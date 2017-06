Pour une ineptie, c’en est une. Les médecins menacent de porter plainte contre ceux qui publient des remèdes traditionnels et des astuces pour guérir certaines maladies sur Facebook. Décidément, chacun y va de sa maladie mentale dans cette cacophonie sociale indescriptible. En voilà une réaction intempestive et déplacée.

Les publicateurs de ces remèdes n’ont jamais obligé personne à les appliquer et n’ont jamais garanti leur efficacité. Il est des remèdes comme il est des promesses électorales, ils n’engagent que ceux qui y croient. En tout cas, il n’y a ni brevet ni ordonnance dans ces remèdes. Aucun engagement non plus pour ceux qui publient.

Les réseaux sociaux sont faits pour des échanges dans des domaines des plus variés du moment que cela respecte une certaine éthique.

On a du mal à comprendre l’irritation des médecins comme si le fait de publier ces remèdes a eu pour effet de réduire leur clientèle. C’est peut-être possible étant donné le pouvoir d’achat de la population qui ne lui permet pas de payer une consultation et encore moins se payer les médicaments. Avec un revenu moyen de deux dollars par jour, on se demande combien d’ariary le Malgache consacre à sa santé.

S’il n’y avait pas ces remèdes et ces petites astuces, la ville, voire le pays, serait un immense mouroir. Bien sûr, il y a les sectes qui guérissent sans recours au médicament ni à la médecine, mais là, la dime que l’on paie au pasteur équivaut peut-être au prix des médicaments.

À l’échelle mondiale, on sait qu’on a toujours voulu cacher l’efficacité de certaines plantes contre certaines maladies dont le traitement n’est pas encore maîtrisé par la médecine. Des milliards de dollars sont en jeu dans le marché des médicaments que les grands laboratoires font tout pour empêcher la population de recourir à des procédés de quatre sous.

Le traitement du cancer coûte une fortune ici comme ailleurs alors que beaucoup de publications font l’éloge de quelques plantes, quelques fruits aux vertus anti-cancéreuses avérées . Les grands laboratoires pharmaceutiques ont du mal à digérer des réalités naturelles et le recours à l’état brut des produits . Pourtant les vertus des plantes médicinales sont prouvées.

Les remèdes proposés n’ont, d’ailleurs, rien à envier au tapa-kazo traditionnel ou au raok’andro malagasy dont l’existence n’a jamais mis en péril le métier du médecin ni le marché juteux des médicaments.

C’est le même procédé qui a été exploité, de manière industrielle, par le professeur Ratsimamanga et Homeopharma qu’on devrait donc attaquer a en juger le raisonnement de ces médecins.

Pour le moment, la seule maladie qu’aucune plante ne peut guérir est le cancer des…sains. De vrais débiles en réalité .

Sylvain Ranjalahy