Élaboré dans le cadre d’un processus participatif, le nouveau Code de la communication médiatisée malgache a pourtant été dépouillé de son esprit par les autorités. Les journalistes vivent, aujourd’hui, sous la menace permanente d’un texte liberticide.

Après plusieurs années de débat, la Grande île se dote enfin d’un Code de la communication médiatisé, censé régir un secteur stratégique en permanente évolution. Avec l’appui financier et technique du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), un avant-projet a été bouclé en 2015. De nombreux ateliers de consultation impliquant certains professionnels des médias, notamment les associations des journalistes, et dans une moindre mesure les organes de presse, avaient été organisés pour élaborer cet avant-projet de loi. Pourtant, lorsque le texte a été déposé devant le Parlement en mai 2016, des changements notables, bien que minimes en termes de quantité, ont été apportés. Ces changements ont été tels que le projet de loi a fini par perdre l’esprit de liberté qui devait en être la ligne directrice.

Considérant le texte comme liberticide, un groupe de journalistes opposés à l’adoption du Code de la communication médiatisé dans sa version proposée par le Conseil de gouvernement a lancé le Mouvement pour la liberté d’expression (MLE). De nombreuses entités professionnelles et de la société civile se sont jointes aux revendications, mais les autorités ont été sourdes aux différents appels. Malgré l’intensité des débats, le texte a fini par être adopté dans la précipitation. Déclaré conforme à la Constitution par la Haute cour constitutionnelle (HCC) qui a, certes, émis certaines réserves, le Code a été promulgué par le chef de l’État.

Espace de concertation

Le chef de l’État, après avoir annoncé la promulgation du texte, avait proposé la mise en place d’un espace de concertation alors qu’il recevait en audience un groupe de journalistes ayant quitté le Mouvement pour la liberté d’expression lorsque ce dernier a décidé de s’allier officiellement avec l’opposition. Dans l’optique du Président de la République, cet espace de concertation devrait permettre aux différentes parties prenantes de discuter des réserves émises par la Haute cour constitutionnelle, mais aussi des éventuels amendements à apporter au Code de la communication médiatisée. Il n’a pourtant donné aucune garantie ni aucun calendrier quant à la mise en œuvre des résolutions qui pourraient sortir dudit espace de concertation.

Des avancées sont, certes, constatées, pour ne citer que l’arrêt des peines de prison pour les délits de presse, ainsi que l’exigence de davantage de transparence dans la propriété des médias. Mais il est urgent que le Code de la communication dans certaines de ses dispositions soit modifié et amélioré.

Une définition floue du journaliste

La définition du « journaliste professionnel » prévue par l’article 1 alinéa 30 de la loi 2016-029 confond le journaliste avec le professionnel de la communication médiatisée qui inclut les chargés de communication, les attachés de presse, les agents de publicité etc. La collaboration avec une entreprise de presse, quel que soit le statut, n’est pas mentionnée dans la définition.

Article 1-30 : « Journaliste professionnel : celui qui a pour principale et régulière occupation de chercher des faits auprès des sources et de les communiquer par les moyens appropriés au public. Il tire l’essentiel des ressources nécessaires à son existence de cette occupation.

Y sont assimilés les reporter photographes, les reporter cameramen, les secrétaires de rédaction, reporter preneurs de sons, les rédacteurs, les rédacteurs traducteurs ».

Mesure – Une volonté manifeste de réduire l’accès à l’information

Alors que la tendance mondiale est à l’adoption des lois sur la transparence et sur l’accès à l’information, le législateur malgache a clairement montré une volonté de réduire l’accès du public et des journalistes à l’information.

Les articles 6 et 7 du Code de la communication médiatisée garantissent, certes, le droit à l’information et la liberté d’accès à l’information. Mais si elle renvoie les conditions, les modalités et les procédures d’accès à l’information à « un texte spécifique » (art.7), la loi énumère au contraire, différents cas dans lesquels l’information est interdite d’accès, dont en particulier l’article 19 du Code.

