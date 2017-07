En l’espace de quelques années, les Églises, dites cadettes, ont fini par largement occuper le paysage urbain de la capitale. Il est beaucoup question de tentation et d’argent.

Démons et merveilles. Marc Tatandraza, repris de justice autoproclamé pasteur d’église, a de nouveau fait parler de lui cette semaine. Sur les réseaux sociaux, il a affirmé vouloir disparaître « puisque plus personne ne veut de lui », Il faut savoir qu’il est aujourd’hui activement recherché par la police. En juin, l’individu a défrayé la chronique, brisant la sérénité de la petite ville de Soanierana-Ivongo, dans l’Est de Madagascar. Des civils s’en sont pris au temple de l’église néo-réformée Fivavahana Kristianina Miray (FKM) ayant Marc Tatandraza comme pasteur. Le prétendu pasteur, « dahalo niova fo », dahalo repenti comme il se définit, a été accusé par la foule de séquestrer des adolescentes et d’avoir abusé d’elles sexuellement. La foule en colère a brûlé le temple et poussé à s’enfuir Marc Tatandraza et certains de ses fidèles.

Le conseiller du maire de Soanierana-Ivongo, quelques semaines après, a dû monter à Antananarivo, pour témoigner de la bonne foi des élus qui ont permis à cette association cultuelle d’être créée. Oui le maire, représentant de l’État a donné l’autorisation n°61/CR/SI-17 du 15 mai 2017 à l’association cultuelle d’exercer. « Parmi ceux qui ont délibéré figurent un prêtre et plusieurs autorités morales de la ville », se défend-il. Il n’est venu à personne l’idée de contester leur décision. Puis « une atteinte à la moralité manifeste ayant un impact sur la sécurité publique a été constatée », reconnaît-il. La commune a donc pris la décision d’annuler l’autorisation.

Selon le ministère de l’Intérieur, neuf Églises sont aujourd’hui recensées à Madagascar. Il s’agit « d’institutions possédant leur propre organisation interne et où l’État n’intervient pas. », précise une responsable. En revanche, les associations cultuelles, comme celle de Marc Tatandraza, doivent rendre compte et nécessitent au moins cent fidèles pour pouvoir être créées. Il existe actuellement deux cent soixante dix neuf associations cultuelles dans le pays. En l’espace de trois mois, indique une enquête, dix associations cultuelles ont été créées. Aujourd’hui, dans les moindres recoins de la capitale, fleurissent des « églises » dites cadettes, qui se sont démarquées de l’Église catholique et de celles regroupées au sein du FFPM, l’association des Églises protestantes de Madagascar.

Seul le ministère de l’Intérieur peut autoriser l’officialisation des associations cultuelles. Leurs dirigeants doivent déposer une demande auprès de cette institution pour son ouverture. Ceci est régi par l’ordonnance N° 62-117 du 1er octobre 1962 relative au régime des cultes. Ainsi, ils peuvent avoir des réunions cultuelles qui peuvent être tenues librement à l’intérieur de locaux privés. À condition, toutefois, qu’elles ne troublent, en aucune façon, l’ordre public et que les pratiques religieuses qui y sont exercées ne portent atteinte ni à la morale ni aux bonnes mœurs.

Solution immédiate

Tiana R., fonctionnaire au ministère de l’Intérieur perçoit la prolifération des Églises à Madagascar comme une bénédiction.

« Moi -même en tant que mère de famille, je vis pleinement ma vie de chrétienne et je l’enseigne à mes enfants. » Elle pense que les financements extérieurs dont bénéficient ces églises cadettes, ont beaucoup aidé à leur développement. Ailleurs, le phénomène est perçu différemment. « Les gens veulent tout, tout de suite, ils veulent une solution immédiate à leur problème quotidien. Mais la foi ce n’est pas cela », estime Jary, membre actif du temple protestant de son quartier.

Le pasteur Jean Louis Zarazaka, numéro deux de la FJKM, l’Église réformée de Madagascar, trouve même une explication politique au phénomène. « Le président Ratsiraka, en difficulté dans ses dernières années de pouvoir, a favorisé la montée du pasteur Mailhol. Marc Ravalomanana a encouragé la scission du FPVM d’avec la FJKM. L’instrumentalisation de la religion par le pouvoir politique vient, cependant, de la faiblesse des Églises, reconnaît-il. Ò

Depuis 2009, la FJKM tente un rapprochement avec les Églises « dissidentes » cadettes. « La porte est ouverte », affirme le pasteur Zarazaka. Mais il reconnaît que pour beaucoup, les tentations ne sont pas loin. « Vous savez, chaque dimanche dans mon temple, nous pouvons récolter au moins sept millions d’ariary de quête. Si je décide de créer ma propre église avec cela, dans quelques années je pourrais m’acheter un hélicoptère. »

Ludovic Rabenatoandro, vicaire général de l’Église catholique – « Dieu respecte la volonté de chacun »

Pourquoi les gens s’en vont-ils ailleurs ?

