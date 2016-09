Non seulement, Jean-louis Ravelomanantsoa est, jusqu’ici, le plus grand sprinter que Madagascar ait connu, mais aussi l’un des plus grands athlètes de la Grande île (sinon le meilleur). À travers ces images qui relatent ses exploits au niveau international, en particulier lors des Jeux Olympiques, nous voulons rendre un hommage à celui qui a porté haut le flambeau du sport malgache. Qu’il soit un modèle pour nos jeunes, avec ou sans l’aide de l’État. Adieu champion !

Photos d’archives (L’Express de Madagascar et Maurizio Billo)