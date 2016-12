On attendait mieux. Pour un premier championnat du monde organisé à Madagascar et ponctué par un second titre mondial acquis avec maestria, on s’attendait à une envolée de générosité du Président sur la lancée de la « franceuphorie » en faveur des champions. C’est d’autant plus justifié que le Président vient de rentrer de Paris dans un avion bourré de dollars. Pour la première fois, le trafic de devises nous est favorable. Nanou, Tita et Hery ont commencé à tracer des plans sur la comète et avaient pensé que leur exploit équivalait au bas mot au dixième du butin de Paris, soit un milliard de dollars, soit encore un salaire mensuel équivalent à cent fois le Smig jusqu’à l’éternité. Ils étaient convaincus qu’ils deviendraient au moins fonctionnaires sans poste mais rémunérés et exempts d’impôts à l’image des Makis pour leur titre africain.

Grosse déception à Iavoloha. Une petite enveloppe de 20 millions d’ariary leur a été remise. Sans plus. Aucune distinction honorifique comme c’est le cas automatiquement sous d’autres cieux en pareille circonstance. Un titre de champion du monde, c’est au moins la légion d’honneur en France.

Les champions du monde auraient commis la maladresse d’aller saluer en premier Edgard Razafindravahy, qui les ont aidés durant la préparation. Une « insolence » qui n’aurait pas été du goût du Président au point d’enlever toute son estime à l’égard des champions. En outre, les sifflets du public à l’endroit du Premier ministre Solonandrasana et du ministre Andriamosarisoa n’ont pas été appréciés par leur patron.Son geste a été ainsi réduit à sa plus simple expression. Le ministre des Sports, dont on connaît les limites dans le domaine, a tenté de sauver les meubles en annonçant que les distinctions suivront.

Une nouvelle fois, le Président et son ministre montrent leur carence en matière de communication. Ailleurs, un télégramme de félicitation du Président aurait immédiatement suivi l’annonce de la victoire en finale. Ensuite, une semaine aurait largement suffi pour préparer les distinctions pour que le Président les remettre dès son retour de la bataille de Paris. De deux choses l’une. Soit le Président et son ministre ignorent la valeur d’un titre de champion du monde, ce qui est très probable à en juger l’indifférence dont ils ont fait preuve lors de la disparition de l’athlète Jean Louis Ravelomanantsoa, soit il s’agit tout simplement de la mauvaise foi pour saquer les champions pour ne pas lui avoir réservé la primeur de leur exploit. Ce qui est également très possible à en juger le traitement qu’ils réservent aux autorités officielles qu’ils ne sentent pas, à l’image du maire de Tana.

Dans tous les cas, le Président perd sur tous les tableaux et cette conduite enfantine ne l’aide pas à soigner son image toujours déplorable vis-à-vis de l’opinion et que son « exploit » à Paris n’a pas réussi à redorer. Il a raté justement une occasion pour réparer certains dégâts mais ses conseillers l’ont encore fourvoyé. Il est vrai que les boulistes ne viennent pas des bas quartiers donc, au point de vue électorale, ils ne pèsent pas lourds pour mériter toutes les faveurs. Au rugby, c’est au moins quinze joueurs plus quinze remplaçants et cinquante mille spectateurs contre une triplette, un coach , un remplaçant et sept mille spectateurs en pétanque. La différence est là. Désormais, tout se ramène à l’élection présidentielle de 2018. À en perdre les boules.

Par Sylvain Ranjalahy