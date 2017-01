Fraîchement élu Ballon d’Or africain, Riyad Mahrez est très attendu avec la sélection de l’Algérie à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2017. Le Gabon compte sur Aubameyang pour le mener jusqu’au titre, tandis que le Sénégal espère avoir un Sadio Mané en grande forme.

On dit souvent que les grands joueurs ne ratent jamais les grands moments pour briller. Chaque tournoi important apporte son lot de footballeurs érigés au rang de superstars de par leurs performances. Cette année, ils sont trois à attirer les feux des projecteurs sur eux, pour la Coupe d’Afrique des Nations 2017, qui débute ce samedi au Gabon. Il s’agit de Riyad Mahrez, Pierre-Émerick Aubameyang et Sadio Mané.

Riyad Mahrez a récemment obtenu le titre de Ballon d’Or africain. L’Algérien est ainsi récompensé de sa saison historique en club. Avec Leicester City, il a, en effet, remporté la Premier League anglaise, réputée comme étant le plus beau championnat en Europe avec ses chocs spectaculaires entre grosses écuries, chaque weekend. C’est d’ailleurs lors de l’un de ces matches palpitants que Mahrez a écrit une des plus belles pages de sa carrière. Face à Manchester City, le 6 février 2016, il provoque tout d’abord une faute et délivre une passe décisive sur le coup franc qui s’ensuit, pour l’ouverture du score, en première mi-temps. En seconde période, il élimine un premier vis-à-vis d’un petit « sombrero », avant un superbe enchaînement passements de jambes et crochet du gauche pour désorienter le dernier défenseur. Seul face au gardien, le gaucher algérien envoie une frappe en pleine lucarne du pied droit pour entériner la victoire de Leicester City. Ce fut un des moments-clés de la saison mémorable de Leicester City et de son attaquant algérien.

Élevé au rang de star mondiale aujourd’hui, Mahrez aura la responsabilité d’être le fer de lance de la ligne d’attaque des Fennecs.

Il en sera de même pour Pierre-Émerick Aubameyang. De plus, ce dernier évoluera à domicile avec le Gabon. Tout le peuple gabonais compte sur son avant-centre, pour mener sa sélection jusqu’au sacre. Et on sait qu’un footballeur de cette trempe peut faire la différence à lui tout seul. D’ailleurs, c’est ce qu’il démontre à chaque match avec son club, le Borussia Dortmund, en championnat d’Allemagne. Pour preuve, Aubameyang en est à seize buts inscrits depuis le début de la saison 2016-2017, en quinze matches joués.

Accélérations dévastatrices

Arrivé à Bundesliga en 2013, le Gabonais a, depuis, gravi les échelons rapidement. Il est devenu un véritable joueur de classe mondiale, à l’instar des Samuel Eto’o ou Didier Drogba, autres attaquants africains qui ont brillé avant lui. À ce propos justement, le peuple gabonais doit également redouter qu’Aubameyang ne subisse le même destin tragique que Drogba. En effet, l’avant-centre ivoirien avait tout remporté en club, avec Chelsea, notamment la Ligue des Champions de l’UEFA et le championnat d’Angleterre. Cependant, il n’a jamais réussi à gagner la CAN avec son équipe nationale. Ça n’enlève rien au fait qu’il soit un immense joueur. Mais il faut l’avouer, ça fait tout de même un peu tache.

La semaine dernière, Mahrez a remporté le Ballon d’Or devant Aubameyang. À la troisième marche du podium se trouvait, le Sénégalais Sadio Mané. Mahrez se démarque par sa silhouette longiligne et sa conduite de balle du gauche, Aubameyang par sa puissance physique et sa vitesse de pointe. Quant à Mané, c’est le genre de joueur un peu plus petit par la taille mais grand par le talent. Avec ses dribbles virevoltants et ses accélérations dévastatrices, il martyrise les défenses de Premier League, dès sa première saison avec Liverpool. Plus souvent en mode percussion qu’en mode finition, il en est tout de même à neuf réalisations pour dix-neuf rencontres jouées, sans oublier quatre passes décisives. Comme quoi, il peut très bien réaliser un raid et balancer la dernière passe, mais il peut également être à la réception de celle-ci pour marquer.

Il y a une quinzaine d’années, le Sénégal a connu une période glorieuse avec la génération Diouf, Fadiga et autre Camara. À l’époque, les Lions de la Teranga avaient atteint les quarts de finale du Mondial 2002, au Japon et en Corée du Sud. Aujourd’hui, Mané représente le présent et l’avenir de cette formation sénégalaise.

La Côte d’Ivoire compte plusieurs absents

En 2015, la Côte d’Ivoire avait été sacrée. L’image de Yaya Touré soulevant le trophée de la CAN reste l’un des moments forts de cette édition, disputée en Guinée équatoriale. En septembre de l’année dernière, le cadet des frères Touré avait annoncé sa retraite internationale. Orpheline de son capitaine et milieu de terrain emblématique, quadruple Ballon d’Or africain, la Côte d’Ivoire ne pourra pas non plus compter sur Gervinho. L’ailier, qui évolue en Chine, est blessé et ne fait pas partie des vingt-trois joueurs convoqués. Pour défendre son titre, la Côte d’Ivoire s’appuiera sur les Aurier, Bony, Gradel et autre Bailly. D’un point de vue financier, l’État ivoirien a mis le paquet pour ce faire. Il y a quelques jours, le ministre des Sports et des loisirs avait annoncé un budget de 3,9 milliards de francs CFA, soit environ 6 millions d’euros, pour l’équipe nationale.