La Haute cour constitutionnelle (HCC) précise d’ailleurs dans son arrêt du 12 août que ces restrictions doivent être expressément fixées par une loi, ainsi que le prévoit le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et non donc par un texte spécifique.

Le texte spécifique mentionné dans l’article 7, précisant les conditions, les modalités, et les procédures relatives à l’accès aux documents administratifs des organismes publics, n’est pas clairement défini. Ce qui donne aux autorités la possibilité de retarder l’adoption d’une loi sur l’accès à l’information, mais de se limiter, par exemple, à des textes non contraignants, comme l’est la Charte sur l’accès à l’information. Les craintes d’une adoption de plus en plus tardive de la loi sur l’accès à l’information sont d’autant plus fondées que la HCC a ouvert, dans son arrêt du 12 août, la possibilité de se référer provisoirement à la Charte relative à l’accès à l’information, une Charte non contraignante pour une période indéterminée.

Il est donc primordial que le Code de la communication soit modifié pour que l’article 7 fasse référence à la loi sur l’accès à l’information et non à un texte spécifique. Faire référence dans le code de la communication à la loi sur l’accès à l’information obligerait les autorités à adopter, dans les meilleurs délais, ladite loi, qui serait contraignante pour les autorités publiques.

Interdiction de la couverture nationale

En réservant la couverture nationale aux stations de radiodiffusion et de télévision publiques, le législateur réduit et limite le droit à l’information d’une grande partie de la population en la privant d’accès à une diversité d’informations radiodiffusées et télévisées, et aux mêmes informations qu’une autre partie de la population.

Cette disposition constitue, par ailleurs, une entrave à la liberté d’entreprise garantie par l’article 37 de la Constitution en limitant la possibilité pour les investisseurs privés d’exercer une activité sur toute l’étendue du territoire. Elle est d’autant plus anachronique que les technologies actuelles permettent une couverture audiovisuelle nationale par tout opérateur qui en a les moyens et qui le souhaite.

En interdisant la couverture nationale au secteur privé, les autorités montrent qu’elles sont davantage soucieuses de questions politiques que de l’intérêt public. Généralement, les autorités refusent que les radios et télévisions d’opposition soient accessibles à l’ensemble de la population.

Il est possible d’autoriser la couverture nationale, mais il faut prévoir des dispositions claires sur les questions de concentration des médias, de manière à ne pas laisser les stations locales se faire dévorer par les géants, et de manière à prévenir qu’une tendance politique ait la mainmise sur l’ensemble des médias du pays.

Attribution – Aucune garantie d’indépendance des Autorités de régulation

L’Autorité nationale de régulation de la communication médiatisée (ANRCM) est l’autorité administrative chargée, au nom de l’État de réguler l’exercice des activités de communication médiatisée. Cela suppose une diversité d’activités, allant de la délivrance des autorisations nécessaires, du contrôle de l’exercice des activités de communication médiatisée, d’arbitrer d’éventuels litiges, de prendre des sanctions etc. Or, le Code de la communication ne lui donne aucune garantie d’indépendance :

– La composition de l’ANRCM tend à pencher vers une domination du secteur public, avec quatre représentants des ministères, un représentant du secteur des médias publics, un représentant de l’Autorité de régulation des télécommunications (qui, sans garantie légale pourrait être un membre de l’Autorité issu du secteur public), un magistrat élu par le Conseil supérieur de la magistrature qui reste aussi dépendant du ministère de la Justice. Avec la composition de la commission paritaire chargée de la délivrance des cartes professionnelles de presse, et la définition du journaliste, le risque que le président de l’Ordre des journalistes ait de fortes accointances avec les autorités publiques n’est pas non plus exclu. Ne reste donc pour représenter de manière indépendante la presse privée parmi les onze membres de l’ANRCM que les trois représentants des organes de presse privée.

