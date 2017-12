PMU Madagascar reste un partenaire incontournable du Tour cycliste international de Madagascar (TCIM). Son directeur général, Yannis Montalban, révèle les raisons de ce choix.

PMU Madagascar restant un partenaire du TCIM, pourquoi investir dans le cyclisme ?

Depuis de nombreuses années, PMU Madagascar a toujours soutenu le sport à Madagascar. Nous sommes présents dans diverses disciplines telles que le rallye, le handball, l’équitation, le basket-ball et la pétanque. Nous accompagnons la promotion du cyclisme et, particulièrement, le TCIM car il permet d’offrir un divertissement gratuit agréable à la population malgache. Nous avons d’ailleurs des réseaux de vente tout au long du parcours, dans les villes concernées par l’itinéraire du TCIM qui nous permet d’assurer une bonne visibilité. Cet évènement permet aussi de promouvoir l’image de Madagascar à l’international.

Quelles seront les actions ou animations que PMU Madagascar programmera tout au long de l’évènement ?

Notre action sera principalement axée sur la distribution gratuite de lots tels que les tee-shirts et

casquettes à la fin de chaque étape. Nous prévoyons l’apothéose, lors de la dernière journée à l’arrivée à Anosy. Toujours en termes d’image et de visibilité, nous distribuerons, à chaque fin d’étape, le maillot PMU Madagascar de la plus longue échappée malgache.

PMU Madagascar a-t-il une réelle politique de soutien à une discipline sportive précise ?

PMU Madagascar est une société malgache qui propose des jeux à Madagascar. Nous touchons une large catégorie de clientèle. Dans ce sens, notre participation s’oriente vers les disciplines populaires comme le cyclisme, mais aussi le basket-ball comme citées ci-dessus. Ce soutien nous permet de transmettre des valeurs et de relayer le message de l’excellence et de la compétition envers les jeunes Malgaches, mais aussi de permettre le dépassement de soi.

Propos recueillis par Dina Razafimahatratra