Inauguration des stades d’Oyem et de Port-Gentil

Deux stades viennent d’être inaugurés, cette semaine. Il s’agit des enceintes d’Oyem et de Port-Gentil, qui accueilleront des matches de la CAN 2017. Le président gabonais en personne, Ali Bongo, s’est déplacé à l’occasion. À côté, les stades de Libreville et de Franceville seront également sollicités durant le tournoi. Le match d’ouverture de la compétition est fixé pour ce samedi 14 janvier à 19h (heure malgache), au stade de l’Amitié à Libreville. Il opposera le Gabon, le pays hôte, à la Guinée Bissau, pour le compte du groupe A.

Samba, la panthère noire

La mascotte de cette CAN 2017 se nomme Samba. Il s’agit d’une panthère noire, habillée d’un maillot jaune et d’un short bleu, les couleurs de la sélection gabonaise. Il se démarque également par ses griffes bien visibles. Il avait été dévoilé en mars 2016 à Franceville, dans le sud du Gabon, en présence du président de la FIFA. « Symbole même de la puissance et de la grâce, elle accompagnera en toute fraternité les joueurs et le public sur les pelouses de l’exploit, des actuelles éliminatoires jusqu’à la phase finale », avait-on affirmé à son sujet.

Hamada Nampiandraza représente Madagascar

Jusqu’à aujourd’hui, Madagascar n’a jamais réussi à se qualifier pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Toutefois, la Grande île peut compter sur Hamada Nampiandraza pour la représenter lors du plus grand événement du football continental. Pour la quatrième fois, l’arbitre international malgache officiera à la CAN, après 2012, 2013 et 2015. En 2015, il avait été retenu, pour la première fois pour la phase à élimination directe. Preuve de la confiance grandissante que lui accorde la Confédération Africaine de Football (CAF). Lors d’une interview accordée à notre quotidien, il y a quelques jours, il avait évoqué sa situation : « Je remercie avant tout Dieu pour cette nouvelle désignation. Il faut constamment fournir des efforts, lors des rencontres interclubs et des éliminatoires des différentes compétitions internationales, pour conserver la confiance de la Confédération. De plus, la CAF a réduit les effectifs, cette fois-ci (Ndlr : 17 centraux et 24 assistants). On n’aura donc pas droit à l’erreur… La pression augmente quand il s’agit de matches à élimination directe, avec des équipes de très haut niveau. L’arbitrage en devient plus difficile. Il faut aborder toutes les rencontres comme des finales… Comme je l’ai dit, la CAF et la FIFA évaluent les arbitres lors des matches interclubs et des éliminatoires de la CAN ou du Mondial. Il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers, mais toujours continuer à fournir des efforts. Je réserve un moment à part pour écouter les critiques, pour me remettre en question afin de progresser. »

Le programme (heures malgaches)

Samedi 14 janvier

Gabon – Guinée Bissau à 19h (groupe A)

Burkina Faso – Cameroun à 22h (groupe A)

Dimanche 15 janvier

Algérie – Zimbabwe à 19h (groupe B)

Tunisie – Sénégal à 22h (groupe B)

Lundi 16 janvier

Côte d’Ivoire – Togo à 19h (groupe C)

RD Congo – Maroc à 22h (groupe C)

Mardi 17 janvier

Ghana – Ouganda à 19h (groupe D)

Mali – Égypte à 22h (groupe D)

Mercredi 18 janvier

Gabon – Burkina Faso à 19h (groupe A)

Cameroun – Guinée Bissau à 22h (groupe A)

Jeudi 19 janvier

Algérie – Tunisie à 19h (groupe B)

Sénégal – Zimbabwe à 22h (groupe B)

Vendredi 20 janvier

Côte d’Ivoire – RD Congo à 19h (groupe C)

Maroc – Togo à 22h (groupe C)

Samedi 21 janvier

Ghana – Mali à 19h (groupe D)

Égypte – Ouganda à 22h (groupe D)

Dimanche 22 janvier

Cameroun – Gabon à 22h (groupe A)

Guinée Bissau – Burkina Faso à 22h (groupe A)

Lundi 23 janvier

Zimbabwe – Tunisie à 22h (groupe B)

Sénégal – Algérie à 22h (groupe B)

Mardi 24 janvier

Togo – RD Congo à 22h (groupe C)

Maroc – Côte d’Ivoire à 22h (groupe C)

Mercredi 25 janvier

Égypte – Ghana à 22h (groupe D)

Ouganda – Mali à 22h (groupe D)

Samedi 28 janvier

Quart de finale à 19h : 1er groupe A – 2è groupe B (Q1)

Quart de finale à 22h : 1er groupe B – 2è groupe A (Q3)

Dimanche 29 janvier

Quart de finale à 19h : 1er groupe D – 2è groupe C (Q2)

Quart de finale à 22h : 1er groupe C – 2è groupe D (Q4)

Mercredi 1er février

Demi-finale à 22h : Vainqueur Q1 – Vainqueur Q2 (D1)

Jeudi 2 février

Demi-finale à 22h : Vainqueur Q3 – Vainqueur Q4 (D2)

Samedi 4 février

Match pour la 3e place à 22h : Perdant D1 – Perdant D2

Dimanche 5 février

Finale à 22h : Vainqueur D1 – Vainqueur D2

Haja Lucas Rakotondrazaka – Photos : AFP