Deux avis publiés au Journal officiel de Madagascar du

7 avril 1951, mettent à la disposition des importateurs des contingents qui s’élèvent au total à 457 000 000 francs métropolitains, pour l’importation de tissus de coton. Ces crédits qui sont supplémentaires, s’ajoutent aux contingents normalement prévus par les divers accords commerciaux. Depuis janvier 1950, ceux-ci s’élèvent à 666 490 000 francs métropolitains, pour les cotonnades.

La nouvelle attribution, presque égale au total des crédits prévus sur les accords, entre « dans le cadre des importations dites de choc, destinées à agir sur le coût de la vie par l’introduction massive de marchandises partant à un prix moins élevé que celles fournies par la Métropole » (chroniqueur économique du Bulletin de Madagascar, 16 mai 1951). Elle est, de ce fait, analogue à celle notifiée de janvier 1950, mais beaucoup plus importante, soit 457 000 000 pour

les cotonnades. À cela s’ajoutent

103 000 000 francs métropolitains pour divers secteurs tels que confections, chaussures, textiles, articles de ménage, outillage, pneumatiques, machine à coudre, et 450 tonnes de lait condensé. En tout, 610 000 000 contre 409 000 000 francs métropolitains pour le précédent exercice.

« Malgré la hausse des prix intervenus depuis lors, l’avantage est appréciable car, pour les cotonnades, nous bénéficions de 487 000 000 francs métropolitains contre 225 000 000 en 1950. » Ceci s’explique par le fait, qu’au cours de cette dernière année, Madagascar ne bénéficie pas encore de la libération des échanges appliquée en France et dans d’autres territoires d’Outre-mer. Ce, du fait de la suspension depuis 1943, des droits de douane à l’entrée sur le Territoire. En contrepartie, des crédits plus importants sont attribués à la Grande ile.

Du reste, cette mesure est rendue plus efficace car on compte octroyer 360 000 000 francs métropolitains à Madagascar sous forme de contingents globaux. Pour ce crédit, les importations peuvent s’effectuer indifféremment, de l’un des pays appartenant à l’Organisation européenne de coopération économique.

Ce sont, en Europe, l’Allemagne occidentale, Autriche, Danemark, Grande-Bretagne, Grèce, État libre d’Irlande, Islande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède, Suisse, Union Belgo-Luxembourgeoise, auxquels s’ajoutent d’autres pays européens comme Chypre, Gibraltar, Malte et Trieste. Il y a aussi des États d’Asie (pays d’Arabie, Bahreïn, Koweït), Hong-Kong, la Malaisie et autres territoires britanniques, les Indes néerlandaises, les Territoires portugais. Sur le continent africain, on peut citer les Territoires belges, l’Est africain britannique (Kenya, Ouganda, Tanganyika), Zanzibar, Maurice, Seychelles, les Territoires portugais, Mozambique, les Territoires italiens. Sur le continent américain : les Territoires néerlandais, les Territoires britanniques. Et enfin les Territoires britanniques d’Océanie.

Selon le chroniqueur économique, les nouvelles mesures prises pour l’introduction de contingents globaux donnent à penser que le ravitaillement du Territoire ne peut, sauf circonstances nouvelles, devenir précaires, notamment en produits de première nécessité. « D’autant plus que, sur nombre de pays, un groupement plus large des rubriques d’importation a été prévu, du moins en fin d’accord. »

« Ces horizons nouveaux doivent compenser la disparition du Plan Marshall en matière d’approvisionnement, pratiquement effectuée depuis fin 1949, cependant que dans le domaine de l’équipement, les dollars Marshall sont relayés par des dollars du programme ordinaire, des facilités plus grandes sur l’Europe, Allemagne notamment, et des dollars EFAC (la création des comptes EFAC ayant depuis aout 1950, porté à 25% le pourcentage du produit de leurs ventes dont peuvent bénéficier les exportateurs pour des achats divers de marchandises sur la zone dollar). »

Néanmoins, l’auteur remarque également que les possibilités d’importation sont conditionnées pour certains produits par la raréfaction des offres des pays fournisseurs. L’introduction des « contingents globaux » destinés à s’étendre, peut, certes, surmonter dans une certaine mesure cette difficulté nouvelle, mais il est encore difficile d’obtenir des offres de cotonnades sur l’Hin­doustan. Ce pays a des difficultés de ravitaillement en fibres pour cause de tension entre son gouvernement et celui de son fournisseur, le Pakistan. Une situation analogue se présente pour le Portugal. « Or ces deux pays étaient ceux présentant des cotations les plus basses dans le domaine des cotonnades sur le marché mondial. »

Enfin, les relations envisagées avec les pays voisins de Madagascar, Union sud-africaine et Kenya, en particulier, permettront de donner à la Grande ile une source de ravitaillement plus proche et d’un fret moins onéreux pour plusieurs denrées importantes, en même temps que des possibilités d’exportations nouvelles. « Un essai dans ce domaine a notamment été tenté avec le beurre et a permis, à la satisfaction de tous les consommateurs, de mettre en vente au détail un produit de qualité à moindre prix.»

Pela Ravalitera