Une usine militaire d’armurerie et de munitions, une cinquantaine de nouveaux généraux, des pistolets automatiques pour les membres de la Haute cour constitutionnelle, il faut le dire la république n’a jamais été aussi bien gardée. Difficile aux opposants et aux vaillants contestataires du régime Rajaonarimampianina de s’attaquer à cette forteresse. Toutes les issues sont bouchées, la rue comme les urnes pour tenter quoi que ce soit. Une véritable junte milithery assure la stabilité du pouvoir chère à Rajaonarimampianina.

Ratsiraka, dont la vision reste impeccable en dépit d’une acuité visuelle réduite, a tout à fait raison de souligner qu’il est impossible de battre Rajaonarimampianina à l’élection dans les conditions actuelles. Comment faire confiance à une HCC qui s’est arrogée des privilèges inouïs avec vraisemblablement l’accord du président, à travers un règlement intérieur revu et corrigé ? Un pistolet automa­tique, un passeport diplomatique, un grade de commandeur, une cocarde pour les véhicules, le compte est bon. La HCC ne manque pas d’air se flagornant «des mérites éminents acquis au service de la Nation» pour justifier de telles faveurs.

Il est bien évident que le Président ne saurait refuser ces «cadeaux» sous peine d’être sanctionné dans le futur et en particulier pendant la présidentielle de 2018. Il a dû ainsi avaler la couleuvre même s’il sait mieux que personne que cela le fera descendre un peu plus dans l’abîme de l’impopularité. Mais tout compte fait, il se moque éperdument de l’opinion et va jusqu’au bout de ses idées et de ses convictions. Il va de provocation en indécence sans sourciller devant les éventuelles réactions de la population excédée par tant de conduites désinvoltes, tant de comportements cavaliers et méprisants, mais totalement impuissante face à la machine répressive mise en place par l’équipe du President, et exténuée par les difficultés sociales que l’État semble justement entretenir pour affaiblir la masse.

Eh oui ! l’indifférence des autorités est juste ahurissante pour être délibérée, face aux difficultés indescriptibles qui étouffent les citoyens. Une population anémiée et complètement exsangue se retrouve naturellement domptée et soumise. Ce qui explique certainement pourquoi elle se résigne à cette situation intenable qui aurait fait sauter le pouvoir, ailleurs. Une guerre de nerf que Rajaonari­mampianina gagnera sans coup férir. Son assurance l’autorise à tout se permettre, d’autant que les bailleurs de fonds le soutiennent à bout de bras malgré tous les abus, toutes les incartades commis devant Dieu et devant les hommes.

La loi Martial vient d’être décrétée et s’applique de façon implacable à tout le monde. Les contrevenants s’exposent à des traitements de faveur. L’impunité est un luxe réservé à ceux qui ont le sang et la cravate bleue.

Par Sylvain Ranjalahy