Début des hostilités à Toamasina. Malgaches, Congolais, Français, Hollandais et Réunionnais sont en lice pour tenter de devenir le roi de la petite reine sur un parcours malgache atypique. L a montagne aura son mot à dire, le juge au final.

Un plateau assez relevé. La 13è édition du Tour cycliste international de Madagascar (TCIM) promet de belles empoignades à partir de ce jour jusqu’au 18 décembre avec ses neuf étapes, longues de 988 km au total. Il démarre par un Tour de la ville de Toamasina de 90km mais qui sera précédé d’un prologue de 30 km pour une mise en jambes des coureurs.

Les forces en présence du TCIM 2015 font état de la participation d’assez bons cyclistes, aussi bien malgaches qu’étrangers.

On aura d’abord une armada malgache menée par le jeune Dino Houlder, vainqueur de l’édition de 2015, qui aura comme fervents coéquipiers Roger Randrianambinina, remis complètement de sa blessure au niveau des reins, mais aussi et surtout Mazoni Rakotoarivony, le coureur le plus en forme du moment.

« On espère faire un bon TCIM 2015. On verra comment évolueront les choses mais on est prêt à décrocher un septième succès », promet Dino Mohamed Houlder.

Ensuite, toujours du côté malgache, on suivra de près les prestations de l’équipe C où figurent les grands coureurs Emile Randrianante-naina, vainqueur en 2010 et 2011, Hasina Rakotonirina, vainqueur en 2012, ou encore le grand grimpeur d’Antsirabe Joharivelo Andrianjaka. Le légendaire Jean de Dieu Rakotondrasoa alias Ravoatabia devait aussi renforcer cette équipe mais il n’a pas pu venir au dernier moment pour des raisons professionnelles.

Adversité

« Il a dû s’occuper de l’approvisionnement de son magasin. Comme il faut vivre et gagner sa vie, il a préféré faire l’impasse sur ce TCIM. Du coup, on évoluera avec une équipe de cinq coureurs mais le moral est au beau fixe, on est prêts à réaliser des prouesses malgré les conditions de course pas toujours faciles lorsqu’on n’évolue pas en équipe nationale », témoigne Emile Randrianantenaina.

Côté, français, on citera Vincent Grazcyk, qui participe au TCIM pour la quatrième fois. Il y a tout juste un mois, il s’est classé second du Tour du Burkina Faso. Un tour qu’il a perdu pour une seconde fois face au vainqueur Harouna Ilboudo, le coureur vedette burkinabé. La RD Congo sera aussi de la partie et compte faire plus que de la figuration avec son jeune coureur Jimmy Kiaviro Mohindo, qui a terminé dans le top 10 du TCIM 2015. On n’oubliera pas de citer les Réunionnais menés par Armand Henriette.

Enfin, les Hollandais participent pour la première fois au TCIM. Niels Van Der Pijl , ayant gagné le Tour de la RD Congo de cette année sera en tête d’affiche.

« C’est la première fois qu’on découvre Madagascar et on a une première bonne impression par rapport au parcours. C’est une aventure qu’on essaiera de vivre à fond », promet-il.

Élections Fédérales – Jean Claude Relaha réélu pour quatre ans

Une pure logique. Candidat unique pour sa propre succession, Jean Claude Relaha brigue un nouveau mandat olympique, jusqu’en 2020, à la tête de la Fédération malgache de cyclisme (FMC). Un verdict sans équivoque de l’assemblée générale élective, qui a été précédé d’une assemblée générale ordinaire à l’hôtel Nica de Toamasina, hier en fin de matinée.

Sous l’assistance du directeur du sport fédéral, Rosa Rakotozafy, au niveau du ministère de la Jeunesse et des sports, Jean Claude Relaha a été réélu avec neuf « oui » de la part des ligues régionales d’Analamanga, Vakinankaratra, Boeny, Bongolava, Atsimo-Andrefana, Matsiatra-Ambony, Menabe, Sava et d’Atsinanana.

« Je serai à la retraite en 2017 et j’aurai plus de temps à consacrer au développement du cyclisme malgache. Cette envie de briguer un cinquième mandat est venue naturellement parce que le cyclisme est avant tout une passion pour moi » révèle Jean Claude Relaha, président de la FMC, nouvellement élu.

« Afin de motiver les coureurs, la Fédération malgache de cyclisme ne prendra plus de frais d’inscription pour les compétitions fédérales », assène-t-il.

Les membres de la FMC

Président : Jean Claude Relaha

Vice-président : Martial Ravelonjanahary

Secrétaire général : Lanjatiana Rakotobe

Trésorier : Anick Randrialava

Conseillers : Patrick Raherinjakamanitra et Seth Emile Andriamanjato.

Les équipes

Madagascar A

Dino Mohamed Houlder

Mazoni Rakotoarivony

Celestin Rakotohasimbola

Dani Nicolas Andriamihaja

Michel Andriamitantsoa

Roger Randrianambininina

Madagascar B

Tojonirina Rabemananjara

Michelin Manana

Radoson Randriamananjarasoa

Jean Freddy Ramanampisoa

Jean Marc Rakotonirina

Bruno Randrianarimanana

Madagascar C

Jean de Dieu Rakotondrasoa dit Ravoatabia (absent)

Hasina Rakotonirina

Jean Pierre Ranaivoson

Emile Randrianantenaina

Joharivelo Andrianjaka

Alain Hasinavalona Razafindrakoto

RD Congo

Nzuzi Divin

Bebeka Matondo

Ludovic Kabamba

Jimmy Mohindo Kiaviro

Nkoro Djanni Mayele

Bumba Fiston Dukwa

France

Vincent Graczyk

Alex Lecoq

Tony Lettelier

Jean Philippe Tellier

Erwan Legarec

Franck Lecuyer

Pays-Bas

Niels Van Der Pijl

Sjors Beukeboom

Guus Schoth

Kevin Boon

Van Der Hengel Bob

Niels Hoogenboom

Theo Wennekes

Les enjeux

xMaillot jaune Bank of Africa du vainqueur au classement au temps

Maillot Canal Plus du vainqueur aux points

Maillot Eau Vive du vainqueur de l’étape

Maillot Unicef du premier Malgache

Maillot Madauto du meilleur grimpeur

Maillot PMU de la plus longue échappée

Maillot Caprice du meilleur jeune

Maillot l’Express de Madagascar de la plus longue remontée au classement général

Maillot Airtel Madagascar du plus dynamique Malgache

Maillot Midi Madagasikara du combiné

Maillot Mon Savon de l’élégance

Maillot Allianz du meilleur jeune Malgache

Maillot Hôtel White Palace du plus ancien

Classement par équipe : Casquettes Bank of Africa