Le phénomène n’est pas nouveau. Il a existé depuis les origines. Les enseignements du Christ ne plaisent pas toujours forcément. Mais les enseignements de l’Église ne peuvent pas être changés. Il y a aussi une hiérarchie à respecter. Dieu a toujours respecté la volonté de chacun. Beaucoup de personnes, malheureusement, ne cherchent que ce qui leur fait plaisir. Je dois également souligner le fait que, par l’intermédiaire du Conseil œcuménique des Églises chrétiennes, les Églises dites traditionnelles font l’effort de se rapprocher.

Le dogme, les règles sont peut-être trop rigides ?

Avant Vatican II, les règles, c’est vrai, étaient strictes. Vatican II a permis une plus grande ouverture, un plus grand assouplissement dans la pratique de la religion. C’est une question de choix. La mission de l’Église est d’enseigner, de baptiser. Ceux qui vont ailleurs, cherchent des miracles.

N’y a-t-il rien que la prière ne puisse faire ?

Si l’on a vraiment la foi, si. Pour Jésus, celui qui aura patienté jusqu’au bout sera sauvé. Tout est question de persévérance. On ne peut, cependant, que constater la tendance, dans la société d’aujourd’hui, à tomber en déliquescence. Il y a un examen de conscience à faire.

Le fait d’être chrétien est-il un gage de bonne moralité ?

Le chrétien est celui qui suit les pas et les enseignements du Christ. Mais ce n’est pas une carte d’identité. Ce n’est pas un droit. Dans l’Église catholique, le chrétien est celui qui suit le tre diem chrétien : le Jeudi saint : servir, le Vendredi saint, suivre la Sainte Croix, le Samedi saint : accepter d’être enterré.

« Chercher le miracle »

Le décor est planté. Dans le gymnase couvert du Palais des sports de Mahamasina, une grande scène noire occupe toute la largeur de la fosse. Deux grands panneaux sur lesquels sont inscrits en grand « Chercher le miracle », dominent chaque côté, bien éclairé par les projecteurs savamment disposés tout autour. Au centre de la salle, face à la scène, opérateurs du son devant leur table de mixage et cameramen se tiennent prêts. L’écran géant qui

domine le fond ne renvoie, pour l’instant, que de bribes d’images des fidèles à l’intérieur et à l’extérieur du palais.

L’ambiance est celle des grands jours de spectacles. Les gens se saluent : « Que la grâce soit avec toi ! » Des personnes vêtues de blanc et de noir, membres du « staff », s’affairent un peu partout, vérifient si tout le monde est bien installé. La salle est archicomble. Il n’y a plus de place dans les gradins. C’était le 11 juin. L’Église « Shine » recevait en grande pompe un invité de marque en la personne de l’« apôtre » Jean Turpin, fondateur et pasteur du Centre de réveil international d’Ottawa, au Canada.

Une mère et sa petite fille sont assises par terre. « J’ai préféré venir au culte de 14h30 (ndlr : il y a eu en tout quatre cultes ce jour-là). Il faut d’abord penser à faire la cuisine, donner à manger aux enfants. On ne peut pas compter sur l’homme pour faire cela. Il ne pense pas à ce genre de détail. » Cette maman est là, assise par terre avec son enfant parce qu’elle est persuadée que la prière peut tout.

« Je compte aller au bureau du pasteur à Andravoahangy-ambony. Il vous reçoit en personne, vous savez. Mais il faut y aller très tôt. Les gens sont là-bas dès cinq heures du matin. » Près d’elle, une autre jeune femme en jean, sourire aux lèvres, devise tranquillement. Puis elle se secoue, comme prise soudainement d’un léger spasme. « Aujourd’hui, je sais que je vais recevoir la grâce, je le sais. J’en ai la chair de poule. » Son amie, assise près d’elle, acquiesce. « Les gens aiment Shine parce qu’ici, on prie autrement. »

La chorale entre sur scène, suivie de la pasteure Fara Andrianarivo. Sa voix est douce, réconfortante même. Elle plaisante avec l’assistance, donne quelques directives, puis elle invite à la prière. Les bras se lèvent, les yeux se ferment. Les fidèles se laissent en même temps bercer par les chants. « À partir d’aujourd’hui, tout va changer ! », promet-elle. Elle prie pour ceux qui veulent trouver du travail, ceux qui veulent plus d’argent, « pour que tous les tracas du quotidien disparaissent enfin !» Chaque assertion est ponctuée de vibrants « amen » et

« alléluia » scandés par l’assistance.

