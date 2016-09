À bien des égards, la situation 2016 de Madagascar rappelle l’inventaire qu’en fit le général Gallieni, à son arrivée au pays, en septembre 1896, voilà déjà deux siècles. À l’époque, par exemple dans la région du lac Alaotra, la tribu des Marofotsy était en rebellion, incitée par un sorcier du nom de «Ramenamaso», lointain ancêtre d’un bandit bien contemporain dit «Ramenabila» : le colonel Combes arriva à Ambatondrazaka, le 13 octobre 1896 et Ramenamaso fit sa soumission en mai 1897. Les «fahavalo» de l’époque sont comme les «dahalo» d’aujourd’hui : «ennemi, extrêmement mobile, se dérobait à nos coups, évitant les chocs décisifs, revenant après le passage des colonnes occuper les positions d’où il avait été chassé, et continuant à menacer les voyageurs isolés ou les convois insuffisamment escortés».

Je me dis que nous devons apprendre des solutions inventées par Gallieni, qui jeta véritablement les fondements modernes de l’État malgache par son aspect fondamental d’aménagement du territoire et d’organisation de la population qui s’y fixe plutôt que de fuir, l’arbitraire de tyranneaux locaux ou l’anarchie d’un pays livré à lui-même.

Les esprits chagrins m’en voudront d’exalter la mémoire de l’ancien Gouverneur Général qui avait aboli la royauté et envoyé en exil la reine Ranavalona III, exhumé la dépouille d’Andrianampoinimerina et celle des autres souverains et princes d’Ambohimanga et d’Antananarivo, fusillé Ratsimamanga et Rainandriamampandry. Gallieni fut notre ennemi, et un ennemi implacable. Mais, il était dans son rôle : dans les mêmes circonstances, et avec le même objectif, nous aurions adopté les mêmes méthodes. Plutôt que de nous apitoyer sur un passé sublimé, à propos duquel nous n’avons pas exercé notre devoir d’inventaire, il nous faudrait être au moins aussi intelligent que Gallieni et savoir reconnaître l’esprit d’initiative, la surêté de jugement, la fermeté de décision, bref l’autorité, quand elle se présente à nous, fût-ce sous les traits de l’ennemi d’hier.

Gallieni passa neuf ans à Madagascar. Et il en fit un livre («Neuf ans à Madagascar», Librairie Hachette, 1908) que tout gouvernant et administrateur de Madagascar devrait avoir dans sa bibliothèque. Livre-bilan et livre-inventaire, c’est aussi un journal des innombrables voyages qu’il fit pour connaître le pays, deviner ses besoins, juger ses potentialités, créer des opportunités, lancer des travaux publics. Gallieni connaissait sans aucun doute bien mieux Madagascar que nombre des gouvernants actuels.

Si Joseph Simon Gallieni fit officiellement son entrée à Antananarivo, le 15 septembre 1896, et qu’il quitta définitivement Toamasina, le 19 mai 1905, le bateau qui l’amenait de France fit d’abord une escale à Majunga, Nosy-Be, Diégo-Suarez, Sainte-Marie. Depuis Toamasina, il parcourut en filanjana les étapes obligatoires d’Ivondro, de Vavony, d’Andavakinimenarana, de Beforona, de Moramanga, de Manjakandriana, d’Ambohimalaza.

Gallieni s’obligea à une inspection annuelle des régions côtières. Il parcourut l’île d’Est en Ouest, du Nord au Sud : du lac Alaotra au lac Itasy ; la vallée du Mangoro ; la navigation de Majunga, Soalala, Maintirano, Tsimandrafozana, Morondava, Tuléar, Fort-Dauphin, Farafangana ; la route Fianarantsoa-Mananjary ; etc. Le général embarquera sur des bateaux (Yang-Tsé, Iraouaddy, Djemnah, Gironde, Infernet, Capitaine Flayelle, Scorpion, Catinat, etc.) pour rallier les principaux ports du littoral ou pour remonter le canal des Pangalanes : «Je quitte Tamatave le 20 août (1900) et, cette fois, c’est par le canal des Pangalanes que je vais accomplir la plus grande partie du trajet le long de la côte. Embarqués à Ivondro sur l’Andevoranto, chaloupe à vapeur de la compagnie des Messageries françaises, nous traversons à une vitesse de six noeuds, les lacs de Nossi-Vé, Sarobakaina et Zanakingetsa. Quatre heures après le départ, nous atteignons le pangalane de Tanifotsy, entièrement creusé, qui s’étend sur 800 mètres de longueur, avec une largeur de 15 mètres au plafond et une profondeur de 1 m 75. Vers midi, l’Andevoranto s’engage dans le second pangalane, dit d’Ampanotoamaizina, dont le percement vient d’être terminé. À 4 heures, on débarque à l’origine des chantiers du pangalane d’Andavakinimenarana» (page 168).

Dans la foulée, il inaugura le «premier essai d’automobilisme en pays malgache» : deux voitures Panhard-Levasor de 12 CV qui firent en 3 heures les 80 kilomètres entre Mahatsara et Beforona, à la moyenne de 25 kmh. Et de Moramanga à Tananarive, en passant par le Mangoro, Mandraka, Manjakandriana. En septembre 1900, une Panhard-Levassor de 6 CV lui permit de parcourir en 18 heures, par trois demi-journées, les 350 kilomètres Tananarive-Ankazobe-Mahatsinjo-Maevatanana.

On lui doit également la ligne télégraphique de Tananarive à Diégo-Suarez : «elle desservait, sur un développement de 900 kilomètres, Ambatondrazaka et Mandritsara dans les régions de l’intérieur, et sur la côte, Maroantsetra, Antalaha et Vohémar» (page 175).

Mais, sa grande oeuvre, que la République malgache n’a pas encore surpassée, restera le chemin de fer : «Le 14 octobre 1902, je quittai Tananarive pour aller inaugurer les 30 premiers kilomètres de voie, établis à partir de Brickaville, station d’origine (…) Le 31 octobre 1904, au lever du jour, de nombreux voyageurs, invités de la colonie, quittaient Tamatave, se rendant à Brickaville pour l’inauguration des 102 premiers kilomètres du chemin de fer».

Nasolo-Valiavo Andriamihaja