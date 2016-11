C’était bien la première fois que je regardais le «Tonight Show». Et seule la présence de Donald Trump m’y incita. On en a dit tellement de choses, en mal, du candidat républicain à la présidence des États-Unis d’Amérique, que je voulus le voir s’exprimer, sans le prisme des médias.

D’emblée, ce n’est absolument pas ma culture, ces émissions où il faut faire démonstration tapageuse d’hystérie enthousiaste. D’ailleurs que le nominé à la présidence des États-Unis d’Amérique (sa concurrente Hillary Clinton du parti démocrate a sacrifié au même rituel), s’invite dans une émission de variété, fût-elle à une audience exponentielle, peut surprendre notre certaine idée de la «dignité de la fonction», et cetera.

Donald Trump, qui s’est prêté à l’exercice des questions loufouques comme des questions plus sérieuses, et qui a consenti à ce que l’animateur lui ébouriffe les cheveux (ce qu’il n’avait pas fait avec Hillary Clinton), m’a semblé être ce qu’il est simplement : un Américain ordinaire. Quand on lui a demandé pourquoi quelqu’un voudrait devenir président, Donald Trump a répondu assez facilement : «pour aider les gens, et si on veut vraiment faire quelque chose pour eux, c’est le meilleur poste». Bien sûr, ce serait naïveté que de le croire aussi ingénument. Et certainement que lui-même ne devrait pas nourrir trop d’illusions non plus. Barack Obama, qu’on attendait comme un Messie, simplement parce qu’il était le premier homme Noir à devenir président des États-Unis, n’a pas réussi de miracle ni transformé la société américaine par un coup de baguette magique.

Juste avant cette élection présidentielle aux États-Unis, qui ne peut laisser indifférent le citoyen le plus marginal du village planétaire, j’ai également pu voir «Le pont aux espions», un film de Steven Spielberg (2015), avec l’acteur Tom Hanks campant James Britt Donovan (1916-1970), un avocat de Brooklyn qui s’est rendu célèbre pour avoir défendu un espion Est-Allemand dans un contexte d’hystérie anti-communiste maccarthyste (Joseph MacCarthy est mort en mai 1957 ; Rudolf Abel est arrêté par le FBI, le

21 juin 1957).

Ce n’est pas un hasard : Tom Hanks collabore depuis longtemps avec une chaîne du groupe Time Warner, HBO, qui produit des séries historiques. Dont l’histoire de John Adams, avocat défendant les soldats britanniques accusés de l’incident sanglant de Boston, le 5 mars 1770, quand les troupes britanniques firent feu sur une foule américaine hostile. Dans un contexte indépendantiste (6 ans avant la déclaration d’indépendance des Treize colonies d’Amérique), c’est donc un futur «Père Fondateur», premier vice-président des États-Unis et deuxième président après George Washington, qui assura la défense de «l’ennemi», droit dans son principe: «y a-t-il d’autre camp que la défense de la justice»

187 ans plus tard, James Donovan adoptera la même posture: «si le monde libre n’est pas fidèle à son propre code moral, il ne restera plus aucune société dont d’autres pourraient vouloir s’inspirer». Dans le film, Steven Spielberg met en scène l’affrontement entre l’avocat d’ascendance irlandaise et un agent secret d’origine allemande : «Je suis Irlandais, vous êtes Allemand. Qu’est-ce qui fait de nous des Américains sinon le respect de la Constitution ». Principe qui peut être facilement agaçant dans un contexte de guerre (froide) et quand on sait que le «monde libre» était menacé par les délires stalino-communistes.

L’espion Est-Allemand sera condamné à (seulement) 30 ans de prison, parce que l’avocat James Donovan avait pu convaincre le juge que, vivant, il serait plus utile dans l’éventualité d’un échange. Cette improbabilité surviendra, le 1er mai 1960, quand un avion espion U2 est abattu par les Russes alors que l’appareil volait à 21 kilomètres d’altitude. L’échange Francis Gary Powers contre Rudolf Abel se fera le 10 février 1962, à Berlin-Est. Dans le film, James Donovan faillit faire échouer l’échange en exigeant que la RDA (l’ex-Allemagne de l’Est, présentée comme vassale rebelle de l’URSS) restitue également un étudiant de Yale, Frederic Pryor, étourdi au point de se retrouver derrière le Mur de Berlin à poursuivre des recherches pour son doctorat.

James Donovan sera par la suite envoyé à Cuba, négocier la libération des prisonniers américains après le désastreux débarquement de la baie des cochons (avril 1961). Il obtiendra la libération de 1100 prisonniers le jour de Noël 1962 (et 9700 autres par la suite), en présentant à Fidel Castro un échange: dix milliers de prisonniers contre 53 millions de dollars d’aides humanitaires.

L’Amérique donc, mais laquelle Celle de John Adams, de James Donovan, de Steven Spielberg et de Tom Hanks ou celle de Donald Trump Donald Trump me semble un Américain bien ordinaire qui ne révolutionnera pas son pays, ni en mieux ni en pire, mais vous avez le droit de penser comme Stéphane Bussard, un éditorialiste du quotidien suisse «Le Temps» (5 janvier 2016) : «Steven Spielberg n’a pas choisi le personnage de James Donovan par hasard. L’avocat de Brooklyn a incarné la probité d’un homme de loi refusant de bafouer les principes de l’État de droit pour défendre sa cause dans une époque où il ne faisait pas bon défendre la cause humaine d’un espion soviétique. Face à des Donald Trump qui profitent d’un climat de peur découlant du terrorisme international et à tous ceux qui sont prêts à violer la Constitution pour protéger l’Amérique, James Donovan rappelle que l’éthique et la conscience professionnelle sont de meilleures conseillères».

Nasolo-Valiavo Andriamihaja