En tournée à Analavory, Edgard Razafindravahy a suggéré aux autorités d’interrompre toutes les exploitations minières en attendant que les populations et les communautés locales soient mieux consultées sur l’utilisation de leurs ressources. Un appel au chef de l’État a été lancé.

Soamahamanina n’est pas un cas isolé. Les habitants de la commune rurale d’Analavory, district de Miarinarivo, région de l’Itasy, craint également qu’une situation similaire à celle de Soamahamanina ne leur tombe dessus. Des parcelles de terrain ayant appartenu à des colons ont été octroyées à des investisseurs miniers. Les habitants crient au scandale.

Pour éviter que la situation ne dégénère, le Chef de file du parti ADN (Arche de la Nation), Edgard Razafindravahy, appelle le président de la République à réagir face aux contestations qui ne cessent de gagner en ampleur ces derniers temps. C’était lors de la visite de ce parti libéral dans quelques fokontany d’Analavory, cette semaine. « Le Président doit prendre ses responsabilités afin de résoudre ces problèmes sur les litiges fonciers et les exploitations minières », a souligné le leader de l’ADN. « Il faut que vous discutIez avec la population », a-t-il poursuivi dans un discours à l’adresse du chef de l’État.

Pour Edgard Razafindravahy, les exploitations minières devraient être interrompues, tandis que les choses doivent revenir à zéro. « Il faut discuter et échanger sur ce qui est bien pour la population », a-t-il proposé. « La situation risque d’exploser si l’on continue à ignorer les aspirations de la population », a-t-il martelé, avant d’ajouter que « le Président ne doit pas laisser la population être livrée à elle-même ».

A Analavory, les rumeurs relative à l’arrivée de nouveaux investisseurs étrangers pour une exploitation minière se font de plus en plus insistantes. « On a été notifié de l’existence de quatre sociétés exploitantes, qui ont eu l’autorisation d’opérer dans différents parcelles à Analavory. Ces autorisations dataient de 2006 et de 2008, selon une lettre envoyée par le bureau de cadastre minier de Madagascar. Jusqu’ici, nous n’avons été au courant de rien », se lamente Herijaona Nicolas Ratsimbazafy, maire de la commune d’Analavory, lors de son entretien avec le chef de file du parti ADN. A cela s’ajoutent les litiges concernant les terrains coloniaux qui ne bénéficient guère à l’ensemble de la population d’Analavory et Ampefy.

Refondation

Comme à chacune des visites effectuées par ce parti libéral, un message d’espoir a également été délivré à la population d’Analavory. Edgard Razafindravahy a assuré que « la refondation est inévitable ». « Soyez prêts », a-t-il martelé, « car le vrai développement doit démarrer par la base. ». Un message accueilli avec ferveur par les participants aux différents rassemblements dans les fokontany de cette localité rurale.

Le vice-président du Conseil communal d’Analavory, Justin Ernest Rabemananjara espère que « cette visite du parti ADN va changer la perception de la population, quant à la notion de développement ». « Nous croyons aux solutions que vous proposez », ajoute, pour sa part, Copertinot Randriantsalamasoa, chef du fokontany d’Ambatomitsangana. Dada Marc, du haut de ses 93 ans, n’a pas hésité a affirmer que la visite de l’équipe emmenée par Edgard Razafindravahy est une première dans son petit fokontany de Marosoka, qui, depuis les 70 ans qu’il y a vécu, n’a connu aucune visite d’hommes politiques.

Le Chef de file du parti ADN a expliqué qu’il est venu vers la population pour constater de visu les difficultés quotidiennes de ses compatriotes. « Je ne vous demande rien en échange. Si ce n’est de vous recommander de protéger vos terres », poursuit-il. « Le parti ADN a une solution de développement pour vous. Nous sommes prêts à partager notre expérience dans tous les domaines », lance-t-il encore.

A la veille de la célébration de l’anniversaire de ce parti libéral à Madagascar, l’ADN en est, actuellement, à sa treizième région visitée. L’objectif de chaque descente est de recueillir les desiderata de toute la population, comme le souhait de changer la structure étatique du pays.

Texte : Rina Rasoava

Photos : Claude Rakotobe