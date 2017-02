Non, il ne s’agit pas de celui auquel tout le monde pense en ce jour de la Saint-Valentin. Ou plutôt si, si on classe les tandems selon les bévues, les bides et les bourdes qu’ils ont commis et qui ont le plus fait mal au public et à la population. Cela peut s’appeler la coulpe de l’année et il faut bien lire pour ne pas faire une erreur de casting et le regretter. Le choix est large et les prétendants risquent de finir sur la même ligne à l’arrivée. Le Président de la république lui-même ne sait plus par quelle queue prendre le diable et préfère botter en touche, dégager sa responsa­bilité devant les innombrables tracas qui l’assaillent et parler à tort et à travers pour épater la galerie. Un président est justement fait pour trouver des solutions à des problèmes qu’il n’a pas créés. Les électeurs ont cru qu’il en était capable et réalisent aujourd’hui qu’ils ont misé sur une mazette.

Mais celui qui a choisi la corruption comme partenaire décrochera assurément la palme. On peut citer pêle – mêle braquage-kidnapping, délestage-coupure d’eau, trafics-détournements, fraudes douanières-corruptions, épidémie-accidents de la circulation, sècheresse-séisme, embouteillage-inflation. Une liste qui est loin d’être exhaustive et on peut bien évidemment intervertir les éléments selon les sensibilités ou les aversions des uns et des autres.

Il va sans dire que le grand amour n’est plus d’actualité, étant donné qu’il est impossible de vivre d’amour et d’eau fraîche depuis que les robinets servent à répertorier les foyers qui ont accès à l’eau potable virtuelle. Pour courtiser, il faudra trouver de solides arguments qu’un cœur gros comme ça.

La fête des amoureux risque d’être compliquée ce jour, dans la mesure où, avec tous les problèmes subis par la population, la tête est ailleurs et le cœur n’y est pas. Il est impossible de passer une journée ou une soirée, où qu’on se trouve, sans qu’on ait à affronter un souci dérangeant. Chez soi, il n’y a ni eau, ni électricité. Au bureau, il n’y a ni connexion, ni électricité. Au resto il n’y a ni frites ni glace. Dans le taxi-be, il y a des pickpockets et des détrousseurs. Dans la rue il y a des embouteillages et des accidents. C’est toute l’existence qui est devenue hypothétique. Tous les jours, c’est un sacré challenge de pouvoir rentrer sans perdre un poil. On joue en permanence à la roulette russe. La Saint-Valentin devient anecdotique dans cette atmosphère délétère. Surtout qu’elle a lieu à un moment où les portefeuilles ne contiennent plus que le permis de conduire, la carte d’identité nationale, une carte bancaire avec zéro ariary au crédit. C’est assurément la fête la plus mal placée dans le calendrier. Mais il faut peut-être prendre le bon côté des choses avec philosophie. Des fois il suffit de l’illusion d’une fête, de l’euphorie d’une victoire pour tout oublier. Il ne faut pas bouder son plaisir et faire la fine bouche à bouche. La meilleure Saint-Valentin n’est-elle pas celle qu’on passe dans une salle obscure, loin des regards indiscrets A quelque chose malhery est bon.

Par Sylvain Ranjalahy