Les commerçants et les riverains d’Ambatonakanga blâment la pose de pierre sur le côté gauche de la rue reliant Antaninarenina à Ambatonakanga. Les travaux dirigés par la commune urbaine d’Antananarivo (CUA), ont commencé cette semaine. « Ces pierres vont gêner la circulation, ici à Ambatonakanga, surtout en ce moment où il y a de plus en plus de véhicules qui y passent. La rue en sera rétrécie », explique Raphaël Rahajasoa, un habitant d’Ambatonakanga, hier.

D’autres se préoccupent de la perte des clients. « Où vont se garer nos clients, si la CUA interdit le parking sur cette partie de la rue », s’interroge un restaurateur. Cette rue est exceptionnellement connue pour les nombreux restaurants et magasins qui la longent et qui attirent pas mal de touristes.

Un responsable au sein de la CUA répond à ces inquiétudes des commerçants et riverains. « C’est justement pour désengorger la circulation à Ambatonakanga que nous avons placé ces pierres. Nous avons toujours prévenu que la partie gauche de la rue est interdite au stationnement. Nous avons posé ces pierres pour que son application soit concrète », fait savoir ce responsable.

Ces riverains font toutefois appel à la CUA, pour revoir le problème de stationnement dans la grande ville d’Antananarivo.

Miangaly Ralitera