Dans sa chronique hebdomadaire, Tom Andriamanoro décide d’accorder une place très importante au tourisme et à la culture malgaches. Visite guidée dans certains sites réputés de la Grande ile.

Tourisme sportif – Le « Mada » des sensations fortes

À ceux dont la passion est de sortir des sentiers battus pour aller chercher l’émotion là où elle est, Madagascar peut être le terrain de jeu idéal. Ses potentiels sont en effet connus mondialement, et les prestataires en matière de sports d’aventure améliorent régulièrement leur professionnalisme. Loin des grands hôtels citadins et de leur wifi gratuit, un autre tourisme se réserve aux amateurs de sensations fortes, naturelles, authentiques.

L’occasion nous a déjà été donnée de parler de certaines particularités du Tsaranoro dans l’Andringitra, le spot d’escalade le plus célèbre de l’hémisphère Sud. Son Camp Catta figure en bonne place sur le carnet de route de l’élite mondiale de la grimpe, pour ne citer, parmi les anciens, que les Arnaud Petit, Bert Rodden et autres Steve Mayers. La roche y forme des parois de plus de 300 mètres, avec une qualité de granite inégalée dans le monde. En prime, le Tsaranoro bénéficie d’au moins neuf mois de beau temps par an, et d’un environnement montagnard dépaysant avec ses forêts primaires et ses cascades. À l’autre bout du pays, les passionnés d’escalade peuvent taquiner la Montagne des Français autrement que par son traditionnel Chemin de Croix. Ce massif calcaire, orienté Nord-Ouest, est, de ce fait, providentiellement protégé des alizés. Plus de soixante voies y sont praticables, regroupant tous les niveaux et styles. D’autres préfèreront l’Archipel de Nosy Hara où, après s’être essayé sur des falaises de très bonne facture sur fond d’eaux cristallines, il est possible de passer la nuit dans des grottes de pierre, à moins d’être superstitieux…

Le canyoning est une passion parfois dangereuse et, tout récemment encore, elle a fait deux victimes dans l’Ile de La Réunion. L’accès des sites nécessite souvent de véritables expéditions alternant les longues marches et les sauts de cascade, mais la satisfaction n’en est que plus intense. Dans l’Isalo, il se pratique hors du périmètre du Parc, uniquement en saison des pluies, et nécessite une autonomie logistique de plusieurs jours. À Marojejy, il s’adresse à des presque-masochistes, tellement les dénivelés sont importants et les pluies fréquentes. On citera aussi la Montagne d’Ambre où le premier canyon, opérationnel depuis 2000, est un site idéal pour l’initiation, et surtout la Sakaleona à 100 km de Nosy Varika, qui est la plus grande cascade de Madagascar. L’eau y tombe d’un premier gradin d’une vingtaine de mètres avant de faire un grand saut de 200 mètres dans le vide, pour enfin parvenir en bas en produisant une vapeur se répandant à cent mètres à la ronde. Le site a été ouvert en 1997 par le prestataire spécialisé, Les Lézards de Tana.

Les amateurs de sports en eau vive ont encore tout à découvrir, tellement les possibilités sont illimitées. Il est conseillé de bien se faire encadrer par des professionnels surtout en quittant les Hautes Terres, certains cours d’eau n’étant pas sans danger. Dans l’Itasy où il est fréquent d’évoluer sous le regard des paysans et des gamins chahuteurs à l’affût de la première fausse manœuvre, la Lily qui serpente entre les dômes volcaniques possède des passages très rudes avec secousses et bouillonnements garantis, tout comme la Mazy, une petite rivière de crue, au fond de gorges étroites. Dans l’Andringitra, de nombreuses petites rivières se prêtent à la pratique du kayak et du « hot dog », celles du versant Est étant, pour leur part, propices aux aventures d’une dizaine de jours en autonomie complète.

Concernant le surf et le windsurf, Madagascar regorge de sites paradisiaques connus des amoureux de la houle. La Baie des Sakalava, à 17 km d’Antsiranana, est le premier à venir à l’esprit. « L’Air Madagascar Windsurf Challenge » de 2005 n’a malheureusement pas eu de suite notable sinon sur le plan inter-iles de l’océan Indien, alors que les plus grands noms mondiaux qui y ont participé, auraient pu être plus que des locomotives. Ils venaient d’Allemagne, de France, d’Espagne, d’Angleterre, du Maroc, et même du lointain Venezuela. Plus au Sud sur la même côte, on n’oubliera pas Mahambo où les vagues sont belles toute l’année, Sainte-Marie, Tolagnaro et le Vinanibe doté d’un Centre nautique et d’ infrastructures d’hébergement adéquates. Lavanono, véritable Mer Promise des fanatiques de la planche à un peu moins de 300 km de Tolagnaro, a déjà abrité des compétitions internationales dans un temps lointain qui ne demande qu’à sortir de l’oubli. Dans les environs de Toliara enfin, Anakao a un potentiel intéressant tandis qu’à Ifaty, les récifs à un ou deux miles nautiques

du rivage méritent le déplacement. La pratique de ces sports doit néanmoins obéir à quelques précautions d’usage, surtout dans cette terre des croyances bien enracinées qu’est Madagascar : se renseigner auprès des villageois et des pêcheurs sur les différents endroits, et tenir rigoureusement compte de leur avis. Ils connaissent « leur » mer plus que quiconque ; éviter de surfer à la sortie des rivières, au niveau des passes, après la pluie, avant le lever et après le coucher du soleil ; surtout ne pas tourner en dérision les « superstitions d’un autre âge », car cela peut conduire à des imprudences fatales.

