Le laboratoire Roche Suisse et le ministère de la Santé publique ont signé une lettre d’entente, pour faciliter l’accès aux médicaments les plus appropriés au traitement du cancer. A partir de ce partenariat, les coûts des médicaments produits par ce laboratoire doivent baisser jusqu’à 75% de leur prix normal. « L’idée est de développer un système qui améliore l’accès aux médicaments innovants pour les cancers », a souligné Manfred Heinzer, directeur général du laboratoire Roche Afrique Australe et Océan, hier.

Les produits de Roche sont renommés pour le traitement des cancers. « Ils garantissent la guérison », rassure Robertin Randrian­javony, représentant de Roche à Madagascar. Ce dernier précise, toutefois, qu’il est nécessaire de traiter la maladie dès ses débuts.

« Notre coopération avec le ministère de la Santé publique s’élargit aussi à la sensibilisation, car il est crucial de détecter la maladie à temps », rajoute-t-il.

Roche a déjà produit 29 médicaments anticancéreux, à savoir celui du colon, du poumon, du sein, de l’appareil digestif. Pour le moment, certains de ses produits ne circulent pas encore à Madagascar.

Cette semaine, deux actions majeures ont été menées par le ministère de la Santé publique, en faveur des malades cancéreux. La première est le démarrage de la construction du centre de radiothérapie à Ampe­filoha, et le second, ce partenariat pour la baisse du coût des traitements.