– La loi ne définit pas de manière claire les attributions de l’ANRCM et celles du ministère chargé de la Communication. Le fait de renvoyer lesdites dispositions dans un décret traduit une volonté du gouvernement de garder la mainmise sur ladite autorité. La Haute cour constitutionnelle (HCC), dans sa décision du 12 août, recommande d’ailleurs que lesdites garanties soient mentionnées dans le Code de la communication. Une modification de la loi dans ce sens s’avère ainsi urgente. Ce qui justifie l’urgence d’un dialogue.

– La loi octroie même certaines attributions censées revenir à l’ANRCM au ministère chargé de la Communication :

• L’octroi et le retrait des licences d’exploitation ;

• La délivrance d’autorisation de diffusion d’une œuvre cinématographique par voie de communication médiatisée ;

• La fermeture définitive de l’entreprise condamnée pour infraction de presse.

Une loi particulièrement répressive

Le nouveau Code de la communication médiatisée consacre, certes, une avancée dans la législation sur la presse à Madagascar : il n’y a plus de peine de prison en cas d’infractions de presse. Ces infractions restent néanmoins des délits, et comparés à l’ancien texte, les actes et faits qualifiés de délits de presse sont plus nombreux tandis que les sanctions sont particulièrement dures, au point d’entraver l’exercice du droit à la liberté d’expression et du droit à l’information.

Ainsi, constituent des délits, passibles d’amende pénale :

– La détention et usage d’appareils de prise de vue et de prise de son sans consentement du commandement dans les locaux militaires et les sites d’importance vitale en matière de défense (Art.16) ;

– La prise de vue sans autorisation expresse à l’intérieur des musées (Art.16) ;

– La publication de l’identité de mineurs de moins de 18 ans sauf consentement écrit des parents ou de toute personne ou institution assurant leur garde ou ayant autorité sur l’enfant (Art.17) alors que dans l’ancien texte il est surtout interdit la publication de tout ce qui peut identifier un mineur victime ou auteur d’une infraction ainsi que l’identité d’un enfant témoignant ou partie prenante à un procès ;

– La publication non autorisée des débats à huis-clos, des rapports ou tout autre document tenus ou établis au sein des institutions de la République pouvant compromettre l’ordre public ou la sécurité nationale (Art.19) ;

– L’atteinte à la vie privée des personnes, même lorsque ces personnes assument des fonctions ou un rôle politique (Art.20) ;

– L’allégation ou imputation d’un fait incorrect portant atteinte à la présomption d’innocence dont une personne bénéficie avant toute condamnation définitive (Art.23) ;

– La publication, la diffusion ou la production, par quelque moyen que ce soit, de fausses nouvelles, de pièces ou faits trafiqués, altérés, falsifiés ou mensongèrement attribués à des tiers et laquelle aura induit le public en erreur, troublé la paix publique ou aura été susceptible de la troubler (Art.30) ;

– L’entrave, par quelque moyen que ce soit, au déroulement des fêtes nationales ou toute incitation à s’abstenir d’y participer (Art.30).

Le montant minimal des amendes prévues (1 million d’ariary) constitue le salaire mensuel d’un rédacteur en chef d’un quotidien.

Par contre, si le juge applique l’article 20 de la loi sur la lutte contre la cybercriminalité qui s’applique aux diffamations et injures faites par écrit, imprimé, dessin, discours, support électronique etc., l’amende peut aller jusqu’à 100 millions d’ariary, surtout si la diffamation concerne une autorité publique ou politique. Ces amendes qui sont plus importantes que celles prévues contre la pédopornographie qui sont de 2 à 10 millions d’ariary.

Les peines complémentaires, par ailleurs, visent à emprisonner l’information.

– Le juge peut ordonner la confiscation des matériels de communication audiovisuelle saisis et tout support ayant servi à la commission de l’infraction au profit de l’Etat ou d’un organisme public (Art.43),

– Le ministre chargé de la Communication, une autorité politique, a le droit de radier un journaliste et de fermer définitivement une entreprise de presse. Ces sanctions doivent pourtant relever des autorités de régulation (l’Ordre des journalistes et/ou l’Autorité nationale de régulation de la communication médiatisée) (Art.44).

Textes : Lova Rabary-Rakotondravony

Photos d’archives de l’Express de Madagascar