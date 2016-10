L’exposition organisée par Madauto Andraharo, du 5 au 8 octobre, fut l’occasion d’admirer, de plus près, la dernière nouveauté de KTM, la Duke 690. Une superbe roadster dotée d’une technologie embarquée de pointe.

S’il y a bien un monde où l’on s’améliore avec l’âge, c’est celui de la mécanique. La cinquième génération de la Duke 690 en est un des parfaits exemples. On a eu la plaisir de découvrir la dernière version de la roadster de moyenne cylindrée de KTM, lors de l’exposition organisée par son concessionnaire, Madauto Andraharo, du 5 au 8 octobre.

Un plaisir visuel tout d’abord. La Duke, c’est cette moto aux lignes racées et au design atypique, si attrayante et si attachante. Impossible de la confondre avec une autre. C’est aussi cette moto montée sur un cadre treillis tubulaire en acier, qui fait partie de son identité. Un cadre qui renferme le moteur s’apparentant à une bête en cage. Oui, c’est une véritable bête… de 73 chevaux.

KTM réussit encore et toujours cette prouesse de produire en série un monocylindre superpuissant, avec ce caractère rageur propre à toutes les Duke. Rien de surprenant, cependant, quand on connaît son expérience en tout-terrain, où le monocylindre demeure la seule et unique référence.

Le bloc LC4 bénéficie de deux bougies d’allumage, avec une cartographie différente sur chacune d’entre elles. Sans oublier un embrayage de type APTC, qui confère une grande souplesse au niveau du levier. Une nouveauté fait une entrée remarquée au niveau du haut-moteur. Il s’agit d’un deuxième balancier d’équilibrage. D’après le constructeur autrichien, celui-ci permet de réduire considérablement les vibrations et d’améliorer grandement le confort de conduite. En parlant de conduite, la position sur la selle s’apparente toujours à celui d’un supermotard. La sonorité se rapproche également de ce type de deux-roues. L’énorme pot d’échappement vient épouser la partie inférieure du moteur, pour se prolonger magnifiquement sur le côté droit. Le son qu’il produit laisse place à une réelle impression de puissance.

« Ride by wire »

Côté partie cycle, on note de belles jantes à bâtons de 17 pouces. Comme d’habitude, les suspensions proviennent de chez WP. Fourche inversée de 43 mm à l’avant. Mono-amortisseur d’un débattement de 135 mm à l’arrière, réglable en précharge. Et bien évidemment, on remarque toujours ce superbe bras oscillant moulé sous pression à l’arrière.

Sur la balance, la Duke 690 pèse à peine 148,5 kg. Le rapport poids/puissance tourne logiquement à son avantage, lui permet de réaliser des performances dantesques et lui confère un comportement impeccable. Docile et agile en ville, elle est toute aussi facile à balancer sur les enchaînements de courbes sur route.

À son bord, sa technologie embarquée impressionne également. Le commodo de gauche permet de sélectionner les différentes cartographies Sport, Route et Pluie. L’écran TFT, en couleur et rectangulaire, du tableau de bord change des standards habituels. Et ici, le changement a du bon. Toujours aussi complet, il affiche la température du moteur, le rapport engagé, l’heure, ainsi que la distance parcourue. Il comprend également un compteur kilométrique, une jauge d’essence et un compte-tours barographe. La Duke 690 est, bien entendu, dotée de l’ABS, désactivable à volonté. La firme de Mattighofen lui a aussi installé une poignée de gaz électronique « Ride by wire ». Une option de dernière génération qu’elle partage avec sa sœur aînée, la SuperDuke 1290. D’ailleurs, celle-ci peut être fière de sa cadette, qui a su évoluer tout en gardant les caractères identitaires de la lignée.

Fiche technique de la Duke 690

Moteur Monocylindre, 4 temps, refroidi par eau

Cylindrée 693 cm3

Puissance 73 chevaux à 8 000 tr/min

Alimentation Injection électronique

Boîte de vitesse Six rapports

Cadre Treillis tubulaire en acier

Frein avant Étrier à 4 pistons, disque 320 mm

Frein arrière Étrier à simple piston, disque 205 mm

Pneu avant 120/70-17

Pneu arrière 160/60-17

Capacité du réservoir 14 litres

Texte et photos : Haja Lucas Rakotondrazaka