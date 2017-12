Pôpô, en compagnie de son ami Babaine, tente à chaque occasion de faire rire les gens. Le duo fait la paire pour le meilleur ou pour le pire en gardant la bonne humeur par dessus tout.

«Guest » dans « Tafaray samy nandra », ou « Quand un idiot en rencontre un autre », un spectacle humoristique qui s’est tenu le vendredi 13 octobre au CEMDLAC à Analakely, le binôme Pôpô-Babaine a déjà le feeling du rire durant sa prestation à chaque entracte. Du haut de ses dix-sept ans, Pôpô, ou Power Valério Sandampitia Randrianasolo pour l’état civil, livre ses débuts : « Je suis élève de l’ESCA Antanimena. En 2016, on nous a demandé de préparer quelque chose pour la fête du Sacré Cœur afin de démontrer notre talent. Je me suis dit qu’on va faire autre chose que de la musique et de la danse pour nous démarquer des autres élèves. Et comme j’arrive à faire rire facilement mon entourage, j’ai proposé à mes potes de faire de l’humour ».

« On était trois copains à l’époque et on a choisi le nom Telo Andro, synonyme de trois saisons, pour notre nouvelle formation. Cette première expérience a été satisfaisante. On arrivait à faire rire toute la salle. Et je n’ai plus arrêté depuis. Un des membres n’a plus la disponibilité pour continuer avec nous. Avec Sitraka, qui est mon partenaire de scène jusqu’à maintenant, j’ai choisi le nom Pôpô & Babaine sur les planches », poursuit-il.

Pôpô et Babaine sont à leur quatrième scène et comptent continuer aussi longtemps que possible.

« Chacun crée selon son inspiration et on essaie de coller l’ensemble pour en faire un show. Pour ma part, je regarde et j’écoute tout ce qui se passe autour de moi. J’essaie de modifier à ma façon pour que ce soit rigolo et arrive à faire rire les gens. Je rêve d’être comme mon idole Francis Turbo. Ne serait-ce que jouer à ses côtés me suffira. J’ai encore pas mal de choses à apprendre, une popularité et un palmarès à acquérir. Et je dois aller jusqu’au bout », avoue-t-il avec franchise.

La star nationale du rire a certainement besoin de relève. Power affiche déjà sa persévérance. Il faut

l’accompagner dans son ascension.

Sa mère, son premier fan

L’aîné et le seul garçon d’une famille de trois enfants, Power reconnaît l’importance de la bienveillance de son entourage. « Mes parents me soutiennent dans tout ce que j’entreprends. Ma mère essaie d’assister à chacune de mes prestations, que ce soit sur scène ou sur le ring. Je me rappelle toujours son précieux conseil me disant que quand on fait quelque chose il faut le bien faire », avoue-t-il reconnaissant.

Pour gagner

Poli et bien élevé, Power a l’air un peu timide au premier abord. Une fois dans ses éléments, il affiche une aisance à raconter ses passions. Rien d’anormal, il fait partie des scouts de Fenomanana. En plus de l’humour, il a la force. Power pratique le kick boxing depuis 2012 au sein du club de 3FB dans la catégorie des moins de 51 kg. Il a participé à sept combats et a gagné six victoires. « Le plus dur pour moi dans cette discipline se situe dans l’obligation de perdre du poids afin de rester en-dessous de 51 kg », révèle-t-il. Power adore la pratique du kick boxing ainsi que les combats de coqs. Cet adolescent, en classe Terminale D, rêve d’être un haut gradé dans l’Armée.

Textes : Ricky Ramanan

Photos : R. R.- Fournies