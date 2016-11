à en croire François Hollande, « d’ici à 2020, il manquera 180 000 professeurs de français en Afrique ». Son pays propose donc d’offrir une formation à 100 000 enseignants pour combler le « gap », la différence, comme on le dirait dans un bon français. Cette bonne action ne sera pourtant pas suffisante pour sauver la langue française. Surtout quand ceux qui sont censés l’enseigner ne la maîtrisent même plus, et quand ceux qui disent l’avoir appris, avec un prétendu diplôme de maîtrise en poche, multiplient fautes, impropriétés et autres perles.

La politique adoptée dans les années 80 n’est pas étrangère à cette baisse de la maîtrise du français. Parce qu’à l’époque, les « révolutionnaires » ne se sont pas contentés de « malgachiser » l’enseignement, ils ont aussi décidé de rejeter tout simplement l’enseignement de la langue française comme langue étrangère. Bien sûr, le français faisait partie des matières à enseigner dès le primaire, mais son enseignement était tel qu’en terminale, des jeunes gens qui allaient passer leur baccalauréat devaient encore réviser avec leur « Je parle, je lis, j’écris ». La Grande île n’ayant pas encore été prête à enseigner et à effectuer des recherches en malgache dans les universités et les établissements d’enseignement supérieur, les jeunes étudiants étaient forcément perdus, aussi brillants qu’ils fussent dans leur domaine d’expertise.

Si encore le français avait été remplacé par une autre langue. Mais il n’en était rien. La deuxième langue vivante, en l’occurrence l’anglais, que les élèves apprenaient, n’était enseigné qu’au collège, et encore : elle était en option. Et quand une matière obligatoire n’était pas enseignée comme il faut, comme une discipline facultative pouvait-elle être prise au sérieux ?

Et c’est dans ce contexte où le Malgache maîtrisait certes encore un peu sa langue, mais avait du mal avec les langues étrangères que du jour au lendemain, les contre-révolutionnaires ont pris la décision de revenir au français comme langue d’enseignement. Les écoles d’expression française sont devenues à la mode, et les matières enseignées s’inspiraient même du programme d’enseignement français. Le malgache était abandonné, non seulement en tant que langue d’enseignement, mais aussi en tant que langue enseignée. Mais l’abandon du malgache n’a en rien amélioré la situation du français.

Dans cet océan de difficultés, quelques établissements scolaires ont pourtant trouvé une solution : enseigner en malgache et apprendre le français. L’anglais y serait ajouté que l’ouverture serait plus grande pour une île aux larges frontières.

Mais ces modèles se perdent dans la nouvelle tentative du bilinguisme. Comme s’il fallait absolument acquérir les connaissances de base dans une langue pour la maîtriser.

L’accueil par Madagascar du Sommet de la Francophonie aurait sans doute pu être une occasion de penser politique linguistique. Accueillir un Sommet ne doit pas se limiter à l’organisation et aux préparatifs. Il devait aussi être question de recherche et de réflexion. à l’interne. Un comité scientifique ne pouvait-il pas être créé pour cela ?

Lova Rabary-Rakotondravony