Infrastructure – L’hôtellerie, des étages et des étoiles…

Les lampions et les illusions se sont éteints sur le Comesa et la Francophonie, deux rendez-vous marqués par l’absence de la grande majorité des chefs d’États africains attendus, anglophones pour l’un, francophones pour l’autre. Des Sommets manquant de… têtes, les Grands espérés s’en désintéressant comme de leur premier boubou. Le message est clair, que le pays-hôte ait su le capter ou pas : Madagascar n’est pas des leurs et ne vaut pas le déplacement, ils ne se reconnaissent pas en nous, l’évidence est irréfragable. Quant à Sa Majesté, il a, semble-t-il, passé ses journées à manger des letchis à Tsarabanjina, l’île-hôtel de luxe retenue spécialement pour sa suite, avant de s’envoler, repu et en catimini.

Quoiqu’il en soit, la fête est finie, et un Pinocchio retrouve sa solitude : le fameux « Hôtel 5 étoiles », guillemets de rigueur, car les étoiles en hôtellerie ne sont pas une simple question d’empilement d’étages. Fruit de la mégalomanie d’un seul homme, celui-ci aurait dû savoir que Madagascar n’est pas encore ce qu’on appelle une Destination de Congrès. Un des hommes les plus riches de la planète, le saoudien El Walid, n’a fait qu’un petit tour « pour voir » et n’est plus jamais revenu, tout comme Sheraton longtemps après, reparti avec le même scepticisme. Qu’on fasse défiler Accor, Intercontinental, ou Marriott, le constat de ces professionnels risque d’être le même.

À Madagascar, les leçons sont faites pour les autres, et une des plus grosses fortunes du moment - et pour cause - s’est construite, pour les profits éphémères de la Francophonie, un immense complexe, sans se soucier de ce qui se passera après. « Et maintenant ? », devrait-elle aujourd’hui se demander devant ses perspectives de remplissage, d’autant plus que son hôtel et le désespérant « 5 étoiles » sont à deux pas l’un de l’autre. Et qu’Ivato n’est encore ni Roissy-Charles de Gaulle ni Londres Heathrow, pour que la présence de deux établissements de cette dimension puisse se justifier à proximité immédiate de l’aéroport.

La propriétaire a-t-elle la culture hôtelière suffisamment rodée pour savoir qu’à partir d’un certain niveau, l’hôtellerie indépendante est en régression au profit de celle des chaînes intégrées, notamment les hôtels franchisés ? Hilton, par exemple, est composé de deux sociétés différentes : Hilton Corporation qui a les droits pour les États-Unis, et Hilton International dont faisait partie celui d’Antananarivo. Ces ensembles bénéficient, en plus de leurs propres politiques commerciales, du support d’un marketing spécifique à la région concernée. Carlton est un nom avec lequel les voyageurs internationaux ont des affinités. On le retrouve, par exemple, en Australie, aux États-Unis, aux Pays-Bas, à Nice ou à Lille, quand bien même ce soit tous des établissements indépendants. Il est permis de douter que ce « Palace » (re-guillemets de rigueur) enclavé, avec vue privilégiée sur les quartiers populeux d’Ivato, nappé d’une réputation politico-financière peu engageante, puisse intéresser les marchés émetteurs et les grandes chaînes mondiales, mais sait-on jamais ? C’est tout le mal que l’on souhaite à ce genre de géant aux pieds d’argile.

Culture – Art funéraire, des idées d’Outre-vie

« Patrie » se traduit par « tanindrazana» ou terre des ancêtres en malgache. Certains commencent sur un faux ton de plaisanterie à pencher pour « tanin-jafy » ou terre des petits-enfants, au spectacle de la grande braderie érigée en politique nationale, et de la destruction inconsidérée de la fameuse « Nature cinq étoiles ». Ce serait en effet une manière de responsabiliser, et de conscientiser les vivants sur ce qu’ils lègueront aux générations futures. « Tanindrazana » ou « tanin-jafy » Académiciens à vos méninges, et que le meilleur des deux gagne… En attendant, les ancêtres continuent à être bien présents tout en jouissant d’un surplus d’autorité, étant désormais plus proches de Zanahary. Il est courant qu’on leur fasse quelques gâteries allant des très officiels sacrifices de zébus ou « joro » aux quelques gouttes de rhum que l’on ne manque jamais de verser à terre, avant de se saouler jusqu’à plus soif …

Le long de certaines routes de l’ancienne province de Fianarantsoa, il est possible d’observer de très beaux tombeaux betsileo faits de pierres plates empilées, certains en gradins et surmontés de pierres levées. Au XIXe siècle, la coutume était également d’ériger des poteaux en bois appelés « Teza » qui ne devaient pas être entretenus, afin de retourner un jour, eux aussi, à la poussière.

