Les organisateurs de l’évènement « Vacances numériques » ont récompensé les meilleurs bots pour l’application Messenger de Facebook. Parmi eux figurent Gifter Bot, et Alfred Bot.

Rideau sur les vacances numériques. Cet évènement initié par le ministère des Postes, des télécommunications et du développement numérique avec le soutien de la société Orange Madagascar a été un franc succès, surtout auprès des jeunes. Le concours Challenge Bot sur Messenger a, par exemple, connu un grand engouement des jeunes développeurs. Ils étaient ainsi invités à créer des robots informatiques pour l’application de discussion en ligne Messenger du plus grand réseau social Facebook. Les trois meilleurs « bots » ont été récompensés, vendredi dernier.

L’idée ne manque pas à ces jeunes développeurs. Gifter Bot, par exemple, permet de transformer facilement une phrase en un joli mini-poster animé (GIF), qui pourra être ensuite partagé par l’intermédiaire de Messenger. Il est accessible via http://m.me/gifterbot, ou en envoyant un message à http://facebook.com/gifterbot.

Pour cela, il suffit juste de taper « Create Gif », ou sélectionner l’option « Create Gif / Créer Gif » depuis le menu du Bot. Il est demandé à l’utilisateur d’écrire sa phrase, et tadaaaa… une jolie Gif animée est générée. L’utilisateur pourra ensuite changer le design du poster parmi une dizaine de choix. Il pourra aussi partager le Gif avec Messenger, en utilisant le bouton d’image de l’application Messenger.

Gifter Bot était finaliste du concours panafricain « Bots for Messenger Challenge » dans la catégorie « Gaming and Entertainment ».

Côté fun

L’autre robot qui a séduit le jury est Alfred Bot. Les concepteurs de ce chatbot voulaient simplifier la vie quotidienne de ses utilisateurs en proposant des astuces ou des réponses à certains problèmes. C’est un bot multifonction qui joue le rôle d’un assistant personnel, d’ailleurs son nom est inspiré d’Alfred Pennywoth, le majordome de Batman.

Alfred Bot fournit plusieurs services à ses utilisateurs, comme des actualités quotidiennes, la météo, des itinéraires, la recherche d’un lieu, la traduction dans neuf langues y compris le malgache, une encyclopédie, pense-bête avec alarme, la recherche de vidéo ou d’image, des filtres pour vos photos, une reconnaissance de musique à la shazam, des paroles et accords de guitare de vos chansons, ainsi qu’une recherche de solutions à des problèmes de développement (stackoverflow). En outre, il a aussi un côté fun, il a quelques blagues et devinettes à vous raconter. Il a été conçu par trois étudiants de l’École nationale d’informatique de Fianarantsoa dont Hasina Mampianina Andrianantenaina, Avotra Fitia Harimamy Mandimbisoa et Natolonampoina Rakotondrainibe.

Voici le lien du bot : http://m.me/AlfredBotAi, sa page Facebook : http://facebook.com/AlfredBotAi, et une vidéo de démonstration : https://youtu.be/n5pBijn56I0

Textes : Lova Rafidiarisoa

Photos : Fournies

