Fort comme un Turc. Jamais cette expression n’a justifié son sens plein que lors du passage de RecepTayipErdogan, premier Président élu au suffrage universel de Turquie. Autoritaire, péremptoire , direct , celui qui avait pris Hitler comme référence d’un État fort, a complètement effacé le petit personnage conciliant, faussement naïf, benêt en apparence de Rajaonarimampianina.

Sa visite a été précédée de l’installation de Turkish Airways dans le marché du transport aérien ainsi que d’une visite de Rajaonarimampianina à Instanbul l’année dernière à l’occasion d’un sommet économique. Cela peut-il justifier cette virée à Madagascar sur la lancée d’une tournée africaine axée sur la lutte contre le terrorisme ? C’est trop peu pour être crédible. Des pays avec lesquels Madagascar entretient des relations diplomatiques et économiques depuis des décennies comme l’Allemagne, la Chine, le Japon n’éprouvent pas le besoin impromptu d’envoyer leur President ou Premier ministre a Madagascar. Qui et qu’est ce qu’il y avait donc derrière cet empressement à rapprocher les deux « Hery » devenus les meilleurs amis du monde grâce à leur prénom? A qui profite cette aventurc ?

Les 60 millions de dollars d’aide sont loin de pouvoir soutenir cette visite étant donné que les entreprises chinoises offrent bien plus à titre de pourboire et sans demander à lutter contre le terrorisme.

Les indiscrétions prétendent que les longues discussions entre les deux présidents qui duraient plus de deux heures, avaient trait à une mésentente sur le volet énergie. Un long marchandage sur un secteur stratégique dans lequel la Turquie dispose d’une bonne expertise. On ne saura peut-être jamais les termes de cette discussion, vu que la transparence n’a jamais été le fort de ce pouvoir. C’est d’autant plus certain que l’entretien s’est déroulé à huis-clos et que la presse est interdite d’en piper mot selon le nouveau code de la communication médiatisée.

On espère que pour une fois l’Etat n’a pas été tenté par le diable et que tout s’est fait sans avoir exposé le pays à des conséquences dramatiques. Pour le moment , le seul point positif de visite de ce passage d’Erdogan est le changement de climat. Il a mis fin à la sécheresse. Son long cortège aérien a fini par secouer le ciel. Il a réussi là où les » incantateurs » de toutes les espèces et les marabouts de tous les horizons ont échoué. C’est peut-être finalement l’objet principal de sa visite. Le reste n’était qu’accessoire pour épater la galerie.

Sylvain Ranjalahy