Stéphan Raheriharimanana dit Dadah honorera sa première sélection, ce samedi en Angola. Un autre milieu de terrain venant d’Europe, dont les débuts seront suivis avec attention.

En septembre 2015, Abel Anicet Andria­nantenaina était appelé pour la première fois, en équipe nationale sénior. Le milieu de terrain du Ludogorets Razgrad de Bulgarie avait mis tout le monde d’accord, dès sa première apparition à Mahamasina.

En 90 minutes, il avait convaincu tout un chacun de par sa combativité et son volume de jeu. C’était face à l’Angola. Ce samedi, ce sera au tour d’un autre jeune milieu d’effectuer ses débuts avec les Barea, en l’occurrence Stéphan Raheriha­rimanana, dit Dadah. Et ce sera face à ces mêmes Ango­lais, mais, cette fois-ci, à Luanda.

Comme Abel Anicet, il évolue en Europe, plus précisément au Red Star FC, en deuxième division française. Et comme pour Abel Anicet, ses premiers pas en sélection seront scrutés de près. On attend de lui qu’il vienne renforcer l’entrejeu de la formation par Auguste Raux.

Originaire de la ville de Toamasina, Dadah a fêté son 23e anniversaire le 16 août dernier. Sa fiche le présente comme un milieu relayeur mesurant 1 m 68 pour 64 kg. Il jouait pour l’équipe de CFA de l’OGC Nice depuis 2013, avant d’être promu en première division la saison dernière.

Avec les Niçois, Dadah a disputé quatre matchs en Ligue 1, depuis novembre 2015, face à l’Olympique Lyonnais, face au FC Lorient et face au Paris Saint-Germain, par deux fois.

Nouveau club

Remplaçant à trois reprises, il était titulaire lors du match contre les Lorien­tais. En fin de contrat avec Nice au terme de l’exercice 2015-2016, il a signé pour trois ans au Red Star FC en Ligue 2, au mois de juillet dernier.

Portant le maillot floqué du numéro 20, il compte trois apparitions avec son nouveau club, jusqu’à aujourd’hui. Il faisait, notamment, partie du onze de départ face au Havre, samedi, lors de la cinquième journée.

Espérons que Dadah s’adap­te et s’impose rapidement en équipe nationale. Dans ce cas, son apport ne peut que faire du bien à l’entrejeu des Barea. L’idéal serait qu’il brille autant que son homonyme en football sur sable, Flavien Razafima­hatratra, également surnommé Dadah, champion d’Afrique en titre avec les Barea beach soccer.