Chez les Antanosy, des poteaux marqués d’entailles et surmontés de motifs décoratifs sont dressés à proximité des sépultures. Les Antanosy du Nord entretiennent, pour leur part, la tradition des pierres commémoratives. On peut ainsi rencontrer des ensembles impressionnants comme au Km 32 entre Tolagnaro et Sainte Luce, où plus de cent stèles regroupées rappellent les traditions des Toradja de l’île de Célèbes.

Les Bara du Sud érigent des mémoriaux à motifs géométriques surmontés de figurines d’oiseaux ou de l’effigie du défunt. Un exemple de ces poteaux est conservé au Musée de l’Homme à Paris. Par pragmatisme, les tombeaux bara que l’on peut entrapercevoir dans l’Isalo, sont creusés à flanc de falaise pour les préserver des pillards.

Au pays antandroy, les tombes sont formées d’un amas de pierres appelé

« valavato » pouvant atteindre 10 mètres de côté ou même plus. La surface est tapissée de bucranes, parsemée d’objets ayant appartenu au défunt, et plantée d’aloalo sculptés. À l’origine, le droit de confectionner et d’ériger des aloalo a été acheté aux Mahafaly par certains clans.

Les aloalo mahafaly sont disposés selon un agencement géométrique rigoureux. Il s’agit d’une hampe découpée et gravée avec, à la base, un losange appelé « anaka amboa fo » ou cœur du petit chien. Suivent deux demi-lunes ou « vola peaky» se répétant sur trois à cinq niveaux, avant que ne revienne le losange surmonté d’une petite lune ronde ou « vola mira ». Dans les tombes préférant le béton à la pierre, les faces de l’édifice sont peintes de couleurs vives, d’où toute tristesse est bannie, tandis qu’au milieu trône, une maisonnette sacrée souvent ornée de miroirs.

Les Sakalava Vezo des environs de Morondava ont des tombeaux à sculptures, lesquelles représentent souvent des hérons « mijoa », oiseaux sacrés des Sakalava, des vases, ou des humains. Elles sont travaillées dans un bois réputé imputrescible, le faux camphrier « hazomalany ». Comme dans certaines autres régions, elles ne doivent pas être entretenues et, une fois abattues par les intempéries, elles finissent par se fondre dans la terre des ancêtres. Le débat sur les statuettes érotiques sur lesquelles les « sexplorateurs » étrangers ont fait une véritable razzia, n’a par contre jamais été clos. Dissociées de leur contexte funéraire, elles seraient saisies pour outrages aux bonnes mœurs, mais là où elles sont, elles symbolisent, semble-t-il, la transmission du flux vital. Comprenne qui pourra, et que la fête continue. Pour l’éternité.

Rétro pêle-mêle

2003, treize ans déjà, est une année faste en matière de productions de supports informatifs de qualité.

Madagascar, la côte des îles vierges, , est un livre de 140 pages et 240 photographies d’auteur, signé Giancarlo Anunziata, un Malgache de cœur depuis son arrivée en 1971 jusqu’à sa mort. Il y peint avec passion la partie de l’île allant d’Antsiranana à Nosy Be, une région unique sur tous les plans. Le lecteur y zappe des Tsingy Rouges à la Baie des Russes, en passant par les chercheurs d’or de Daraina et une école coranique…

Madagascar, un monde à part,!est un film de promotion produit par l’Association Madaswiss. Son réalisateur Thomas Luchinger ne disposait que de deux semaines qu’il a remplies à ras bord. On y retrouve notamment les régions d’Andasibe, de Tolagnaro, de Morondava, des Hautes Terres, avec une approche résolument écotouristique.

Madagascar, l’île au bout du monde, est une coproduction des Éditions Carambole et de Sary Zary qui invite à un voyage de cinquante deux minutes à travers la Grande ile. Ce carrousel d’images ne laisse place ni à la lassitude ni à l’ennui. Singulièrement plurielle, Madagascar s’y conjugue au tableau de sa nature, de sa culture, et de son peuple.

Mikiaka, Manantena, ce cri d’espoir de quatorze minutes de Conservation International, de l’ANGAP, et de l’ONG Fanamby, est un hommage filmé rendu à la nature malgache. Réalisé par Harold Castro, le film tourné dans les régions de Ranomafana et d’Andasibe s’articule autour de la sauvegarde de la biodiversité au service du développement économique. Le commentaire est de Jocelyn Rafidinarivo, président du Conseil national de l’Environnement.

Madagascar, des paysages protéiformes, est un recueil des communications faites lors des manifestations ayant marqué l’Année internationale de la Montagne à Madagascar. Cet ouvrage de 85 pages apporte une lumière nouvelle sur les montagnes et leur contribution aussi bien à la civilisation qu’à l’économie. Parmi les signatures on notera celles de Rafolo Andrianaivoarivony, d’Elyane Rahonintsoa, et de Baptiste Noël Randria.

Textes : Tom Andriamanoro

Photos : AFP – Archive- Internet