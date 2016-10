C’est toujours une ode à l’un des genres musicaux les plus populaires auprès des mélomanes de tout horizon. Le festival international de jazz a soufflé ses 27 bougies cette année.

Une véritable institution culturelle en un peu plus d’un quart de siècle. D’une édition à l’autre, le festival international Madajazzcar n’a cessé de s’enrichir, enflammant toute une génération de mélomanes de la Grande ile, et a su se forger une renommée des plus honorables à l’international. Définitivement incontournable, lorsqu’on évoque la musique jazz dans l’hémisphère Sud, l’évènement fédère, chaque année, des jazzmen de renom venant des quatre coins de la planète. Son parcours prestigieux a permis à la 27e édition d’égayer la ville des Mille pour se conclure en beauté hier soir, au Dôme Rta à Ankorondrano.

Depuis le 1er octobre, le public de la capitale a vécu au rythme du jazz et s’est, une fois de plus, laissé transcender par ses mélodies. D’Antsahamanitra au Cercle germano-malgache, en passant par l’Alliance française d’Antananarivo et le jardin d’Antaninarenina, sans oublier la scène du KuDéta au Carlton à Anosy, le Café de la gare à Soarano, le Lycée français d’Antananarivo ou encore l’American Center à Tanjombato, le jazz a amplement gagné du terrain en se faisant redécouvrir à un public de plus en plus large.

Habitué du festival international Madajazzcar, Silo s’est également fait redécouvrir sur la scène, cette année, en présentant son nouveau projet artistique, Elektradam, du jazz conjugué à la musique électro sur un fond de mélodie traditionnelle. Le chanteur promeut un jazz contemporain inédit, accompagné par Cedrick Ratovoarison à la batterie et la jeune Naree Sam douée d’une voix puissante.

Désiré Razafindrazaka, président du comité d’organisation de Madajazzcar confie :

« C’est une aventure humaine animée par des personnes passionnées, solidaires et déterminées, ce qui en fait sa grande particularité. Au fil des années, depuis plus d’un quart de siècle, les rouages du festival sont bien rodées avec de vrais professionnels, des stagiaires, des bénévoles et différentes entités qui, ensemble, ont appris à capitaliser les expériences acquises d’une édition à l’autre, cherchant constamment à s’améliorer. » De beaux jours se profilent encore à l’horizon pour le festival.

Le festival international Madajazzcar ne cesse de satisfaire son public et, par-dessus tout, les festivaliers en invitant sur scène d’illustres artistes de jazz issus de divers horizons. L’un des invités d’honneur de cette 27e édition, le fameux pianiste français Francis Lockwood, s’est plu à partager la scène avec des artistes talentueux de la Grande ile.