Des retrouvailles humbles et modestes tout à l’image de ces vénérables aînés de la scène musicale. « Mi’vazo kaiamba » a bercé le public de nostalgie.

Un concert amplement garni d’émotions. Le retour sur scène de la communauté des artistes « Kaiamba » a enchanté le public mélomane qui les a rejoints, hier après-midi. Un moment exclusif qui s’est aussi affirmé comme étant un concert familial et fraternel avant tout, « Mi’vazo kaiamba » s’est affiché dans toute sa splendeur à Antsahamanitra. Les irréductibles chanteurs et musiciens qui sont Oza Jérôme, Jean Kely sy Basth, Charles Martin, Dadda, Dede Fenerive, Dor’s, Jackie Edmee, Prosh’ Hely, Simon Randria et Zôzô Mananjary ont auréolé l’événement.

Ce dernier a principalement fédéré un public d’inconditionnels du genre, à savoir les fans de la première heure avec une moyenne d’âge de 45 à 70 ans qui se sont plu à partager l’instant, accompagnés de leurs enfants et petits enfants. Un vibrant hommage à une époque qui est loin d’être révolue, « Mi’vazo kaiamba » a envoûté son auditoire durant près de trois heures de spectacle. Marqué par la disparition de deux de ses piliers, toute une génération de fans du genre « Kaiamba » a tenu à leur rendre un vibrant hommage à l’occasion. Le concert débuta ainsi d’un ton ferme avec un solo à la guitare de Prosh’Ely qui électrise le public. S’ensuit une succession de medley en hommage à Bruno Raisner et Dorlys Levelo, ainsi qu’à tous ceux qui les ont déjà quittés.

Fraternel et éternel

C’est à l’unisson et en chœur que le public et les artistes reprennent chaque titre. Comme au bon vieux temps, les chanteurs se succèdent sur scène, tous principalement émus, quasiment les larmes aux yeux. Illustrant une solidarité sans faille et exemplaire, ils se complètent tout au long du concert et aucun blanc ne s’est fait ressentir. Tout en réveillant les bons souvenirs du public, un répertoire bien garni a animé le concert à l’occasion. Les artistes, comme à l’accoutumée, ont invité le public à danser au rythme des mélodies de funk et de blues. Au-delà des ensembles en hommage à leurs pairs, Dede Fénerive chante « Amito ho fafako » et « Ranomaso mankahia ». Simon Randria poursuit avec « Izay rehetra sitrakao» et son incontournable tube « Ok ok! » qui fait danser les fans. Jusque tard en fin d’après-midi, ils se succédèrent énivrant le public aussi bien par leur mélodie que leur convivialité intemporelle.

Le jeune humoriste Barhone, à l’animation, a su enchanter à sa manière également l’auditoire par son humour taquin en ode à ces vétérans de la scène artistique.

De même, illustrant une jeune génération d’amateurs de « Kaiamba » également, le groupe Nantenaina s’est aussi plu à chanter aux côtés de ses aînés à l’occasion. Un instant fraternel exclusif, « Mi’vazo kaiamba » s’est affirmé comme un Woodstock à la malgache aux rythmes des riffs de Prosh’Ely. Le public présent espère de plus amples retrouvailles avec ses idoles prochainement.

Andry Patrick Rakotondrazaka