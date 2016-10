Adieu le Galaxy Note 7.?La dernière «phablette» de Samsung est retirée du marché alors qu’elle vient juste d’y débarquer.?Un problème au niveau de sa batterie a mis fin à l’aventure de ce «bijou» coréen.

L’ère du Galaxy Note 7 prend subitement fin. Samsung conseille à tous les utilisateurs du Note 7 de l’éteindre et de ne plus l’utiliser, à cause d’un risque d’explosion. Le géant coréen a demandé à ses partenaires de les retirer du marché. Une décision amère pour un géant tel que Samsung. Deux mois après le lancement de son produit, le constructeur coréen a entériné mardi, l’un de ses plus grands échecs commerciaux en annonçant la fin de la production de ce qui devait être sa

« phablette » phare.

Tout commence par un rappel planétaire de 2 500 000 appareils de Note7. Le 2 septembre, le premier fabricant mondial de smartphones est contraint d’annoncer le rappel de son dernier « bijou ». Mais tout tourne au vinaigre lorsque les médias rapportent que son smartphone prend feu sans intervention extérieure. Une courte vidéo qui montre une employée d’un Burger King sud-coréen équipée de gants à four peinant à se débarrasser d’un Galaxy Phone 7 fumant, devient virale sur internet, illustrant le fiasco commercial de Samsung Electronics. Cette vidéo est vue, plus d’un million de fois ,depuis qu’elle est postée, depuis samedi, sur YouTube.

À Madagascar, des utilisateurs sont pris de court par la décision de Samsung. La déception est au rendez-vous et les accros de la marque ne le cachent pas. « Je viens à peine d’acheter ce terminal et voilà que cette mesure tombe. Nous n’avons d’autre choix que de le rendre au circuit officiel de Samsung à Madagascar », se désole un jeune opérateur. Dans les boutiques de distribution de la marque, les discussions tournent autour de cette « mauvaise nouvelle ». Les commerciaux et/ou vendeurs maîtrisent bien les directives. Le Galaxy Note 7 n’est plus visible dans les vitrines des boutiques de la capitale. « Le service après vente du représentant officiel de Samsung à Madagascar prendra en charge ce dossier », indique une vendeuse d’une boutique à Analakely. « Les clients doivent présenter les documents d’achat du terminal et nous l’envoyons ensuite auprès de Samsung », explique au téléphone un responsable du service après vente de Samsung.

La marque coréenne a une cote de popularité assez remarquable auprès des utilisateurs de smartphone à Madagascar. La forte présence du réseau de distribution de la marque en témoigne. Les derniers nés de Samsung sont très prisés par une certaine catégorie de gens. Dans les restaurants, tout le monde sort ses Note 7, S7 ou S7 Edge, au pire les séries précédentes. Ironie du sort, la vie du Galaxy Note prend fin après la publication d’une vidéo dans un restaurant rapide. « On y voit un Note 7 d’où émane de la fumée, posé sur une table près d’un plateau repas. Une employée portant de gros gants à four peine à se saisir de l’appareil qui tombe par terre. Elle parvient finalement à le prendre à deux mains avant de l’emporter, laissant derrière elle une table noircie par la chaleur », rapporte l’AFP à propos de cette vidéo. Une porte-parole de Samsung a confirmé que l’appareil était un Note 7.

Sur le plan international, les autres constructeurs jubilent de ces déboires. L’avenir des produits Samsung est en pointillé. Les analystes estiment que la « collecte » pourrait finir par coûter à Samsung plus de 10 milliards de dollars. Mais c’est l’impact à long terme sur l’image de marque globale du sud-coréen, qui inquiète davantage. Dès hier, Samsung Electronics ampute de 33,3% ses prévisions de bénéfices opérationnels pour le troisième trimestre afin de refléter le fiasco du Galaxy Note 7.

« Tous les concurrents de Samsung se frottent les mains. C’était un bon produit à la base, positionné au bon moment, mais un faux pas- on l’a vu par le passé avec Nokia ou Blackberry- peut avoir des effets désastreux », estime pour l’AFP Thomas Husson, analyste chez Forrester. « Huawei sera le principal bénéficiaire de l’image écornée de Samsung », confirme à l’AFP Ian Fogg, chef analyste mobile pour IHS Technology. « Le groupe bénéficie déjà d’une forte croissance et est numéro trois. Comme Samsung, ils utilisent Android et proposent une large gamme de prix, ils peuvent en profiter sur l’ensemble des créneaux. »

Le Galaxy Note 7 est lancé par anticipation en août pour damer le pion au grand rival Apple dans le segment haut de gamme.

Lova Rafidiarisoa