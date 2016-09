«Nous ne sommes que les pions insignifiants d’un grand jeu de massacre que se livrent des politiciens (…), sans scrupules, avides de pouvoir et d’argent» Daniel Vranckx.

Jeux de pouvoir dans un pays démocratique. Ils pourraient être résumés d’une manière simpliste comme les luttes entre les différents partis politiques pour diriger un pays afin de servir le peuple. Chose parfaitement normale. Pour ce faire, on avance les idéo et convictions, les programmes et finalement les « bonnes têtes ». Dans la pratique et la réalité c’est une autre chose. Jeux du pouvoir dans un pays utopiquement démocratique. Basiquement, ce sont les combats des soi-disant politiciens pour détenir à jamais les cordes du pays afin de se servir du peuple. Chose parfaitement connue de tous. On met en avant les pressions et chantages, les promesses sans lendemain, et finalement les « bonnes têtes » et les paquets d’argent.

« Politiciens, demandez conseil aux gastro-entérologues : que peut-on encore faire avaler aux citoyens » Stanislaw Jerzy Lec.

Quand je suis au pouvoir, tu râles, tu m’insultes, tu me menaces. Avec ou sans fondement, tu es mon pire ennemi. Pendant ce temps, je deviens sourd, je m’engraisse, je m’enrichis, je vis dans le pays du « tout va bien » car je suis aux commandes. Je fais tout comme il faut, selon moi et ceux qui jouissent avec moi. Et toi, tu n’es qu’une petite voix dont je n’ai que faire. Seulement, au moment où je dois rendre des comptes, je dis que ce n’est jamais de ma faute, que tu m’as déstabilisé, que c’est à cause de toi si je n’ai rien pu faire. Toi comme moi, nous manipulons le peuple : qui de nous deux est le plus fort pour faire avaler des bobards Toi comme moi, nous avons les mêmes armes et les mêmes vices. Si jamais je tombe et que tu arrives à prendre ma place, nos rôles seront inversés : tu t’empiffreras, je crierais l’indignation.

« La différence entre le politicien et l’homme d’État est la suivante : le premier pense à la prochaine élection, le second à la prochaine génération » James Freeman Clarke.

Jeux en politique : l’ennemi d’hier peut être l’allié de demain. Toi comme moi, nous avons la même faculté du caméléon, nous changeons de couleur pour nous fondre totalement dans l’environnement où nous trouvons notre intérêt. Toi comme moi,nous avons la capacité surnaturelle de l’oubli, de l’amnésie totale ou partielle. Nous pouvons tout effacer de nos mémoires quand nous le souhaitons. Nous oublions les insultes, les piques, les menaces et les chantages que nous nous sommes faits.

« Il existe un moyen infaillible pour dire quand un politicien ment : il remue les lèvres » Felicity Kendall

Quand ce n’est plus ni toi, ni moi qui détenons ce que nous convoitons secrètement, nous pourrons aussi nous aliéner pour devenir les meilleurs amis du monde. Nous pourrions crier ensemble, parler au nom du peuple d’une même voix, « pleurer » pour lui d’une même larme. Nous saurons nous unir pour retrouver le pouvoir perdu. Nous saurons employer nos réseaux, nos vieilles méthodes pour user et abuser du peuple. En ces temps difficiles durant lesquels nous sommes mis tour à tour de côté, il nous faut retrouver le devant de la scène, remplir nos poches, reprendre du poids. Surfons côte à côte sur les vagues, faisons des houles. Mais si toi comme moi nous n’y arrivons plus par la verve, utilisons la masse car le peuple, lui aussi, est totalement amnésique. Allons cueillir des martyrs pour mettre de l’eau à notre moulin. Ils sont nombreux les insensés et les justes que nous pouvons encore et toujours manipuler. Allons cueillir des martyrs qui nous servirons de marches vers les chaises confortables.

Par Mbolatiana Raveloarimisa