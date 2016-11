Hier, j’étais en taxi. Dans cette circulation déjà démentielle (mercredi : les embouteillages hebdomadaires d’Andravoahangy se repercutent tout le long de la fausse bonne idée de la route circulaire chère au général Gallieni ; jeudi : les embouteillages hebdomadaires de Mahamasina impactent Andrefanambohijanahary, Ampefiloha, Amparibe), sans que le Sommet de la Francophonie y soit pour quoi que ce soit. Donc, dans le taxi, le chauffeur avait calé sa radio sur une chaîne évangélique. Quel cahier des charges doit expliquer que, le client étant roi, ni le chauffeur de taxi (et sa lecture de la Bible comme seule nourriture intellectuelle), ni le chauffeur de taxibe (qui propage la démocratie de calomnies de certaines stations FM), ni le gérant d’un restaurant (on va au restaurant chinois pour ses van-tan, mine et autres tsa-siou, pas pour s’abrutir les oreilles avec des news en incompréhensible mandarin), ne devait avoir le droit d’imposer ses choix politiques, ses goûts musicaux, ses inclinaisons religieuses ?

J’aime bien mon salon de coiffure. J’aurais aimé dire «mon barbier», non pas celui de Séville, mais celui des Corleone ou de Lucky Luciano, un en qui on fait confiance tandis qu’il manie dangereusement le rasoir à proximité de la trachée ou des jugulaires. «Chez Daniel», du nom du père auprès duquel le mien de père m’avait introduit voilà trente zans, règne un silence que perturbe à peine le murmure d’échanges ponctuels ou le cliquetis caractéristique des ciseaux en action. Dans ce silence, propice au regard intérieur, sans conversation obligée, on peut se plonger dans le «choc des photos» de la dernière livraison de «Paris-Match».

Allez donc expliquer ce besoin de silence solitaire au chauffeur de taxi-brousse, qui doit lutter contre le sommeil le long des 600 kilomètres entre Antananarivo et Majunga, et qui prend la précaution de se charger d’un stock de CD ou de MP3 de son goût discutable. Devant donc subir la tranche de 30 minutes de propagande prosélyte de la susdite chaîne évangélique, je notais qu’elle était surtout implantée hors des quartiers historiques du Vieux Antananarivo.

Le Ministre des cultes doit faire faire une étude, et en rendre publiques les conclusions, sur la corrélation évangélique/pentecôtiste/ islamiste, bref néo-religieuse, avec la prolétarisation de la population. Pourquoi cette invasion, par exemple la multiplication d’enseignes halal dans des endroits où le concept était inconnu voilà encore une décennie, du «réveil» religieux dans des quartiers que les autorités elles-mêmes reconnaissent «défavorisées». Personne ne songerait, n’est-ce pas, à guider le président français François Hollande à Ambodinisotry, ni le Premier Ministre canadien Justin Trudeau à Anosibe, ni le roi du Maroc Mohammed VI à Andavamamba, par contre il faut s’inquiéter sérieusement que les habitants de ces quartiers ne rejoignent massivement les sectes évangéliques aussi riches que des multinationales ou ne se convertissent subitement à un islam adossé au wahhabisme saoudien.

Ne pouvant pas abroger les religions par décret, mais sachant le potentiel de fanatisme dont elles peuvent radicaliser leurs adeptes, une éducation de qualité accessible au plus grand nombre, conjuguée à l’amélioration du pouvoir d’achat, constituera encore le meilleur rempart contre les oeillères d’un seul Livre.

Par Nasolo-Valiavo Andriamihaja