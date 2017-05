Insertion du Dinabe dans la lutte contre le paludisme. La région vise l’effectivité de l’application de mesures préventives et de sanctions.

C’est la commune rurale de Belalanda, dans le district de Toliara II et située à 7 kilomètres de la ville de Toliara, qui a servi de cadre à la célébration officielle de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, vendredi dernier. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Santé publique, le Professeur Lalatiana Andriamanarivo, avec la présence de parlementaires, des autorités locales, ainsi que de plusieurs partenaires techniques et financiers (Usaid, Unicef, etc.).

À l’issue de cette journée de mobilisation, dont le thème était « En finir avec le paludisme », le ministère de la Santé publique et ses partenaires techniques et financiers peuvent se frotter les mains. Car le chef de la région Atsimo-Andrefana, Jules Rabe, s’est engagé officiellement dans la lutte contre cette maladie infectieuse, en intégrant le Dinabe, ou pacte social de sécurité, comme un moyen de lutte efficace contre le paludisme. En effet, conscient que le thème choisi pour cette année restera un vain mot si des mesures d’accompagnement ne sont pas mises en place pour soutenir toutes les actions visant à venir à bout de cette endémie, le premier responsable de la région a vanté l’efficacité du Dinabe dans la lutte contre le vol de bœufs et dans le maintien de la sécurité dans les zones rurales. En d’autres termes, Jules Rabe a qualifié de délits et de faits répréhensibles toutes les actions visant à réduire à néant les efforts consentis par les parties prenantes de cette lutte. Comme l’utilisation de moustiquaires imprégnées à d’autres fins, à l’exemple des pêcheurs du littoral du Sud-Ouest qui les utilisent comme filets de pêche alors que ceux-ci ont été gratuitement distribués à titre préventif. Il y a également des guérisseurs traditionnels ou encore des marabouts qui se prétendent incontournables dans la guérison du paludisme alors qu’ils ne font que retarder la prise en charge des malades dans les centres de santé de bases. Ce retard favorise, par conséquent, la mortalité paludéenne dans les zones reculées.

Mobilisation

« Atsimo-Andrefana se considère comme le leader dans la réalisation du plan d’action de cette lutte. Elle lui appartient donc d’adopter un arrêté régional pour inclure un Dinabe visant à l’effectivité de l’application des mesures préventives et des sanctions prévues en matière de lutte contre le paludisme », a indiqué le chef de région.

Pour sa part, le ministre de la Santé publique a mentionné dans son discours que la Journée mondiale a encore été mise à profit pour renforcer la sensibilisation et demander aux différents acteurs (État, partenaires, sociétés privées et communautés locales) de continuer à investir dans la lutte contre le paludisme. S’appuyant sur le thème de la Journée, Lalatiana Andriamanarivo a indiqué les priorités de son ministère, avec l’aide de ses partenaires, dans le combat contre cette maladie, à savoir le maintien des acquis dans le cadre de la mise à échelle des interventions de traitement et de prévention, et la mobilisation conséquente des ressources.

Des conseils ont été prodigués à la population en rapport avec l’usage correct de la moustiquaire imprégnée d’insecticide, le recours aux services de soins dès les premiers symptômes, l’hygiène et assainissement du milieu.

« La mortalité a reculé et la prévalence diminue. Mais il faut être toujours vigilant afin de pouvoir éradiquer totalement le paludisme », a conclu le ministre.

Lors de cette cérémonie, à travers les chants et danses ainsi que le « Mitabe », les artistes ont invité la population à s’impliquer activement dans la lutte contre le paludisme à travers, entre autres, l’assainissement de leur environnement, le traitement préventif intermittent chez la femme enceinte et l’utilisation de moustiquaire imprégnée d’insecticide.

Tendance à la baisse du taux d’endémie

Le paludisme, dû au plasmodium, un parasite transmis à l’homme par des piqûres du moustique femelle infecté, l’anophèle, affecterait près d’un million d’adultes et d’enfants, dans le monde selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). La célébration de la Journée à Belalanda constitue une étape de plus dans la lutte contre cette maladie dans ce district sanitaire. En effet, cette localité, comme d’autres communes de la région d’Atsimo-Andrefana, constitue une zone d’endémie du paludisme. Toutefois, les chiffres du service de district de la Santé publique de Toliara II précisent qu’il y a une tendance à la baisse résultant de la mise en œuvre des stratégies de lutte, incluant l’utilisation des outils de prévention tels que les moustiquaires imprégnées d’insecticide à effet durable (MID) et les campagnes d’aspersion intra-domiciliaire (CAID), en marge de la prise en charge et de la sensibilisation. Ainsi, la situation du paludisme dans les communes de district de Toliara II dans son ensemble a respectivement enregistré 6 934 cas et un décès cette année, contre 14 406 cas et douze décès en 2015.

Francis Ramanantsoa