hui sauront-elles dire aux garçons d’aujourd’hui comment correctement répartir les charges de travail domestique ? Sauront-elles dire aux femmes de demain qu’elles doivent aller de l’avant, participer à la vie économique de leur communauté, et occuper des postes stratégiques au sein de leur société ?

Au-delà des combats pour améliorer les chiffres précédemment cités, la date du 11 octobre, consacrée aux jeunes filles, et celle du 8 mars, consacrée aux droits des femmes, devraient contribuer aux débats sur ces questions. Dommage qu’elles aient souvent tendance à être réduites à des journées de carnaval et à une journée chômée et payée. Faire que cela ne soit pas ainsi, un autre challenge pour la femme et la mère africaine d’aujourd’hui …

Par Lova Rabary-Rakotondravony