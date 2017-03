La colonisation est un crime contre l’humanité. Un pavé dans la mare lancé par Emmanuel Macron, candidat à l’élection présidentielle française, en avril. Voilà une déclaration que toutes les anciennes colonies françaises attendaient depuis au moins le retour de l’indépendance. Jusqu’ici aucun dirigeant français n’a jamais eu le courage de le reconnaître malgré le nombre de victimes qui n’a rien à envier à celui de certains dirigeants africains poursuivis par la Cour pénale internationale pour génocide ou crime contre l’humanité. On peut ainsi aisément comprendre ces derniers temps si les pays africains quittent un à un la CPI où ils semblent les seuls coupables.

Il est bien évident que la déclaration de Macron a fait scandale dans le milieu politique français . Elle a été jugée inadmissible et irresponsable de la part d’un prétendant à la magistrature suprême le 7 mai. En revanche, du côté des nationalistes malgaches, cela met du baume au cœur et tombe à pic à l’occasion de la commémoration du 70 ème anniversaire des évènements douloureux du 29 mars 1947. Si Macron est élu, il surfe sur les sondages actuellement, les choses pourraient radicalement changer. Le candidat du mouvement En marche, atypique et unique, est en train de bousculer la hiérarchie ainsi que l’ordre établi. Il compte des comités de soutien à Madagascar au sein des Français de l’étranger. Rien n’est joué pour le moment et tout peut arriver entre Macron, Fillon et Marine Le Pen.

Quoi qu’il arrive, il appartient aux autorités de mettre un cachet particulier à ce 70e anniversaire de l’insurrection du 29 mars 1947. C’est le moment de rallumer la flamme du patriotisme face à l’invasion étrangère mise sur le compte de la mondialisation, de la globalisation, de la privatisation, de la nécessité de trouver des investisseurs…Le pays n’a jamais été aussi secoué par des mouvements de contestation contre la présence étrangère dans les gisements miniers. Une levée de boucliers qui n’est pas sans rappeler les luttes anti-coloniales à l’image de la résistance des habitants de Soamahamanina et d’ailleurs contre les or…pilleurs chinois.

On attend donc avec impatience et curiosité le message national qui devrait être lancé à cette occasion. Qu’on arrête avec la remise de distinctions honorifiques à n’en plus finir à d’anciens combattants dont l’authenticité est douteuse, étant donné la jeunesse de certains d’entre eux. Et puis qu’on en finisse avec le symbolisme et la récupération politique. En revanche, il y a des figures emblématiques du nationalisme qui étaient au cœur des évènements de 1947 qui méritent d’être mises en lumière, à l’image de Monja Jaona dont la fin de carrière a éclipsé toute une vie consacrée au nationalisme. Il n’est pas le seul mais il représente à lui tout seul toute une histoire. Le vrai crime que les dirigeants se garderont de commettre, c’est d’omettre ces grandes personnalités dans les livres d’histoire. Quoi qu’on dise, Monja Jaona et les autres méritent qu’on se souvienne d’eux à travers un édifice portant leur effigie, pourquoi pas une statue.

Considérer les héros du nationalisme ne nécessite pas un accord avec les bailleurs de fonds ni un avis de la communauté internationale, encore moins une augmentation de l’assiette fiscale. Il suffit de se draper de volonté pour donner la place qu’ils méritent dans l’histoire et de donner un sens à l’indépendance et à la souveraineté nationale. Cela ne dépend pas non plus des résultats de l’élection présidentielle française même si, au fond, beaucoup souhaitent que Macron l’emporte. Aux urnes citoyens, marchons, marchons…

Par Sylvain Ranjalahy