Un gendarme qui tire dans le tas et dans le noir sur un taxi-brousse sur la RN 7 à la sortie d’Antsirabe tuant d’une balle à la tête un passager endormi. Peut-on qualifier cela de bavure ou s’agit-il tout simplement d’une bévue, monnaie courante dans les actions des forces de l’ordre ? Ce qui est certain, c’est qu’il s’agit d’une malédiction de plus qui semble s’acharner sur le régime. Depuis son investiture, Rajaonarimampianina a eu affaire à tous les genres de drame qui puissent exister. Attentats à la bombe, inondations apocalyptiques, éboulements meurtriers, incendies en série qui continuent, kidnappings meurtriers, accidents dramatiques de la route quotidiens, braquages armés, massacres de villageois par des dahalo, meurtres non élucidés, famine meurtrière, meurtres contre des touristes étrangers, vols d’ossements, vols de cloches, assauts contre des brigades de gendarmerie ou des commissariats, assaut contre le siège de la Jirama, justice populaire…et on en passe et des meilleurs.

Si ce n’est l’illustration flagrante de l’incapacité à gérer une nation, cela y ressemble. Exception faite des catastrophes naturelles dont la gestion laissait à désirer et dont les conséquences sont dues et amplifiées par une situation où personne ne respecte aucune règle à l’image des constructions illicites. Tout matérialise la démission du pouvoir face à ses responsabilités, l’absence totale d’autorité sauf dans la neutralisation des manifestations politiques ou de contestation. L’État ne maîtrise plus rien. L’anarchie est érigée en règle d’or dans tous les domaines et dans toutes les institutions. L’État laisse faire et laisse aller sans exercer le moindre contrôle, sans manifester aucunement son existence, sans imposer le pouvoir que les électeurs lui ont prêté, sans assumer les devoirs que la population attend de lui à travers le contrat social que les deux parties ont signé.

Ce qui devait arriver à Antsirabe un jour arriva tout naturellement et fatalement. Quand on réalise comment les armes et les munitions sont gérées, quand on constate l’implication directe de certains militaires, gendarmes ou policiers dans les faits divers, quand on chiffre le nombre d’exécutions sommaires de soi-disant bandits, quand on est au fait d’arrestations et de perquisitions sans mandat, quand on voit la conduite cavalière et à cent mille lieues de la discipline militaire de certains officiers supérieurs, quand on sait que la hiérarchie militaire ne sert plus que pour la gloire et pour entretenir la retraite, on comprend aisément pourquoi un gendarme peut tirer avec un sang froid inouï sur un taxi-brousse, pire sur une ambulance. Certes, une bavure est bien militaire par nature et on peut se tromper de cible comme c’était le cas en Syrie il y a juste 48 heures, mais à 4 m de la cible il est difficile d’admettre qu’on puisse avoir la berlue, qu’il s’agisse d’une balle perdue. Un militaire n’a pas droit à une bévue sinon il n’aurait pas été enrôlé. Il y a des règles strictes à observer dans les contrôles routiers comme dans le maintien de l’ordre.

Le drame est que les proches de la victime n’ont aucune possibilité de recours pour se faire justice. Comme à l’accoutumée à l’image des policiers qui avaient tué un magistrat à Toliara en 2011, on fera tout pour disculper le fautif. L’État en général, les dirigeants en particulier dont l’existence repose sur les fusils et les épaules des militaires, n’ont jamais eu assez de cran pour sanctionner, de manière tranchée, les auteurs de ce genre de crime. L’affaire est étouffée à tous les coups et finit loin des caméras et des yeux indiscrets des médias. La protection sera d’autant plus renforcée avec la promulgation du code de communication médiatisée qui interdit justement le rapport de ce genre d’information qui peut ébranler la notoriété des forces armées. Gouverner, c’est prévoir et on peut dire que le régime Rajaonari­mampianina a tout prévu à ce propos.

Pour l’opinion, elle n’est pas à un abus près. Les scènes abominables et révoltantes continueront aussi longtemps que la République poursuit sa descente aux enfers. En attendant qu’une justice immanente remette les pendules à l’heure.

Par Sylvain Ranjalahy