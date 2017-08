Hélas le drame d’Anjozorobe ne sera pas le dernier. Les autorités auront beau annoncer des mesures punitives, des sanctions exemplaires, ce n’est certainement pas la meilleure option pour solutionner le problème plus fondamental que la défaillance du système de freinage ou du rapport de vitesse. Tout est lié pour constituer un terrain propice aux accidents mortels de plus en plus fréquents et dramatiques. Il est de l’insécurité comme il est des accidents. Autant la répression policière ne fera pas diminuer le nombre de bandits décuplés par une pauvreté inénarrable, autant les sanctions impitoyables ne pourront pas réduire le nombre de ceux qui ont perdu la vie à cause de l’exiguïté des routes, de l’inconscience d’un chauffard, des imperfections techniques du véhicule.

La faute à l’origine n’est ni au chauffeur d’avoir mal entretenu sa voiture, d’avoir embarqué plus de passagers que de raison, d’être parti malgré quelques signes avant-coureurs de pépin technique, ni aux passagers trop contents de faire leur baptême de l’air à bord de ce Boeing réformé au confort intact devenu une véritable «chambre à gasy» où une vingtaine de passagers ont péri carbonisés, ni au destin qui s’en prenait à de jeunes chrétiens en route pour un synode national. La faute en est d’abord à ceux qui ont permis à ces véhicules d’un autre genre de franchir nos ports. Courants à Paris et à Londres au service des touristes, ils ont retrouvé une nouvelle vocation à Madagascar avec un «vol long courrier» par voie terrestre. Quand on sait qu’ils ont été conçus pour des parcours plats, on comprend pourquoi ils abhorrent les montées.

On n’aurait jamais dû donner un visa d’entrée à ces véhicules dont la taille et le poids raccourcissent la durée de vie du réseau routier à l’image des gros camions de 40 tonnes qui arpentent les routes dont ils occupent toute la largeur créant un danger permanent pour les autres usagers.

On n’aurait jamais dû donner une autorisation de transport en commun à ces véhicules admis à la retraite ailleurs et expédiés vers un dépotoir d’ordures de l’Europe qu’est Madagascar.

Quand on sait qu’il n’existe aucune auto-école pour apprendre à conduire aussi bien ces camions hideux que ces véhicules de rêve devenus machines à cauchemar, on comprend mieux pourquoi les drames ne dérivent pas d’une fatalité mais d’une négligence générale, d’un laisser-aller presque constitutionnel.

Les autorités annoncent des mesures puisqu’il faut bien chercher des boucs émissaires par excellence pour apaiser la colère populaire qui se serait bien fendu d’une vindicte si le drame ne se passait pas en plein désert au milieu de la nuit. Mais on sait qu’il s’agit d’une détermination du bout des lèvres laquelle s’effacera quand le temps aura dilué le chagrin, quand la vie continuera son chemin, quand l’espoir reprendra le dessus. La routine se prélassera jusqu’au prochain drame.

Les sanctions n’assagissent pas ceux qui n’ont aucun respect pour la vie des autres. Ils récidiveront à la première occasion.

Une terrible inconscience contre laquelle il n’y a aucune thérapie et qui illustre, de manière implacable la décadence d’une société minée par mille et un problèmes et que le sort n’a pas particulièrement gâtée.

Par Sylvain Ranjalahy