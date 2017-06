Jadis cimetière de projets, le Deep South est actuellement chouchouté par l’État. Plusieurs projets y voient le jour dont un programme de protection sociale.

Sous les feux des projecteurs. C’est le cas du Grand Sud pendant tout ce mois de juin. Plusieurs projets de développement seront inaugurés par le Président de la République à l’occasion de la fête nationale. Le plus grand est sans doute la RN 9 reliant Toliara à Morombe, route toute neuve construite avec financement de la Banque africaine de développement. Puis il y d’autres infrastructures comme une centrale solaire, le projet du Bas Mangoky, en plus du barrage hydroagricole de Bevoay qui est un immense ouvrage destiné à irriguer 5 000 hectares de rizière.

Des projets de développement qui devraient sortir les communes du Sud de la pauvreté, du kere, de l’oubli à moyen ou long terme. En attendant, le ministre de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme, Onitiana Realy est partie en croisade contre la pauvreté. Dans le cadre du mois de l’enfance, elle a lancé hier, à Ambovombe et à Amboasary le programme Vatsy Fiarovagna Jaja. Il s’agit de transferts monétaires à l’adresse des ménages ayant des adolescents de 10 à 18 ans victimes d’exploitation, les adolescents chefs de ménage, les fille- mères, ainsi que les enfants non accompagnés.

« Le programme Vatsy Fiarovagna Jaja vise à réduire les vulnérabilités socio-économiques des ménages et les risques d’exploitation que ceux-ci font encourir aux enfants », précise le ministre Onitiana Realy.

Meilleures conditions

Les transferts monétaires prévus dans le cadre de ce programme s’étalent de mai à décembre.

« Le programme cible environ mille cinq cents ménages dans les communes d’Ambovombe, de Tsihombe et de Beloha pour la région Androy et dans la commune d’Amboasary pour la région Anosy. Le programme est financé par l’Unicef pour un montant de 825 millions ariary », souligne la ministre de la Population.

Hier, plus de trois cents familles d’Ambovombe et deux cent trente familles d’Amboasary ont bénéficié de ce cash transfert d’une valeur de 30 000 ariary par ménage par mois.

« Tout au long de ce mois de juin consacré à l’Enfant, nous insistons sur la nécessité pour tous, sans exception, d’agir pour accompagner, encadrer et éduquer au mieux les jeunes de la Génération ODD. Toutes les mesures et les initiatives tendant à améliorer leurs conditions doivent être prises et appliquées. Car ces futurs citoyens de l’horizon 2030 méritent de grandir dans les meilleures conditions possibles, afin de garantir un avenir radieux pour notre pays », devait déclarer Onitiana Realy.

De son côté, Elke Wisch, représentante résidente de l’Unicef a souligné que « Il a été maintes fois prouvé dans d’autres pays que les stratégies d’une protection sociale adaptée aux enfants, si elles sont accompagnées par des mesures facilitant l’intégration socio-économique des enfants, permettent de lutter contre la pauvreté chronique, l’exclusion sociale et d’atténuer les chocs externes qui sont susceptibles d’endommager irréversiblement tout au long de leur vie les capacités et les chances des enfants ».

Miangaly Ralitera