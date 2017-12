Il faut l’avouer, l’idée n’est pas nouvelle. Depuis des trentaines d’années, les réflexions sur une répartition plus égale des richesses d’un pays, des pays ont été le cheval de bataille de maintes théories de développement. Les experts des domaines de l’économe, des lois et autres, pourront en parler d’une manière plus recherchée que nous. Mais il est aussi plaisant des fois de sortir de notre zone de confort et s’apprêter à des réflexions sur ces sujets qui sont géné­rale­ment dédiés « connaisseurs ». Alors, on s’y exerce d’une manière soft pour que chacun de nous puisse, par la suite, développer sa petite hypothèse. Car c’est ce qui manque.

En effet, de multiples fois, pour ne pas dire à chaque fois, qu’il y a eu des rencontres de discussion sur le sujet des médias, une même réplique revient. « Les médias disent chacun à leur manière un seul et même fait ». Comme si tout le monde voulait entendre un seul son de cloche. Chose dangereuse pour la liberté et le génie humain car il est important d’avoir accès à des points de vue différents, divergents car cela fait la diversité humaine. Imaginons que tous les médias diffusent exactement, à la lettre près, tout.

Revenons à nos moutons. Il faut d’abord savoir que la répartition des richesses dans un pays auprès de sa population est quantifiable. C’est ce que l’on nomme « le coefficient de GINI ». Suivant la définition par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) de France, l’indice (ou coefficient) de Gini est un indicateur synthétique d’inégalités de richesses. Il varie entre 0 et 1. Il est égal à 0 dans une situation d’égalité parfaite de tous les salaires, des revenus, des niveaux de vie. Une baisse de l’indice de Gini observée entre deux dates indique une dimi­nution globale des inégalités. À l’inverse, une élévation de l’indice reflète une augmentation globale des inégalités. Pour faire plus simple, plus le chiffre tend vers 1, plus la richesse est détenue par un nombre restreint de personnes.

Pour Madagascar, l’indice est difficilement trouvable. Mais la seule vision de la réalité présage qu’il tendrait bien vers le chiffre un et non vers zéro. Aussi, quand la Banque mondiale annonce, par son premier représentant, une croissance économique de 4,1%, il serait aussi intéressant de croiser ce taux avec le coefficient de GINI.

Dans tous les cas, pour diminuer la trop grande pauvreté, il serait bien temps de diminuer également la trop grande richesse afin de mieux répartir le mieux vivre. Dans le monde comme à Madagascar, cette optique devrait être les prochaines batailles pour un développement équitable entre tous les êtres humains. Car si on essaie de faire diminuer le gouffre entre les plus démunis et le standard de vie décent, le gouffre entre ce standard basique et l’immensité des folies de grandeur des plus riches est de plus en plus abyssale.

Consommations à outrance avec des prix et des dépenses qui sont de plus en plus impensables, voilà la réalité des plus aisés. Certes, certains pays essaient de gérer tout cela avec la fiscalité mais nous savons tous que les paradis fiscaux perdurent. Pour sourire un peu à la fin de ce texte morose, ce serait bien de développer des programmes pour apprendre aux riches comment vivre le plus simplement possible. On leur ferait payer des fortunes pour cela. Utopie.

Par Mbolatiana Raveloarimisa