La réception du 14 juillet à la Résidence de France s’impose comme un marqueur diplomatico-mondain de l’agenda tananarivien. Chaque détail interpelle et apporte son lot de commentaires. L’officialisation des kakémonos des sponsors du cocktail, l’innovation d’une inscription en malgache («Lafrantsa eto Madagasikara»), l’interminable attente de l’arrivée du Chef du Gouvernement malgache comme si ce rendez-vous n’était pas déjà programmé depuis un an qu’il faille lui inventer un empêchement de dernière minute.

Notre «fotoan-gasy», un manque de savoir-vivre érigé en exception culturelle, allait donc me devenir un premier sujet de petite honte. Mais, le contenu du discours français, et sans doute aussi allemand et américain ou japonais (les Russes et les Chinois insistant moins sur les piètres performances des gouvernances locales dont ils n’ont cure), allait, comme chaque année, me plonger dans un embarras dont je ne peux en vouloir qu’aux dirigeants successifs, coupables d’avoir transformé «un pays d’avenir» en Grande île de tous les conditionnels improbables.

Quand l’Étranger évoque Madagascar, depuis dix, quinze, vingt, trente ans, s’enchaînent pêle-mêle, les sécheresses qui succèdent aux cyclones, l’extrême pauvreté et la grande précarité dans laquelle survit une part chaque jour grandissante de la population, le feuilleton des promesses de dons et autres aides budgétaires à un État qui vit définitivement au-dessus de ses moyens. Cette année, la recrudescence des kidnappings cochait une case supplémentaire au plus grand embarras de notre susceptibilité insulaire.

Je me suis amusé à rechercher, un peu au hasard, les discours des ambassadeurs de France dans d’autres pays, à l’occasion d’un 14 juillet. À Singapour, comme à l’île Maurice, le «Singapour de l’Océan Indien». Au Maroc également, pays où Hubert Lyautey fut Résident général, de 1912 à 1925, après être passé par Madagascar (le Grand Sud, Fianarantsoa, Ankazobe) de 1897 à 1902.

À Singapour, 14 juillet 2009, l’ambassadeur de France mit en exergue les 15 milliards de dollars du commerce entre les deux pays. Avant de parler de l’alliance stratégique entre HEC (Hautes Études Commerciales) et NUS (National University of Singapour) Business School. Ou de la coopéeration entre les musées des deux pays.

En 2015, l’ambassadeur de France à Maurice évoquait le tricentenaire de l’arrivée des premiers Français sur l’île. Fut également à l’honneur le Campus international de Médine, une plate-forme régionale d’enseignement supérieur réunissant l’Université Panthéon-Assas, l’École centrale de Nantes, l’ESCP-Europe et SUPINFO. Cette année-là, le ministre mauricien de la Culture s’était rendu à Paris pour renforcer la coopération avec les institutions culturelles françaises.

De son côté, toujours en 2015, l’ambassadeur de France au Maroc citait en exemple l’usine Renault à Tanger et la future implantation de Peugeot à Kénitra. Et si la mobilité étudiante marocaine en France est forte, avec 34.000 Marocains qui constituent le premier contingent d’étudiants étrangers, des établissements français d’enseignement supérieur allaient s’implanter au Maroc : École centrale de Casablanca, INSA international de Fès.

À l’occasion du 60ème anniversaire de l’indépendance du Maroc, une double exposition avait été organisée à Paris : le Maroc médiéval au Louvre et le Maroc contemporain à l’Institut du Monde arabe.

Marre de notre clochardise d’État, honte à notre quémandage «androrosy», foin de l’inventaire à la Prévert de toutes les aumônes du sous-développement. La coopération universitaire, l’interaction culturelle, le transfert de technologie : voilà d’autres sujets dont le passage en revue donnerait tellement plus de légitimité à notre nationalisme.

Par Nasolo-Valiavo Andriamihaja