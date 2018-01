C’est sans aucun doute le berceau de la bande dessinée francophone. Angoulême accueille la Grande île en ce début d’année, représentée, entre autres, par « Tangala ».

La grand’messe des bédéistes francophones, mais aussi internationaux, a officiellement débuté hier avec la 45e édition du Festival international de la bande dessinée (BD) d’Angoulême. Jusqu’au 28 janvier, l’évènement promouvra, dans la pure tradition festivalière, les talentueux artistes du neuvième art. Entre expositions, débats, rencontres et nombreuses séances de dédicaces, les principaux auteurs et illustrateurs francophones présents présenteront leur création et représenteront leurs origines.

Dans ce joli bouquet d’artistes, Madagascar se distingue particulièrement dans le cadre de cette 45e édition du Festival d’Angoulême. Grâce, notamment, à la maison d’édition réunionnaise, « Des bulles dans l’océan », qui y exposera une belle pléiade de bédéistes malgaches. Ainsi Tojo Alain y présentera le tome 2 de sa BD « Tangala » accompagné de Motus, mais aussi Eric Andriantsialonina dit Dwa et William Rasoanaivo dit Pov qui y présenteront « Lundi noir sur l’île rouge » et « La Réunion kely », ainsi que Rafally Razafindrakoto pour le tome 2 de « Chapeau noir ».

L’année passée s’est ainsi affirmée comme un grand cru pour la bande dessinée malgache. Ces artistes particulièrement productifs ont, d’ores et déjà, présenté leur création à La Réunion, fin 2016.

Andry Patrick Rakotondrazaka

Photos fournies