Quand le bishop Patrick Andrianarivo fait son entrée dans la salle, entouré de ses gardes du corps, la ferveur est déjà montée d’un cran. Il va présenter son invité de marque et demande à la salle de lui réserver un accueil digne d’une star. Pendant plus de trois heures de sermon, Jean Turpin déclarera sa flamme à Madagascar, conseillera, avec emphase, aux fidèles de dire des choses gentilles, de sourire, de prier pour « vos ennemis, votre boss, le Président ». Il ajoute : « Accepter le Christ est une grâce. » Ce jour-là, l’apôtre Jean Turpin criera au miracle car, après la séance de prière et d’apposition des mains menée par ses soins et aidé des pasteurs de l’église Shine, plusieurs dizaines de personnes défileront sur scène se disant guéris de la cysticercose, de sinusite, de maux de tête ou de ventre.

Pasteur Etienne Zakazafy, secrétaire général du FFPM – « Celui qui croit doit vivre dans la crainte de Dieu »

Pourquoi les gens s’en vont ailleurs ?

Cela dépend de l’appel du Seigneur. C’est aussi un choix. Il n’y a pas d’obligation. L’Église est comme une sorte de filet qui attire ceux qui trouvent en elle un écho. Si la personne trouve, ailleurs, ce qu’elle recherche, on ne peut que respecter son choix. Ce qui compte, c’est la rencontre avec le Seigneur. Ce qui est positif avec ce phénomène, c’est que les Églises dites traditionnelles ne peuvent plus se contenter de la routine. Elles doivent se rénover.

Le dogme, les règles sont peut-être trop rigides.

Rien ne peut être rigide si on le fait avec amour. Tout dépend de comment convaincre les croyants. Les Saintes Écritures disent que c’est avec la grâce que l’on reçoit les gens et non avec des règles. Cela ne veut pas pour autant dire que le laxisme doit primer. En bon chrétien, c’est aussi par les Saintes Écritures que les règles sont établies.

Le fait d’être chrétien est-il un gage de bonne moralité ?

« L’homme sera sauvé par la grâce de Dieu », disent les Saintes Écritures. C’est sa foi qui forge l’homme, qui l’éduque et lui montre le bon chemin, dans la crainte de Dieu. La foi, c’est la vie. Si le comportement ne correspond pas à ce qui doit être vécu avec la foi, il ne peut y avoir de vertu. Celui qui croit, doit vivre dans la crainte de Dieu

L’Islam à Madagascar – L’accent sur le vivre ensemble

Ni fanatisme ni haine. Alain Abou Bakary, président du Cercle de réflexion des musulmans à Madagascar plaide pour un islam de paix dans la Grande île. Pour lui, « ce qui se passe ailleurs ne nous concerne pas ». Il n’a aucun doute sur le fait que Madagascar est une terre d’islam. Pour appuyer ses dires, il fait appel à l’Histoire. « Les musulmans ont été les premiers à venir s’installer au IXe siècle », affirme-t-il. Il regrette cet oubli, « un fait de la colonisation qui a occulté exprès notre orientalité ».

En mai dernier, sur internet, un article décrit « l’islam, une force tranquille à Madagascar ». Il

constate que si « les musulmans constituaient en 2010, 1,1% de la population, ils représentent aujourd’hui 15% d’une population de 25 millions d’habitants. » Le ministère de l’Intérieur ne confirme pas ces chiffres, mais fait, par contre, état de onze associations cultuelles musulmanes. De plus en plus de Malgaches, issus d’autres confessions, sont séduits par les enseignements du prophète Mahomet. Hanta R. en fait partie. Jupe longue, bras entièrement couverts et voile sur la tête, elle passerait sans doute inaperçue aux alentours de la mosquée du quartier des 67ha sud, si ce n’est son fort accent rappelant le pays betsileo. « Je suis musulmane depuis cinq ans. J’étais catholique avant. Une amie m’a convaincue de venir une fois et j’ai aimé les choses que l’on enseigne ici. Avec l’islam, on ne dort pas le ventre vide. Il y a toujours un ami pour veiller sur toi. » Hanta R. attend la réponse à ses prières, comme cela se fait dans l’islam. Elle ne désespère pas d’être entendue.

Alain Abou Bakary, lui, met l’emphase sur le vivre ensemble malgache. « Surtout en province. À Tana, c’est plus compliqué. » Lui, le « Merina valovotaka », résidant à Tana depuis trente ans, dit se sentir bien avec tout le monde. « J’ai du sang betsileo, vezo en moi. J’ai vécu en pays bara. Tous les musulmans n’ont pas cette chance. » Il est persuadé que les musulmans ne se sentent pas persécutés à Madagascar. « Mais après tout, tout est question de perception. »

Textes Rondro Ramamonjisoa

Photos : Ihandry Randriamaro et Tojo Razafindratsimba