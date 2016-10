Materauto a inauguré en grandes pompes son nouveau showroom dans la soirée du vendredi 7 octobre. Le concessionnaire d’Ankorondrano a dévoilé son nouveau logo, par la même occasion.

Il y a un avant et un après vendredi 7 octobre chez Materauto. C’était la date choisie par ses dirigeants pour la soirée d’inauguration de nouvelles installations, fruits de plusieurs mois de travaux. Le changement le plus significatif se situe au niveau du showroom, caractérisé par une grande baie vitrée exposant les superbes voitures de chez Ford.

« Nouveau showroom, nouvelle image et nouveau logo », a fièrement souligné le directeur général, Alexandre Dupré.

Ce nouveau logo présente un compte-tours schématisé à gauche de l’inscription « MATERAUTO ». Un représentant du constructeur américain a fait le déplacement pour assister à cette soirée mémorable.

« Materauto et Ford collaborent depuis maintenant seize bonnes et longues années. Nous partageons la même vision, axée sur les 3P que sont Product, Process, People », a martelé Lloyd Marlowe lors de son allocution.

L’inauguration du 7 octobre a été aussi l’occasion pour le DG d’étaler aux « people » d’Antananarivo les diverses activités du concessionnaire, qui représente également Iveco, Volvo, Challenger, Unitrans, Elf et Michelin.

Ford Mustang

« En termes de chiffres, Materauto c’est 60 ans d’implantation à Madagascar en 2017, dix sites dans toute l’Île, 12,5 % de part du marché automobile, 7 000 références de pièces détachées , 27 000 véhicules passant par nos ateliers dont 85 % ne sont pas des Ford, preuve d’une capacité multimarque (…), une tonne de lubrifiants Elf vendue par jour, 150 véhicules dans le parc location… », a dévoilé Alexandre Dupré.

Plus particulièrement, le site d’Ankorondrano s’étend sur 3 ha. Il comprend également une boutique de pièces détachées, de lubrifiants et de produits d’entretien, le Bosch Car Service destiné à l’entretien et au service après-vente, un « tyre center » Michelin, ainsi qu’un atelier de réparation. Le temps d’une soirée, le site a été transformé en un lieu de réception. Une réception animée par un concert de jazz notamment.

Quelques chanceux ont pu monter à bord de la superbe Ford Mustang de dernière génération, pour un essai dynamique dans les rues de la capitale. De quoi rendre leur vendredi vraiment joli. Le « muscle car » américain demeure une véritable attraction et beaucoup se sont précipités pour se prendre en photo avec le bolide. La Mustang est une véritable icône. Elle trône au milieu d’autres modèles de la marque dans le nouveau showroom, qu’on ne se lasse pas d’admirer à chaque fois que l’on emprunte la route des hydrocarbures.

Ouverture d’un Quick Parts à Andravoahangy

La journée du 7 octobre a été également marquée par l’ouverture officielle d’un Quick Parts à Andrahavoahangy, en début de matinée. Le choix du quartier n’est certainement pas anodin, puisqu’une bonne partie des boutiques spécialisées en pièces détachées y est concentrée. C’est le premier Quick Parts dans toute la région sub-saharienne. Il s’agit d’un concept créé par Ford, afin de permettre à ses partenaires d’atteindre un plus grand nombre d’automobilistes. On y trouve des pièces dédiées aux voitures du constructeur américain, mais aussi destinées aux véhicules d’autres marques.

Un des leaders du marché automobile

Materauto possède 12,5 % de part de marché dans le milieu de l’automobile. Le concessionnaire d’Ankorondrano fait partie certainement du Top 3. Entre autres, il dispose d’une gamme complète de Ford, avec le pick-up Ranger et la citadine Fiesta, sans oublier les SUV Everest, Explorer et Edge ou encore le monospace Flex. Et bien évidemment, la superpuissante Mustang et son gros moteur V8 de 5 litres, le fleuron de la flotte. Chacun peut y trouver chaussure à son pied.

Textes : Haja Lucas Rakotondrazaka

Photos : Mamy Mael