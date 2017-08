Du 17 août à demain, se déroule au Cercle germano-malagasy à Analakely le championnat national de jeu d’échecs. Un sport cérébral qui améliore la capacité de résoudre les problèmes et le raisonnement.

L’Open International et le championnat par équipe du jeu d’échecs vont se tenir, cette année, dans les prochains mois. Mais cette semaine, le championnat national se déroule déjà au Cercle germano-malagasy à Analakely du 17 au 20 août pour cette année 2017. Tandis que le championnat national sénior a eu lieu à Arivonimamo la semaine passée.

Il est ouvert à tout le monde, notamment aux clubs existants. La région Analamanga compte, à l’heure actuelle, quatorze clubs. Le championnat national comporte plusieurs catégories, dont les moins de dix ans ou U10, les moins de douze ans ou U12, les moins de quatorze ans ou U14, les moins de seize ans ou U16, les moins de dix-huit ans ou U18 ainsi que les femmes et les vétérans. Les joueurs sont à majorité des jeunes.



C’est un jeu de société à dimension tactique particulière. Il améliore la capacité de résoudre les problèmes et le raisonnement.

Il se joue sur un plateau ou tablier appelé échiquier, composé de soixante-quatre cases claires et sombres tout simplement désignées par cases blanches et cases noires. Ce jeu de société oppose deux joueurs qui se trouvent en vis-à-vis et séparés par l’échiquier. Au départ, ils possèdent chacun un roi, une dame, deux tours, deux fous, deux cavaliers et huit pions. Ils jouent à tour de rôle en déplaçant l’une de leurs seize pièces, claires pour le camp des blancs, sombres pour le camp des noirs. Le but du jeu est de porter atteinte à son adversaire en infligeant un échec et mat, une situation dans laquelle le roi d’un adversaire est en prise sans qu’il soit possible d’y remédier.

Un programme d’appui éducatif

Le « mini-chess » est un programme d’appui au système éducatif destiné aux élèves de cinq à neuf ans et ouvert à tous les établissements scolaires qui ont une infrastructure répondant aux normes requises. Quatorze écoles pilotes dans la capitale, dont deux sont des instituts publics, adoptent ce programme d’appui dans leur programme scolaire. Selon les études menées par des spécialistes, le « mini-chess » stimule les mathématiques, les sciences et les aptitudes à la vie quotidienne.

Un dérivé du « shatranj »

Le jeu d’échecs a étéintroduit dans le Sud de l’Europe à partir du Xe siècle par les Arabes, mais on ignore où il a été exactement inventé. En tout cas, il dérive du « shatranj » ou « chatrang » qui lui-même est la version perse du « chaturanga » de l’Inde classique. Les règles actuelles sont fixées à partir de la fin du XVe siècle.

Le jeu d’échecs est l’un des jeux de réflexion les plus populaires au monde. Il est pratiqué par des millions de gens sous de multiples formes : en famille, entre amis, dans des lieux publics, en club, en tournoi, par correspondance, contre des machines spécialisées, entre ordinateurs, entre programmes, sur Internet, aux niveaux amateur et professionnel…

Depuis son introduction en Europe, le jeu d’échecs jouit d’un prestige et d’une aura particulière. Il est devenu peu à peu « le roi des jeux » ou encore « le noble jeu », en référence à sa dimension tactique et à sa notoriété mondiale.

Faniry Harilala Rajaonarison, un jeune homme de 27 ans, est le champion national depuis trois années

consécutives, en plus de son titre national en 2012. L’étudiant, en deuxième année en gestion, rêve de faire carrière dans le secteur bancaire. Il suit actuellement un stage au Centre d’information des Nations Unies ou CINU.

Ils étaient trois à apprendre le jeu d’échecs durant leur enfance, juste par simple curiosité. À 18 ans, il pensait qu’il était assez fort pour se mesurer à d’autres adversaires : il s’est inscrit à son premier tournoi qui s’est déroulé au Cercle germano-malagasy. Il a été déçu de son résultat et s’est entraîné davantage pour être meilleur en participant à presque tous les tournois de la capitale. Il passe régulièrement un bon quart d’heure sur facebook pour s’exercer à peaufiner sa stratégie d’ouverture, du milieu et de la finition.

« Je lis beaucoup et pas forcément des ouvrages sur le jeu d’échecs. Cela m’aide beaucoup dans ma façon de jouer », nous confie Faniry qui rêve de se mesurer à Caruana Fabiano sur un échiquier. Faniry adore regarder la télévision et les séries télévisées. Il s’adonne aussi à d’autres jeux de société.

Textes: Ricky Ramanan – Photos: Tojo Razafindratsimba