Après plusieurs années de développement, le Karenjy Mazana II est entré en phase de commercialisation. Le Relais vient de réaliser une première vente, la semaine dernière.

Le résultat de cinq années de travail. L’usine Le Relais de Fianarantsoa développe le Karenjy Mazana II depuis cinq ans. Aujourd’hui, le tout-terrain est prêt pour la commercialisation. La première vente a été conclue la semaine dernière.

En octobre 2015, la presse avait été invitée à découvrir ce nouveau modèle du constructeur malgache. Nous avions eu l’honneur d’essayer le Mazana II dans la capitale de la région Haute-Matsiatra, autant sur routes goudronnées que sur pistes accidentées. Un essai concluant, surtout au niveau de la motorisation. Le bloc Peugeot 1,6 litres HDI de 112 chevaux, couplé à une transmission 4×4 signée Automobiles Dangel, nous avait satisfaits en tous points. Depuis, plusieurs améliorations ont été apportées.

« Nous avons rajoutés des marchepieds, recouverts de plaque en métal. Sans oublier l’installation d’un couvre-benne à l’arrière. L’habitacle est habillé en simili cuir et orné d’éléments en bois. Nous avons grandement travaillé la finition, autant pour l’intérieur que pour l’extérieur », a-t-on expliqué auprès de l’usine Le Relais. Et en plus d’avoir été perfectionné, le Mazana II a également trouvé preneur.

Vita malagasy

C’était un véritable événement, et Le Relais a invité une nouvelle fois la presse, au Tana Water Front, vendredi dernier, pour la première vente du Mazana II. Une date à marquer d’une pierre blanche. L’heureuse propriétaire se nomme Hanitra Rasoanampoizina.

« Je me suis dit que si j’ai les moyens, je préfèrerai acheter une voiture produite dans mon pays, pour soutenir mes compatriotes qui la produisent. Par rapport aux autres tout-terrains du marché, il affiche un prix plus accessible », a-t-elle affirmé.

« Avant, je roulais sur une Peugeot 205. Cependant, je sors souvent de l’agglomération d’Antananarivo et j’ai besoin d’un 4×4. Je trouve que le Mazana II est très compétitif, mieux que les tout-terrains chinois, notamment », a-t-elle poursuivi.

Les représentants de l’usine

Le Relais, qui ont effectué le déplacement à Antananarivo pour cette livraison, n’ont évidemment pas caché leur satisfaction : « Nous sommes vraiment contents et fiers d’avoir réalisé ce projet. Après cinq ans de développement, on n’arrive pas vraiment à y croire qu’elle est finie et qu’on vient de vendre le premier exemplaire. C’est pour vivre des moments émouvants comme cela que nous avons fourni autant d’efforts. »

Vingt-cinq exemplaires à produire cette année

L’usine Le Relais entend produire vingt-cinq exemplaires du Mazana II pour 2017. Par la suite, elle passera à une production d’une cinquantaine en 2018. Au-delà de cette deuxième année, un rythme de croisière annuel de 100 véhicules produits est envisagé jusqu’en 2023. Concernant la stratégie commerciale, l’idée consiste d’abord à placer le Mazana II auprès de partenaires visibles à Fianarantsoa. Par la suite, Le Relais va surtout s’attaquer au marché tananarivien, à partir de 2018.

Deux versions commercialisées

Le Karenjy Mazana II est proposé en trois variantes. Il y a, d’abord, la version 4×2, dénommée Essentiel. Ensuite, le modèle 4×4, appelé Endurance. Et enfin, le 4×4 Prestige, qui bénéficiera d’un pack d’options supplémentaires. Le Mazana II est garanti trois ans, pour 100 000 kilomètres. Son prix de départ est de 49 500 000 ariary. Il existe également une offre de location, à partir de 2 500 000 ariary.

Fiche technique du karenjy mazana ii

Motorisation Peugeot 1,6 litres HDI Puissance 112 chevaux Transmission 4×4 Dangel Crabotage manuel/Blocage de différentiel arrière Poids 1 366 kg Charge utile 850 kg Garde au sol 225 mm Pneumatiques 15 pouces 215/75 Carrosserie Fibre de verre Suspensions Ressorts hélicoïdaux avant/arrière Freins À disques avant/arrière

Textes et photos :

Haja Lucas Rakotondrazaka