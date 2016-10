Nitokana zava-bita afak’omaly tany Ambilobe ny Filoha Hery Rajaonarimampianina. Tsy adinony ny resaka politika.

«Feno 104 taona katroka ny niorenan’ny tanànan’Ambilobe kanefa izay vao mba nahazo efitrano

fandidiana », io fehezan-teny io hatrany no ambeti-tenin’ ireo mpitarika lanonana sy ireo nifandimby nikabary nandritra ny fitokanana ny efitrano fandidiana iray ao amin’ny hopitaly « Centre hospitalier de référence » Ambilobe.

Lanonana izay natrehin’ ny delegasiona notarihin’ny Filoha Hery Rajaonarimam­pianina. Fantatra mantsy fa nandritra izay taona maro izay dia sady lany vola no nisy maty an-dàlana aza ireo mikasa hitsabo tena any Antsiranana na any Ambanja, noho ny tsy fisian’ny toeram- pandidiana ao an-toerana.

Voalaza mantsy fa fampanantenana nataon’ny Filoham-pirenena raha nandalo tao Ambilobe izy tamin’ny herintaona tany an-toerana no niteraka ny fisian’izao foto-drafitrasa izao. Nambaran’ireo teknisian’ny fahasalamanaihany koa fa volan’ny fitondram-panjakana madiodio no nahafahana nanatanteraha ny fanamboarana.

Naharitra adim-pamantaranandro roa no nihaonan’ny filoha tamin’ny vahoakan’Ankarabe, izay niharitra niandry adiny telo mahery ny fahatongavany. Nialohan’izany mantsy dia mbola nandalo nanolotra fitaovana ho an’ireo tra-boina noho ny hai-trano tao amin’ny tanànan’Ankazomborona izy sy ireo ministra roa niara-dia taminy.

« Tsy olana ny fahasamihafana, fa ny fiaraha-miasa ho fampandrosoana no zava-

dehibe», hoy ny Filohan’ny Nosy, izay nahasahy namaky bantsilana ireo mpiray antoko aminy sy ireo mpiara-miasa aminy, izay nikasa hanakana ny ben’ny tanàna Hassimo Bruno tsy handray fitenenana, noho ity farany lany tamin’ny lokon’ny Mapar.

« Aza lany andro amin’izany fomba tsy mety toy izany, fa teo ianao tsy nifaninana, ary raha nifaninana aza tsy lany. Koa rehefa lanim-bahoaka izy aoka hajaina ny safidin’ireo nifidy azy mandra-pahatongan’ ny fifidianana vaovao », hoy ihany izy , nanao pi-maso tany amin’ny ben’ny tanàna, sady nanao sarin-teny ho an’ireo izay mikasa hanongana azy sy mivoy ny fifidianana mialohan’ny fotoana. Ary dia tehaka sy horakoraka no nandraisan’ny mpohaino izany.

Zava-bita tsy mandeha

Fa mbola nasian’ny Filoha tsindrim-peo manokana

ihany koa ny mikasika ny famatsian-drano ao an-tanànan’Ambilobe izay tsy mbola mandeha araka ny tokony ho izy, na dia efa voatokany tamin’ny herintaona aza ilay siniben-drano iray lehibe ao an-toerana. Nokianiny noho izany ny tsy fandraisana anjaran’ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny, na olom-boafidy na olom-boatendry, izay notsipihiny fa tsy mba nanao tatitra tany aminy akory mikasika ireo olana tsy mampandeha io fotodrafitrasa io.

« Natao hanompo ny vahoaka ianareo fa tsy natao hotompoina, ka aoka samy handray ny andraikitra tandrify azy avy», hoy ihany ny lesona nomeny.

Fa nandritra io lanonana io dia novalian’ny filoha mpanorina ny antoko HVM ny hetahetan’ny filoha lefitry ny Antenimeran-doholona Amido, izay nangataka ny hanamboarana vonjy maika ny làlana Ambilobe-Antsiranana,izay raha tsy voamboatra alohan’ny filatsahan’ny orana dia mety ho tapaka tanteraka. Nohamafisin’i Hery Rajaonari­mampianina ihany koa fa tsy misy fiovàny ny fampanantenana nataony amin’ny fanamboarana tanteraka ny làlam-pirenena RN6 sy RN5A izay mampitohy an’Ambanja amin’ny tampon-tananan’Antsiranana sy Ambilobe amin’i Vohemar. Nanome toky ny lehiben’ny faritra Diana, Eddie Tongazara, ihany koa ny Filoham-pirenena fa hanampy ny faritra amin’ny fanatanterahana ilay « Vina faritra Diana sangany » sy ny fametrahana ilay tetikasa « Zone économique spéciale »,izay hiarahana amin’ireo Sinoa.

Raheriniaina