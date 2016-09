Au 31 décembre 1902, la population d’Antananarivo était de 57.635 habitants. En hausse de 3.846 habitants par rapport à 1901. Aujourd’hui, en 2016, les autorités de la Capitale annoncent que c’est tous les 10 jours qu’il y a une hausse de 3.000 habitants !

En 1993, époque du dernier Recensement Général de la Population, cette population était de 710.236 habitants. La Ville a décompté le nombre de ses administrés, et il faut louer les autorités de s’être dotées de cet outil de décision : pour 2014, il y avait donc 1.168.898 habitants et il est intéressant de noter qu’aux seuls Fokontany primus et terminus de la ligne d’autobus 119, Ankatso-Ambolokandrina (15.511 habitants) et les quatre Fokontany des 67 hectares (32.789 habitants), l’effectif de 48.300 habitants est déjà à l’échelle des chiffres globaux de 1902 !

Ou encore les statistiques de l’Office du baccalauréat : sachant que les deux tiers des centres d’examen de la province sont dans la Capitale, ils étaient 73.205 candidats au bacc pour 36.543 reçus : chiffre pléthorique qui fait peur à l’Université d’Antananarivo laquelle a déjà annoncé son incapacité à accueillir tout le monde.

ll est simplement impossible qu’une ville destinée à accueillir «1000 villages» puisse conserver la même qualité de prestation alors que l’équipement n’a pas suivi le rythme frénétique de la démographie. Pour ne parler que des quartiers d’Ampefiloha et des 67 hectares, comment s’étonner que le réseau d’égoûts ne soit pas constamment saturé alors que le même équipement originel, calibré pour une habitation de plain-pied, doit gérer deux ou trois étages supplémentaires rajoutés sans permis de construire !

La Ville d’Antananarivo songe à lutter contre l’exode rural en «fixant» les paysans à la périphérie de la Capitale. Mais, c’est un combat perdu d’avance tant que la décentrali­sation n’aura pas équipé le Grand Tana, les 6 provinces, les 22 régions, de l’équipement que, trop souvent encore, on ne trouve que dans les arrondissements de la Capitale : collèges, lycées, universités, hôpitaux, banques, commissariats de police, etc. Faute de faire cette décentralisation, et à moins d’ériger une Grande Muraille, du type de celle qu’Israël a implantée à ses frontières avec les territoires palestiniens, ou de celle que la Turquie met actuellement en place le long de sa frontière avec la Syrie, voire de celle de la barrière électrifiée que les États-Unis ont tendue en certains points de la frontière mexicaine, le sous-équipement alentour continuera d’attirer vers Antananarivo tout Madagascar.

Les chiffres 2014 de la Commission de l’Océan Indien donnent deux indications qui se recoupent : les deux pays classés PMA, Madagascar et les Comores, sont également ceux où l’indice de fécondité (nombre moyen d’enfants par femmes) est galopant : 4,3 aux Comores, 4,4 pour Madagascar, soit plus de deux fois que celui des Seychelles, «pays à revenu intermédiaire» ou l’île Maurice, «nouveau pays industriel».

Une «conférence nationale sur la planification familiale» est prévue se tenir du 13 au 16 septembre prochains. La planification familiale, dans un pays classé PMA (pays les moins avancés) et dont l’économie n’arrive pas à subvenir aux besoins essentiels de sa population, ne serait-ce pas d’abord, et surtout, la nécessaire régulation des naissances, pour en finir avec les voeux devenus irresponsables de «miteraha fitolahy, fitovavy» ?

Par Nasolo-Valiavo Andriamihaja