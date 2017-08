Une structure construite sur un espace total de 12 000 m2 servira bientôt à redy­namiser le secteur minier, depuis l’artisan minier jusqu’à l’exportateur.

Investissement onéreux. L’infras­tructure a coûté près de vingt milliards d’ariary et est implantée dans le quartier résidentiel d’Ivato. Mining Business Center (MBC) est prévu démarrer au mois de septembre de cette année. Le centre veut donner une autre facette de la promotion du secteur minier, à entendre les différentes explications sur son ouverture prochaine, à l’hôtel Carlton hier. « Le hub est un espace dédié au déploiement et à la promotion du secteur minier et veut réinventer de façon inclusive les retombées des richesses minières du sol malgache », explique d’emblée David Ratsimbazafy, directeur général du Bureau du cadastre minier de Madagascar (BCMM).

Le hub en question a été financé à cent pour cent par cet organisme rattaché au ministère auprès de la Présidence en charge des Mines et du pétrole. « Le

lieu regroupe une représentation administrative de chaque entité minière, en relation avec les opérateurs comme la direction du BCMM, la direction des Mines, celle des Hydro­carbures, l’Institut de gemmologie (IGM) de Madagascar

et l’Agence nationale de l’or (ANOR) », a souligné le directeur du BCMM. Il servira par ailleurs à fluidifier les échanges commerciaux entre les opérateurs locaux et ceux de l’étranger à travers la mise en place, dans un seul endroit des différentes chaînes de valeur des activités minières qui sont la régularisation auprès du BCMM, les acheteurs, les revendeurs, les transformateurs et les exportateurs.

Porte d’entrée

Le secteur minier connaît une nette progression d’après les explications du ministre Ying Vah Zafilahy, qui a plaidé les avantages de la mise en place d’un tel hub. « L’ensemble des produits miniers pèse actuellement

4, 18% sur le PIB, s’il a été de 2,2% aux derniers chiffres », indique-t-il. « C’est un secteur pourvoyeur de ressources mais qui implique une exploitation rationnelle et durable. La mise en place du MBC est une étape franchie vers cet objectif, et jouera alors le rôle de porte d’entrée pour les investisseurs étrangers », souligne toujours Ying Vah Zafilahy. Le hub permettra alors de simplifier les démarches administratives. Les banques et bureaux de change feront partie des trente-deux box de la galerie commerciale, à louer au sein du hub luxueux présenté avec une architecture dernier cri. C’est un bâtiment high tech connecté en fibre optique, abritera un amphithéâtre de mille places, des salons VIP, une bibliothèque, un restaurant et un lieu sécurisé comprenant des détecteurs de métaux, des contrôles et accès magnétiques, des contrôles vidéo et autres pour les pierres précieuses industrielles, les métaux précieux et industriels.

Mirana Ihariliva