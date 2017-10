La honte internationale, c’est du moins ce que l’on puisse dire face à ce qui se dit au sujet de Madagascar. En plus de la peste qui tue, le système en place assassine les droits humains en muselant et en menottant les citoyens qui se dressent contre les injustices et délits perpétrés par des opérateurs économiques. Au même titre que les sévices perpétrés sur les Rohingyas au Myanmar, Amnesty International a rendu public un appel mondial concernant la situation des protecteurs des droits environ­nementaux à Madagascar. Ce n’est point la première fois que cette organisation internationale sonne le glas concernant la réalité alarmante des activistes de la Grande île. « Madagascar : un défenseur des droits environnementaux emprisonné pour avoir remis en cause une compagnie aurifère chinoise doit être libéré immédiatement et sans condition » scande le titre de l’alerte lancée. Quoi de plus honteux ?

Amnesty International fait le relais du nouveau communiqué du Collectif TANY qui rapporte le cas de Raleva. Défenseur malgache des droits humains, Raleva, membre des organisations de défense des droits humains Justice et Paix et OIDESCM, une antenne de l’ONG nationale

CRAAD-OI. Que ce soit à Madagascar ou ailleurs dans le monde, les organisations de la société civile sont d’accord que cet homme a été emprisonné sur la base d’accusations forgées de toutes pièces, au motif qu’il a utilisé un faux titre pour demander publiquement à consulter les permis miniers et environnementaux d’une compagnie aurifère chinoise. Il est actuellement incarcéré dans la maison centrale de Mananjary, dans l’Est de Madagascar.

Raleva a été arrêté par la police le 27 septembre 2017 dans le village de Vohilava, après une réunion publique organisée par des représentants de la compagnie, et en présence du représentant étatique dont il aurait usurpé le titre. Le but de cette réunion était d’informer la population que la société minière avait reçu les autorisations nécessaires pour reprendre ses activités, qui avaient été suspendues.

Afin d’exercer son droit de vérifier cette allégation, Raleva, avait sollicité de la délégation la production des papiers administratifs relatifs à ladite autorisation. Cette intervention lui a valu d’être séquestré cette nuit du 27 septembre 2017, puis d’être transféré le lendemain à Mananjary où il avait été en garde à vue pendant cinq jours. Ce 03 octobre, il a été mis en prison en attendant le procès sans qu’une date d’audience ait été fixée. De surcroît, plusieurs personnes ont été menacées d’être arrêtées au motif qu’elles entravent les activités d’orpaillage des opérateurs chinois dans la rivière d’Isaka qui traverse la commune rurale de Vohilava.

Amnesty International considère cet homme comme un prisonnier d’opinion, car il est détenu uniquement en raison de ses activités, pourtant pacifiques, de défense des droits humains. L’organisation demande sa libération immédiate et inconditionnelle. À plusieurs reprises, nous avons sollicité les organisations de la société civile et l’appui de la communauté internationale en concertation avec les activistes pour mettre en place un système de défense et de protection des sonneurs d’alerte. Raleva, un de plus, un de trop. À qui le prochain tour sans que la masse réagisse ?

Par Mbolatiana Raveloarimisa